U bent het roerend eens met de analisten over Club Brugge

Is de titelstrijd gestreden? Dat is de vraag die velen zich momenteel stellen. Club Brugge won met 5-0 tegen Union SG en staat zo op één overwinning van de titel én de tweede ster. Over en sluiten, ja toch? De analisten zijn duidelijk.

Club Brugge wordt kampioen. En dat gaan ze donderdag al doen op het veld van KV Mechelen. We stelden u de vraag zondagavond na de 5-0 tegen Union SG en u bent daar eigenlijk ook best wel vrij formeel in als we de cijfers bekijken.

Niet minder dan 82 procent van de stemmers kiezen ervoor om Club Brugge donderdag al kampioen te zien worden tegen KV Mechelen. Een minderheid weet het niet, denkt dat het pas zondag zal gebeuren tegen KAA Gent of denkt dat Union SG het alsnog zou kunnen rechtzetten.

Club Brugge wordt donderdag kampioen tegen KV Mechelen

En ook de analisten zijn zeer duidelijk: de boeken zijn dicht. "Ja, Club Brugge wordt donderdag al kampioen op bezoek bij KV Mechelen. Ik denk niet dat er nog heel veel twijfel is en ik denk ook dat het niveauverschil tussen de top-2 of top-3 en de ploegen daaronder duidelijk is geweest."

"Ik denk niet dat KV Mechelen ineens een zwaar resultaat gaat neerzetten tegen Club Brugge, ook al hebben ze nog alles om voor te spelen. Club Brugge zal na zo'n statement geen steek meer laten vallen", is Gilles Mbiye-Beya duidelijk in zijn analyse bij Een-Tweetje.

Ivan Leko zal de boel op scherp houden

Arnar Vidarsson pikte meteen in: "Als je zo dicht bij de eindmeet zit, dan zie ik ze geen fouten meer maken. Een van de grootste sterktes van Ivan Leko is dat hij zo'n situaties heel goed kan bespelen. Na een goed resultaat komt hij in een persconferentie en dan doet hij alsof hij zeer ontevreden is met van alles en nog wat."



"Hij is gewoon een heel goede coach en dat beheerst hij heel goed. Het is een beetje de stijl van Michel Preud'homme, die ook een heel goede tacticus was op dat vlak. Hij zal zijn manschappen op een heel goede manier en met de goede focus op het veld brengen tegen Mechelen."