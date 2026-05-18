Brandon Morren
Standard-coach Vincent Euvrard geeft meer uitleg bij heel bijzondere beslissing
Vincent Euvrard verraste door tegen Racing Genk Dennis Ayensa op te stellen ten koste van Timothé Nkada. De T1 van de Rouches verantwoordde zijn keuze na de wedstrijd.

In de ogen van de supporters was het een enorme verrassing, misschien zelfs een fout in de opstelling van Standard tegen Racing Genk. Timothé Nkada, die de voorbije weken nochtans in vorm was, moest de wedstrijd op de bank beginnen. Dennis Ayensa kreeg de voorkeur.

Een discutabele keuze, die Vincent Euvrard op de persconferentie toelichtte. “Het was niet moeilijk om mijn beslissing aan Timothé uit te leggen. Dennis is dit seizoen al heel belangrijk voor ons geweest, onder meer tegen Genk in de reguliere competitie”, legde de T1 van de Rouches eerst uit.

“Hij heeft een grote defensieve intelligentie, kan ook stevig wegen op de verdediging van de tegenstander en kan een derde man of ruimte vrijmaken. Hij was goed aan de Play-Offs begonnen, raakte daarna een beetje geblesseerd, maar zijn laatste twee invalbeurten waren heel goed.”

Timothé Nkada zou tegen Westerlo kunnen starten

Het plan van de Luikse staf was dus duidelijk: Dennis Ayensa laten starten om de verdediging van Racing Genk af te matten, en vervolgens Timothé Nkada in het slot van de wedstrijd brengen, wanneer de krachten al grotendeels weggevloeid zijn, om het verschil te maken. Die poging leverde uiteindelijk niets op.


“We hebben twee kwaliteitsvolle spitsen en ik heb aan Timothé uitgelegd dat zijn plaats op de bank niets met zijn spelniveau te maken had. Het is gewoon zo dat we drie wedstrijden in acht dagen moeten spelen en moeten inschatten welk profiel het best bij welke wedstrijd past. Geen van die twee spitsen zal drie keer negentig minuten spelen”, besloot Vincent Euvrard.

Volg Westerlo - Standard live op Voetbalkrant.com vanaf 20:30 (19/05).

