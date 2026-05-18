Club Brugge bereidt enorm feest voor: dit staat er op het programma om 2de ster te vieren

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| Reageer
Club Brugge bereidt enorm feest voor: dit staat er op het programma om 2de ster te vieren

Voeg Voetbalkrant toe als voorkeursbron op Google!

De champagne staat koud in Brugge. Club Brugge kan de titel nog moeilijk ontlopen en maakt zich achter de schermen al op voor een mogelijk historisch weekend. Met nog twee wedstrijden te spelen volstaat één overwinning om de twintigste landstitel veilig te stellen.

Donderdagavond kan het al zover zijn op bezoek bij KV Mechelen. Binnen de club leeft het besef dat het dit keer niet meer mag mislopen. De plannen voor een titelfeest liggen dan ook al klaar. Sterker nog: ze werden vorig seizoen al uitgewerkt, toen blauw-zwart naast de titel greep en Union met de oppergaai ging lopen. Dit keer wil Club niets aan het toeval overlaten.

Donderdag al titel? Feest is voor het verlengde weekend

Voor de verplaatsing naar Mechelen wordt er alvast een groot scherm voorzien aan het Jan Breydelstadion. Op de parking aan de Noordtribune kunnen supporters de wedstrijd live volgen. Als Club daar wint, kan het feest meteen losbarsten in Brugge, al lijkt de club zelf vooral te mikken op een ultieme apotheose enkele dagen later.

Zondag wacht immers een thuiswedstrijd tegen KAA Gent. Die partij, aftrap om 18.30 uur, zou wel eens het perfecte decor kunnen worden voor een officieel titelfeest. De omgeving rond het stadion – met onder meer de Gistelse Steenweg en De Platse – zal in dat geval omgetoverd worden tot één grote feestzone. Na afloop van de wedstrijd wordt de kampioen dan ook gehuldigd en krijgt Club Brugge de trofee uit handen van de Pro League.

Afscheid van Simon Mignolet

Het duel tegen Gent krijgt bovendien een extra emotionele lading. Het wordt namelijk de laatste wedstrijd van Simon Mignolet in het Jan Breydelstadion. Een afscheid in stijl, met een titel, zou het perfecte scenario zijn voor de ervaren doelman.

Lees ook... Club Brugge komt meteen met vlammend statement na hitlergroet van 'zogenaamde supporter'
Maar daar stopt het niet. Ook voor maandag ligt alles klaar. Op pinkstermaandag volgt traditioneel een huldiging op de Grote Markt van Brugge. De spelersgroep zal door de stad trekken met een open bus, waarna duizenden supporters hen kunnen toejuichen tijdens een officiële viering. De opbouw van het podium start zelfs al op zondag, zodat alles meteen in gereedheid is.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Union SG

Meer nieuws

Club Brugge komt meteen met vlammend statement na hitlergroet van 'zogenaamde supporter'

Club Brugge komt meteen met vlammend statement na hitlergroet van 'zogenaamde supporter'

17:00
4
Hein Vanhaezebrouck ziet dat Ivan Leko geluk heeft gehad en duidt dat moment ook aan

Hein Vanhaezebrouck ziet dat Ivan Leko geluk heeft gehad en duidt dat moment ook aan

21:00
2
"Gevaarlijk randdebielgedrag": Jeremie Vaneeckhout (Groen) furieus na hitlergroet tijdens(?) Club - Union

"Gevaarlijk randdebielgedrag": Jeremie Vaneeckhout (Groen) furieus na hitlergroet tijdens(?) Club - Union

15:00
56
'Zulte Waregem mikt hoog: na pion Anderlecht en Club Brugge nieuwe naam op verlanglijst'

'Zulte Waregem mikt hoog: na pion Anderlecht en Club Brugge nieuwe naam op verlanglijst'

22:13
Net nu: 'Kogel door de kerk, Club Brugge speelt heel belangrijke pion kwijt'

Net nu: 'Kogel door de kerk, Club Brugge speelt heel belangrijke pion kwijt'

