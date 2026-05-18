Aernout Van Lindt
Toekomstig kampioen Club Brugge sterk vertegenwoordigd, maar ook enkele verrassingen
Zoals elke maandag presenteren we u onze ploeg van het weekend. Met uiteraard Brugse dominantie in de aanval, maar toch ook een aantal flinke verrassingen bij de elf beste spelers van de speeldag.

Matthieu Epolo kreeg misschien niet overdreven veel werk, maar dat Genk ondanks 2,04 expected goals niet kon scoren, is ook te danken/te wijten (schrap wat niet past) aan de Standard-doelman. Hij pakte in de slotfase zelfs uit met dé save van het weekend op een afgeweken schot van Joris Kayembe. Een even spectaculaire als belangrijke tussenkomst in de strijd om de eerste plaats in de Europe Playoffs.

Op de rechterflank was Thérence Koudou een van de uitblinkers op het veld in de wedstrijd tussen Anderlecht en KV Mechelen. Met een goal en een onvermoeibare activiteit op zijn flank bevestigde hij nog maar eens zijn status als een van de aangename verrassingen van het seizoen.

Centraal zien we nog een verdedigende doelpuntenmaker: Loïc Mbe Soh. De Parijzenaar doet STVV veel deugd met zijn impact in de duels, en dat was ook nodig om weerwerk te bieden aan Wilfried Kanga. Naast hem staat een andere hoofdrolspeler uit dezelfde match, maar dan bij de tegenstander: Leonardo Lopes. Omgeschoold tot verdediger toont hij zich daar in zijn sas: hij won vier van zijn vijf duels en werd geen enkele keer voorbijgedribbeld.

Links kiezen we voor Henok Teklab, symbool van de Leuvense opluchting na de eerste zege in deze Europe Play-offs. De voormalige flankspeler van Union is onder Felice Mazzu sterk gegroeid en bezorgde Antwerp heel wat problemen. Zijn doelpunt bekroont een complete prestatie, met veel intensiteit op zijn flank.

Tot aan zijn doelpunt - het enige van de wedstrijd - kon je de prestatie van Arthur Piedfort omschrijven als vrij sober: de ruimtes afschermen voor de defensie. Maar zijn spelinzicht om de ruimte te voelen ontstaan en vervolgens winnend voor Koné te verschijnen, toont de vooruitgang van het jonge talent in de voorbije maanden.

Naast hem nog een speler in volle ontwikkeling: Ibrahim Karamoko. Opnieuw stevig verankerd op het middenveld door Vincent Euvrard, blinkt hij uit met zijn impact in de duels. Tegen het Genkse middenveld was hij overal te vinden en ook met de bal aan de voet straalt hij steeds meer zekerheid uit, met een betere indruk dan Marco Ilaimharitra.

Voor hen kon je simpelweg niet om Hans Vanaken heen. Twee goals: eentje met een knal vanop 25 meter recht in de winkelhaak en nog eentje als sterke afwerker op hoekschop. En daarnaast opnieuw die typische spelintelligentie om tussen de lijnen in één tijd te combineren.

Naast Vanaken waren er nog twee andere kwelgeesten voor de Union-defensie: Christos Tzolis en Carlos Forbs. Tzolis moest aanvankelijk stevige duels uitvechten met Kevin Mac Allister, die hem eerst goed in bedwang hield. Maar de Griek eindigde sterk en verliet het Jan Breydelstadion met een goal en twee assists.

Forbs kreeg dan weer wat meer ruimte tegen een vermoeide Guilherme en een minder mobiele Ross Sykes. Hij maakte daar gretig gebruik van, bleef de hele tijd prikken en dribbelen langs de zijlijn, met onder meer die geniale bal op Siquet bij het doelpunt van Joaquin Seys. En hij maakte ook het laatste doelpunt van de avond, om de forfaitscore vast te leggen.

In de punt kiezen we voor Myron van Brederode, een van de grootste problemen voor de Anderlecht-defensie. Een goal, een assist en een techniek in volle beweging die menig Mauve op zijn weg ouderwets deed lijken.

Nicky Hayen kondigt een belangrijke terugkeer aan bij KRC Genk

"Wie is Jordi Makiese, voor het eerst opgenomen in de selectie van Standard tegen Genk ?"

