Faris Haroun voert direct ingrijpende veranderingen door in de wedstrijdselectie van Antwerp

Nu Europees voetbal definitief buiten bereik ligt, maakt Antwerp duidelijke keuzes richting de toekomst. In de uitwedstrijd tegen KRC Genk wordt al zichtbaar hoe de club het slot van het seizoen wil aanpakken: met het oog op volgend jaar en met spelers die nog onder contract liggen.

Dat betekende concreet dat enkele gevestigde namen naast de selectie vielen. Dennis Praet en Gyrano Kerk komen niet in actie. Voor beide spelers lijkt het verhaal op de Bosuil stilaan ten einde te lopen. Praet vertrekt zo goed als zeker, terwijl ook Kerk op weg is naar een exit.

Grote interesse voor Vincent Janssen

De situatie rond Vincent Janssen is minder duidelijk. De Nederlander sukkelt met een lichte blessure, maar belangrijker: zijn contract loopt af en een verlenging is allesbehalve zeker. Binnen de club groeit de vrees dat Janssen niet zal bijtekenen, mede door concrete interesse uit het Midden-Oosten en de MLS, weet GvA.

Bovendien is het de vraag of hij nog binnen het financiële plaatje past. Zijn mogelijke afscheidswedstrijd tegen KVC Westerlo hangt dan ook in de lucht.

Met het vertrek van Joseph Oosting en de tijdelijke aanstelling van Faris Haroun als interim-coach, krijgt de jeugd volop kansen. Haroun lijkt bewust te kiezen voor een frisse wind en laat verschillende jonge spelers proeven van het hoogste niveau.

Haroun zijn contract loopt ook af, veel beloften met speelminuten

Zo mag jeugdproduct Gerard Vandeplas zich tonen in de aanval, terwijl de 20-jarige Jules Ahoka achterin een kans krijgt. Opvallend: Ahoka is van nature een middenvelder, maar wordt nu uitgespeeld in de defensie, een rol die hij eerder ook al bij de Young Reds invulde. Het is niet uitgesloten dat nog meer beloften speelminuten krijgen in de komende wedstrijden.



Ook Xander Dierckx en Louie Van Gelder maken nog deel uit van de selectie, maar hun seizoen eindigt vroegtijdig. Net als doelman Lowie Piselé trekken zij na de wedstrijd richting het EK U17 in Estland, waar België maandag al in actie komt.

Op de achtergrond speelt nog een ander dossier: ook Haroun zelf heeft een aflopend contract. Het clubicoon lijkt voorlopig nog geen beslissing te hebben genomen over zijn toekomst. Veel zal afhangen van de keuze die Antwerp maakt voor de functie van hoofdtrainer.