14:20
12
Marc Degryse windt er geen doekjes om wat Club Brugge betreft

Marc Degryse windt er geen doekjes om wat Club Brugge betreft

13:30
10
Faris Haroun voert direct ingrijpende veranderingen door in de wedstrijdselectie van Antwerp

Faris Haroun voert direct ingrijpende veranderingen door in de wedstrijdselectie van Antwerp

22:01
Anderlecht schakelt deze kolossale en bekende ex-judoka in om veiligheid spelers te garanderen

Anderlecht schakelt deze kolossale en bekende ex-judoka in om veiligheid spelers te garanderen

21:40
'David Hubert op de wip na dramatische nederlaag in Brugge'

'David Hubert op de wip na dramatische nederlaag in Brugge'

13:00
11
STVV gaat heel interessante spits in Challenger Pro League halen

STVV gaat heel interessante spits in Challenger Pro League halen

21:20
OFFICIEEL: Club Brugge haalt Duits jeugdinternational binnen

OFFICIEEL: Club Brugge haalt Duits jeugdinternational binnen

18:58
4
Supporters geloven er in, net als de spelers: Lommel wil nu écht gaan promoveren tegen Dender

Supporters geloven er in, net als de spelers: Lommel wil nu écht gaan promoveren tegen Dender

21:07
2
Toekomstig kampioen Club Brugge sterk vertegenwoordigd, maar ook enkele verrassingen

Toekomstig kampioen Club Brugge sterk vertegenwoordigd, maar ook enkele verrassingen

18:40
1
Ivan Leko gaf zijn fouten toe: hoe Club Brugge de titelstrijd helemaal deed kantelen

Ivan Leko gaf zijn fouten toe: hoe Club Brugge de titelstrijd helemaal deed kantelen

11:40
4
Zulte Waregem neemt opnieuw afscheid van pion

Zulte Waregem neemt opnieuw afscheid van pion

20:51
Michael Verschueren moest zelf ingrijpen: voorzitter kon de vrede zondag nog bewaren

Michael Verschueren moest zelf ingrijpen: voorzitter kon de vrede zondag nog bewaren

20:00
Had Anderlecht een penalty moeten krijgen voor ingreep van Miras? Jonathan Lardot oordeelt...

Had Anderlecht een penalty moeten krijgen voor ingreep van Miras? Jonathan Lardot oordeelt...

20:20
2
'Monaco troeft PSG en Duitse topclubs af voor JPL-sensatie'

'Monaco troeft PSG en Duitse topclubs af voor JPL-sensatie'

20:40
Peter Vandenbempt maakt plechtige belofte aan Club-speler: "Bovenaan mijn stemformulier voor de Gouden Schoen"

Peter Vandenbempt maakt plechtige belofte aan Club-speler: "Bovenaan mijn stemformulier voor de Gouden Schoen"

11:25
5
Nicky Hayen kondigt een belangrijke terugkeer aan bij KRC Genk

Nicky Hayen kondigt een belangrijke terugkeer aan bij KRC Genk

19:30
Eindigt Mignolet zijn carrière op de bank? Ivan Leko komt met uitleg over zijn doelmannen Reactie

Eindigt Mignolet zijn carrière op de bank? Ivan Leko komt met uitleg over zijn doelmannen

09:50
8
"Ik heb alleen al de helft van het palmares van Union": Silvio Proto neemt het op voor RSC Anderlecht

"Ik heb alleen al de helft van het palmares van Union": Silvio Proto neemt het op voor RSC Anderlecht

16:00
20
Hij liet België links liggen, maar moet nu ook thuis blijven van het WK

Hij liet België links liggen, maar moet nu ook thuis blijven van het WK

18:20
8
Anderlecht gelooft volop in de jeugd en heeft beet

Anderlecht gelooft volop in de jeugd en heeft beet

17:40
1
"Mensen feliciteren mij, maar...": Thomas Meunier reageert op opmerkelijke keuze Rode Duivel

"Mensen feliciteren mij, maar...": Thomas Meunier reageert op opmerkelijke keuze Rode Duivel

18:00
Trainerskerkhof doet zijn naam opnieuw alle eer aan én het wordt nog een hete zomer in JPL

Trainerskerkhof doet zijn naam opnieuw alle eer aan én het wordt nog een hete zomer in JPL

16:30
Wie is Jordi Makiese, voor het eerst opgenomen in de selectie van Standard tegen Genk ?