"Club Brugge komt meteen met vlammend statement na hitlergroet van 'zogenaamde supporter'"

"Gevaarlijk randdebielgedrag": Jeremie Vaneeckhout (Groen) furieus na hitlergroet tijdens(?) Club - Union

Had Anderlecht een penalty moeten krijgen voor ingreep van Miras? Jonathan Lardot oordeelt...

Titelstrijd beslist? Deze pertinente vragen houden ons bezig in de slotweek van het Belgisch voetbalseizoen

Net nu: 'Kogel door de kerk, Club Brugge speelt heel belangrijke pion kwijt'

Standard-coach Vincent Euvrard geeft meer uitleg bij heel bijzondere beslissing

Trainerskerkhof doet zijn naam opnieuw alle eer aan én het wordt nog een hete zomer in JPL

16:30
Michael Verschueren moest zelf ingrijpen: voorzitter kon de vrede zondag nog bewaren

Marc Degryse windt er geen doekjes om wat Club Brugge betreft

13:30
'David Hubert op de wip na dramatische nederlaag in Brugge'

OFFICIEEL: Club Brugge haalt Duits jeugdinternational binnen

Ivan Leko gaf zijn fouten toe: hoe Club Brugge de titelstrijd helemaal deed kantelen

Peter Vandenbempt maakt plechtige belofte aan Club-speler: "Bovenaan mijn stemformulier voor de Gouden Schoen"

Peter Vandenbempt maakt plechtige belofte aan Club-speler: "Bovenaan mijn stemformulier voor de Gouden Schoen"

Hij liet België links liggen, maar moet nu ook thuis blijven van het WK

Eindigt Mignolet zijn carrière op de bank? Ivan Leko komt met uitleg over zijn doelmannen

Eindigt Mignolet zijn carrière op de bank? Ivan Leko komt met uitleg over zijn doelmannen

"Ik heb alleen al de helft van het palmares van Union": Silvio Proto neemt het op voor RSC Anderlecht

Patrick Goots is heel duidelijk over ontslag van Joseph Oosting bij Antwerp

Patrick Goots is heel duidelijk over ontslag van Joseph Oosting bij Antwerp

Anderlecht gelooft volop in de jeugd en heeft beet

"Mensen feliciteren mij, maar...": Thomas Meunier reageert op opmerkelijke keuze Rode Duivel

"Mensen feliciteren mij, maar...": Thomas Meunier reageert op opmerkelijke keuze Rode Duivel

Winnares 'De Mol' verbaasde met uitspraak over Beerschot en Antwerp

RSC Anderlecht, het buitenland of toch blijven bij STVV? Wouter Vrancken reageert op deze manier

Einde verhaal voor sterkhouder bij STVV? Interesse uit Duitsland én Italië

Einde verhaal voor sterkhouder bij STVV? Interesse uit Duitsland én Italië

Club Brugge kan donderdag al kampioen zijn: dit zijn de scenario's

Ivan Leko zegt waar het op staat: "Geen mes in de nek van Bart Verhaeghe"

23:00
"Niet relevant": Union-trainer Hubert spreekt klare taal over stevige nederlaag tegen Club én de bekerfinale

"Kan me niets schelen": Tresoldi lacht na forfaitzege van Club tegen Union

21:05
🎥 Inter viert dubbel, maar Lukaku blijft mikpunt van woede in Milaan

Een blessure? Dit is waarom Thomas Meunier plots ontbrak bij LOSC

12:10
🎥 5-0! Club Brugge haalt stevig uit tegen Union in eigen huis en kan zijn 20ste landstitel ruiken

DJ Club Brugge jent Union SG na pandoering (5-0), Dani van den Heuvel toont zich gelukkige doelman

Colin Coosemans krijgt waarschuwing van bondsparket na twee incidenten

Colin Coosemans krijgt waarschuwing van bondsparket na twee incidenten

Rode Duivel bezorgt Pocognoli ferme kater: Diego Moreira blikt terug op de compleet waanzinnige comeback

KRC Genk voelt druk van Westerlo en Standard: dit heeft Nicky Hayen te zeggen

17/05
'Kogel is door de kerk: José Mourinho wordt opnieuw trainer van Real Madrid'

