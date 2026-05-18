Wie is Jordi Makiese, voor het eerst opgenomen in de selectie van Standard tegen Genk ?

Wie is Jordi Makiese, voor het eerst opgenomen in de selectie van Standard tegen Genk ?
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Vincent Euvrard stelde Jordi Makiese voor, die voor het eerst in de selectie van Standard zat voor de wedstrijd tegen Racing Genk. De jonge middenvelder van de lichting 2009 is, samen met anderen, de toekomst van stamnummer 16.

Bij Standard zat er zaterdagavond, bij de thuiswedstrijd tegen Racing Genk, een nieuw gezicht in de selectie. Voor het eerst stond de piepjonge Jordi Makiese op het wedstrijdblad van een wedstrijd in de Jupiler Pro League.

Toekomst aan de jeugd bij Standard?

Op de persconferentie, in aanloop naar de verplaatsing naar Westerlo van dinsdag, kreeg Vincent Euvrard vragen over de jonge Rouche. De jonge Makiese verlengde in maart nog zijn contract, en dat tot 2029.

"Het is een heel jonge centrale middenvelder, geboren in 2009. Hij heeft al goeie dingen laten zien bij de U18, een ploeg waarin veel interessante spelers uit de lichting 2009 zitten. Hij is er één van", stelde de Luikse T1.

Jordi Makiese, één van de talenten uit de lichting 2009 waar Standard veel van verwacht

"Hij is comfortabel aan de bal, zoekt altijd een optie om vooruit te spelen en is nu al groot voor zijn leeftijd. Ook in de duels doet hij goed mee. We hebben hem erbij gehaald omdat er plaats was in de groep én omdat het voor al onze jongeren een bevestiging is dat we hen opvolgen en klaar zijn om hen erbij te nemen, zoals dat ook het geval is met Charli Spoden."

Lees ook... Standard-coach Vincent Euvrard geeft meer uitleg bij heel bijzondere beslissing
Spelers die, net als Noah Sy die tegen Antwerp op het wedstrijdblad stond, volgens Euvrard nog "veel stappen te zetten" hebben, maar wel de generatie vormen waar Standard in de toekomst op rekent. Een lichting die onlangs als tweede eindigde in de U18-competitie, achter ... Racing Genk.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Westerlo - Standard live op Voetbalkrant.com vanaf 20:30 (19/05).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 2
Play-off 2 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Standard
Westerlo
Jordi Makiese

Meer nieuws

Standard-coach Vincent Euvrard geeft meer uitleg bij heel bijzondere beslissing

Standard-coach Vincent Euvrard geeft meer uitleg bij heel bijzondere beslissing

14:00
"Mensen feliciteren mij, maar...": Thomas Meunier reageert op opmerkelijke keuze Rode Duivel

"Mensen feliciteren mij, maar...": Thomas Meunier reageert op opmerkelijke keuze Rode Duivel

18:00
Anderlecht gelooft volop in de jeugd en heeft beet

Anderlecht gelooft volop in de jeugd en heeft beet

17:40
1
Trainerskerkhof doet zijn naam opnieuw alle eer aan én het wordt nog een hete zomer in JPL

Trainerskerkhof doet zijn naam opnieuw alle eer aan én het wordt nog een hete zomer in JPL

16:30
Club Brugge komt meteen met vlammend statement na hitlergroet van 'zogenaamde supporter'

Club Brugge komt meteen met vlammend statement na hitlergroet van 'zogenaamde supporter'

17:00
2
"Ik heb alleen al de helft van het palmares van Union": Silvio Proto neemt het op voor RSC Anderlecht

"Ik heb alleen al de helft van het palmares van Union": Silvio Proto neemt het op voor RSC Anderlecht

16:00
5
Winnares 'De Mol' verbaasde met uitspraak over Beerschot en Antwerp De derde helft

Winnares 'De Mol' verbaasde met uitspraak over Beerschot en Antwerp

15:30
"Gevaarlijk randdebielgedrag": Jeremie Vaneeckhout (Groen) furieus na hitlergroet tijdens(?) Club - Union

