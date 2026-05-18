Wie is Jordi Makiese, voor het eerst opgenomen in de selectie van Standard tegen Genk ?

Vincent Euvrard stelde Jordi Makiese voor, die voor het eerst in de selectie van Standard zat voor de wedstrijd tegen Racing Genk. De jonge middenvelder van de lichting 2009 is, samen met anderen, de toekomst van stamnummer 16.

Bij Standard zat er zaterdagavond, bij de thuiswedstrijd tegen Racing Genk, een nieuw gezicht in de selectie. Voor het eerst stond de piepjonge Jordi Makiese op het wedstrijdblad van een wedstrijd in de Jupiler Pro League.

Toekomst aan de jeugd bij Standard?

Op de persconferentie, in aanloop naar de verplaatsing naar Westerlo van dinsdag, kreeg Vincent Euvrard vragen over de jonge Rouche. De jonge Makiese verlengde in maart nog zijn contract, en dat tot 2029.

"Het is een heel jonge centrale middenvelder, geboren in 2009. Hij heeft al goeie dingen laten zien bij de U18, een ploeg waarin veel interessante spelers uit de lichting 2009 zitten. Hij is er één van", stelde de Luikse T1.

Jordi Makiese, één van de talenten uit de lichting 2009 waar Standard veel van verwacht

"Hij is comfortabel aan de bal, zoekt altijd een optie om vooruit te spelen en is nu al groot voor zijn leeftijd. Ook in de duels doet hij goed mee. We hebben hem erbij gehaald omdat er plaats was in de groep én omdat het voor al onze jongeren een bevestiging is dat we hen opvolgen en klaar zijn om hen erbij te nemen, zoals dat ook het geval is met Charli Spoden."

Lees ook... Standard-coach Vincent Euvrard geeft meer uitleg bij heel bijzondere beslissing›

Spelers die, net als Noah Sy die tegen Antwerp op het wedstrijdblad stond, volgens Euvrard nog "veel stappen te zetten" hebben, maar wel de generatie vormen waar Standard in de toekomst op rekent. Een lichting die onlangs als tweede eindigde in de U18-competitie, achter ... Racing Genk.