Wie is Jordi Makiese, voor het eerst opgenomen in de selectie van Standard tegen Genk ?

17:20
Club Brugge kan donderdag al kampioen zijn: dit zijn de scenario's

Club Brugge kan donderdag al kampioen zijn: dit zijn de scenario's

07:20
2
Winnares 'De Mol' verbaasde met uitspraak over Beerschot en Antwerp De derde helft

Winnares 'De Mol' verbaasde met uitspraak over Beerschot en Antwerp

15:30
RSC Anderlecht, het buitenland of toch blijven bij STVV? Wouter Vrancken reageert op deze manier

RSC Anderlecht, het buitenland of toch blijven bij STVV? Wouter Vrancken reageert op deze manier

14:40
Ivan Leko zegt waar het op staat: "Geen mes in de nek van Bart Verhaeghe"

Ivan Leko zegt waar het op staat: "Geen mes in de nek van Bart Verhaeghe"

23:00
4
Standard-coach Vincent Euvrard geeft meer uitleg bij heel bijzondere beslissing

Standard-coach Vincent Euvrard geeft meer uitleg bij heel bijzondere beslissing

14:00
"Niet relevant": Union-trainer Hubert spreekt klare taal over stevige nederlaag tegen Club én de bekerfinale Reactie

"Niet relevant": Union-trainer Hubert spreekt klare taal over stevige nederlaag tegen Club én de bekerfinale

17/05
19
"Kan me niets schelen": Tresoldi lacht na forfaitzege van Club tegen Union

"Kan me niets schelen": Tresoldi lacht na forfaitzege van Club tegen Union

17/05
18
Einde verhaal voor sterkhouder bij STVV? Interesse uit Duitsland én Italië

Einde verhaal voor sterkhouder bij STVV? Interesse uit Duitsland én Italië

11:50
🎥 Inter viert dubbel, maar Lukaku blijft mikpunt van woede in Milaan

🎥 Inter viert dubbel, maar Lukaku blijft mikpunt van woede in Milaan

12:30
16

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 8
STVV STVV 1-1 KAA Gent KAA Gent
Anderlecht Anderlecht 2-2 KV Mechelen KV Mechelen
Club Brugge Club Brugge 5-0 Union SG Union SG

Play-off 2

 Speeldag 8
OH Leuven OH Leuven 3-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 0-1 Westerlo Westerlo
Standard Standard 0-0 KRC Genk KRC Genk

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

pief pief over "Ik heb alleen al de helft van het palmares van Union": Silvio Proto neemt het op voor RSC Anderlecht pief pief over OFFICIEEL: Club Brugge haalt Duits jeugdinternational binnen Vital Verheyen Vital Verheyen over Hij liet België links liggen, maar moet nu ook thuis blijven van het WK Zonnebankfrank knh Zonnebankfrank knh over Had Anderlecht een penalty moeten krijgen voor ingreep van Miras? Jonathan Lardot oordeelt... Frosties Frosties over Hein Vanhaezebrouck ziet dat Ivan Leko geluk heeft gehad en duidt dat moment ook aan Dostojewski Dostojewski over "Gevaarlijk randdebielgedrag": Jeremie Vaneeckhout (Groen) furieus na hitlergroet tijdens(?) Club - Union .. .. over "Niet relevant": Union-trainer Hubert spreekt klare taal over stevige nederlaag tegen Club én de bekerfinale YoniVL YoniVL over Patrick Goots is heel duidelijk over ontslag van Joseph Oosting bij Antwerp Negenduuzend Negenduuzend over Eindigt Mignolet zijn carrière op de bank? Ivan Leko komt met uitleg over zijn doelmannen The Purple Knight The Purple Knight over Anderlecht - KV Mechelen: 2-2 Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved