Net nu: 'Kogel door de kerk, Club Brugge speelt heel belangrijke pion kwijt'

Club Brugge lijkt op weg naar de landstitel in de Champions' Play-offs. Daarna volgt een heel belangrijke en mogelijk bijzonder stevige zomermercato. Wie die in goede banen zal moeten leiden? Dat is nog niet helemaal duidelijk. Wel weten we al wie het zeker niet zal doen.

Bij Feyenoord was de zoektocht naar een nieuwe sportieve baas al een tijdje aan de gang na het aangekondigde vertrek van Dennis te Kloese. In maart klonk de naam van Dévy Rigaux daar al een eerste keer, de voorbije weken werd de druk opgevoerd.

De voorbije weken waren er gesprekken tussen Rigaux en Feyenoord en daaruit zou nu volgens Het Laatste Nieuws dus een akkoord bereikt zijn. Het zal sowieso over een financieel aantrekkelijk voorstel gaan voor Rigaux.

Meer verantwoordelijkheden bij Feyenoord dan bij Club Brugge voor Dévy Rigaux?

In Rotterdam zou hij bovendien meer macht krijgen dan in zijn huidige functie bij Club Brugge, waar de verantwoordelijkheden verdeeld zijn over meerdere sleutelfiguren. En dus lijkt er een bliksemvertrek aan te zitten komen voor hem bij Club Brugge.

Mogelijk vertrekt hij na de wedstrijd tegen KV Mechelen meteen naar Rotterdam. Als kersvers kampioen, om daar de zomermercato te gaan voorbereiden om met Feyenoord volgend jaar ook naar een titel te gaan mikken.

Wie wordt de opvolger van Rigaux bij Club Brugge?

Het vertrek van Rigaux brengt volgens de krant automatisch verschuivingen met zich mee in het sportieve departement van Club. Daarin blijven Recruitment Coördinator Lucas Verhaeghe en Sports Director Maarten Dedobbeleer op post.



Zij zullen worden bijgestaan door CEO bij Club NXT Guilian Preud’homme, die voortaan als Recruitment Director door het leven gaat, en Director of Football Intelligence Jan Van Haaren. Mogelijk zal Preud'homme de komende jaren nog meer verantwoordelijkheden krijgen. Al is er nog een andere piste: ook Lucas Verhaeghe zou een belangrijkere rol kunnen opnemen binnen de sportieve cel van blauw-zwart. De zoon van voorzitter Bart Verhaeghe is op dit moment actief als recruitment coördinator en zo ook op de hoogte van de transfers.