"Gevaarlijk randdebielgedrag": Jeremie Vaneeckhout (Groen) furieus na hitlergroet tijdens(?) Club - Union

15:00
41
RSC Anderlecht, het buitenland of toch blijven bij STVV? Wouter Vrancken reageert op deze manier

RSC Anderlecht, het buitenland of toch blijven bij STVV? Wouter Vrancken reageert op deze manier

14:40
Net nu: 'Kogel door de kerk, Club Brugge speelt heel belangrijke pion kwijt'

Net nu: 'Kogel door de kerk, Club Brugge speelt heel belangrijke pion kwijt'

14:20
8
Marc Degryse windt er geen doekjes om wat Club Brugge betreft

Marc Degryse windt er geen doekjes om wat Club Brugge betreft

13:30
7
'David Hubert op de wip na dramatische nederlaag in Brugge'

'David Hubert op de wip na dramatische nederlaag in Brugge'

13:00
8
🎥 Inter viert dubbel, maar Lukaku blijft mikpunt van woede in Milaan

🎥 Inter viert dubbel, maar Lukaku blijft mikpunt van woede in Milaan

12:30
16
Een blessure? Dit is waarom Thomas Meunier plots ontbrak bij LOSC

Een blessure? Dit is waarom Thomas Meunier plots ontbrak bij LOSC

12:10
Einde verhaal voor sterkhouder bij STVV? Interesse uit Duitsland én Italië

Einde verhaal voor sterkhouder bij STVV? Interesse uit Duitsland én Italië

11:50
Ivan Leko gaf zijn fouten toe: hoe Club Brugge de titelstrijd helemaal deed kantelen

Ivan Leko gaf zijn fouten toe: hoe Club Brugge de titelstrijd helemaal deed kantelen

11:40
4
Peter Vandenbempt maakt plechtige belofte aan Club-speler: "Bovenaan mijn stemformulier voor de Gouden Schoen"

Peter Vandenbempt maakt plechtige belofte aan Club-speler: "Bovenaan mijn stemformulier voor de Gouden Schoen"

11:25
5
Rode Duivel bezorgt Pocognoli ferme kater: Diego Moreira blikt terug op de compleet waanzinnige comeback

Rode Duivel bezorgt Pocognoli ferme kater: Diego Moreira blikt terug op de compleet waanzinnige comeback

11:10
'Kogel is door de kerk: José Mourinho wordt opnieuw trainer van Real Madrid'

'Kogel is door de kerk: José Mourinho wordt opnieuw trainer van Real Madrid'

10:51
6
Patrick Goots is heel duidelijk over ontslag van Joseph Oosting bij Antwerp

Patrick Goots is heel duidelijk over ontslag van Joseph Oosting bij Antwerp

09:46
7
Colin Coosemans krijgt waarschuwing van bondsparket na twee incidenten

Colin Coosemans krijgt waarschuwing van bondsparket na twee incidenten

10:30
4
Eindigt Mignolet zijn carrière op de bank? Ivan Leko komt met uitleg over zijn doelmannen Reactie

Eindigt Mignolet zijn carrière op de bank? Ivan Leko komt met uitleg over zijn doelmannen

09:50
7
Pijnlijker kan bijna niet: Pocognoli krijgt mokerslag op slotspeeldag na ongeziene inzinking van Monaco

Pijnlijker kan bijna niet: Pocognoli krijgt mokerslag op slotspeeldag na ongeziene inzinking van Monaco

09:10
1
Diego Moreira reageert duidelijk op zijn WK-selectie na waanzinnige wedstrijd

Diego Moreira reageert duidelijk op zijn WK-selectie na waanzinnige wedstrijd

08:30
2
Dender-coach Yannick Ferrera kookt na nederlaag tegen Lommel en haalt uit: "Daar ben ik echt kwaad om"

Dender-coach Yannick Ferrera kookt na nederlaag tegen Lommel en haalt uit: "Daar ben ik echt kwaad om"

