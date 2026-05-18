Club Brugge bereidt enorm feest voor: dit staat er op het programma om 2de ster te vieren

De champagne staat koud in Brugge. Club Brugge kan de titel nog moeilijk ontlopen en maakt zich achter de schermen al op voor een mogelijk historisch weekend. Met nog twee wedstrijden te spelen volstaat één overwinning om de twintigste landstitel veilig te stellen.

Donderdagavond kan het al zover zijn op bezoek bij KV Mechelen. Binnen de club leeft het besef dat het dit keer niet meer mag mislopen. De plannen voor een titelfeest liggen dan ook al klaar. Sterker nog: ze werden vorig seizoen al uitgewerkt, toen blauw-zwart naast de titel greep en Union met de oppergaai ging lopen. Dit keer wil Club niets aan het toeval overlaten.

Donderdag al titel? Feest is voor het verlengde weekend

Voor de verplaatsing naar Mechelen wordt er alvast een groot scherm voorzien aan het Jan Breydelstadion. Op de parking aan de Noordtribune kunnen supporters de wedstrijd live volgen. Als Club daar wint, kan het feest meteen losbarsten in Brugge, al lijkt de club zelf vooral te mikken op een ultieme apotheose enkele dagen later.

Zondag wacht immers een thuiswedstrijd tegen KAA Gent. Die partij, aftrap om 18.30 uur, zou wel eens het perfecte decor kunnen worden voor een officieel titelfeest. De omgeving rond het stadion – met onder meer de Gistelse Steenweg en De Platse – zal in dat geval omgetoverd worden tot één grote feestzone. Na afloop van de wedstrijd wordt de kampioen dan ook gehuldigd en krijgt Club Brugge de trofee uit handen van de Pro League.

Afscheid van Simon Mignolet

Het duel tegen Gent krijgt bovendien een extra emotionele lading. Het wordt namelijk de laatste wedstrijd van Simon Mignolet in het Jan Breydelstadion. Een afscheid in stijl, met een titel, zou het perfecte scenario zijn voor de ervaren doelman.

Maar daar stopt het niet. Ook voor maandag ligt alles klaar. Op pinkstermaandag volgt traditioneel een huldiging op de Grote Markt van Brugge. De spelersgroep zal door de stad trekken met een open bus, waarna duizenden supporters hen kunnen toejuichen tijdens een officiële viering. De opbouw van het podium start zelfs al op zondag, zodat alles meteen in gereedheid is.