07:50
8
Club Brugge kan donderdag al kampioen zijn: dit zijn de scenario's

Club Brugge kan donderdag al kampioen zijn: dit zijn de scenario's

07:20
2
Philippe Albert laat zich uit over straffe keuze van Rudi Garcia

Philippe Albert laat zich uit over straffe keuze van Rudi Garcia

06:30
9
Titelstrijd beslist? Deze pertinente vragen houden ons bezig in de slotweek van het Belgisch voetbalseizoen

Titelstrijd beslist? Deze pertinente vragen houden ons bezig in de slotweek van het Belgisch voetbalseizoen

22:40
1
Ivan Leko zegt waar het op staat: "Geen mes in de nek van Bart Verhaeghe"

Ivan Leko zegt waar het op staat: "Geen mes in de nek van Bart Verhaeghe"

23:00
4
KRC Genk voelt druk van Westerlo en Standard: dit heeft Nicky Hayen te zeggen

KRC Genk voelt druk van Westerlo en Standard: dit heeft Nicky Hayen te zeggen

20:00
"Niet relevant": Union-trainer Hubert spreekt klare taal over stevige nederlaag tegen Club én de bekerfinale Reactie

"Niet relevant": Union-trainer Hubert spreekt klare taal over stevige nederlaag tegen Club én de bekerfinale

21:55
18
Sportief Directeur op de bank van Anderlecht: Stijnen en Nainggolan verschillen van mening

Sportief Directeur op de bank van Anderlecht: Stijnen en Nainggolan verschillen van mening

22:20
1
"Kan me niets schelen": Tresoldi lacht na forfaitzege van Club tegen Union

"Kan me niets schelen": Tresoldi lacht na forfaitzege van Club tegen Union

21:05
18
🎥 Belgisch fenomeen van PSV opent zijn rekening met een kanonskogel

🎥 Belgisch fenomeen van PSV opent zijn rekening met een kanonskogel

21:30
Ondanks de malaise: 'Engelse, Duitse en Italiaanse interesse in belangrijke pion RSC Anderlecht'

Ondanks de malaise: 'Engelse, Duitse en Italiaanse interesse in belangrijke pion RSC Anderlecht'

21:00
1
🎥 5-0! Club Brugge haalt stevig uit tegen Union in eigen huis en kan zijn 20ste landstitel ruiken

🎥 5-0! Club Brugge haalt stevig uit tegen Union in eigen huis en kan zijn 20ste landstitel ruiken

20:29

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 8
STVV STVV 1-1 KAA Gent KAA Gent
Anderlecht Anderlecht 2-2 KV Mechelen KV Mechelen
Club Brugge Club Brugge 5-0 Union SG Union SG

Play-off 2

 Speeldag 8
OH Leuven OH Leuven 3-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 0-1 Westerlo Westerlo
Standard Standard 0-0 KRC Genk KRC Genk

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

pief pief over "Ik heb alleen al de helft van het palmares van Union": Silvio Proto neemt het op voor RSC Anderlecht William Wallace William Wallace over 'Kogel is door de kerk: José Mourinho wordt opnieuw trainer van Real Madrid' Jef Blaaskop Jef Blaaskop over "Gevaarlijk randdebielgedrag": Jeremie Vaneeckhout (Groen) furieus na hitlergroet tijdens(?) Club - Union FC Bruges Fanatic FC Bruges Fanatic over Club Brugge komt meteen met vlammend statement na hitlergroet van 'zogenaamde supporter' Zinédine Tielemans Zinédine Tielemans over Anderlecht gelooft volop in de jeugd en heeft beet My-T Vekkie My-T Vekkie over Net nu: 'Kogel door de kerk, Club Brugge speelt heel belangrijke pion kwijt' RememberLierse RememberLierse over Club Brugge - Union SG: 5-0 RememberLierse RememberLierse over Marc Degryse is niet te spreken over Union: "Zo verlies je snel veel sympathie" Vital Verheyen Vital Verheyen over "Kan me niets schelen": Tresoldi lacht na forfaitzege van Club tegen Union H.J. H.J. over Dender-coach Yannick Ferrera kookt na nederlaag tegen Lommel en haalt uit: "Daar ben ik echt kwaad om" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved