Michael Verschueren moest zelf ingrijpen: voorzitter kon de vrede zondag nog bewaren

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist

De spanningen rond Anderlecht zijn de voorbije dagen verder opgelopen. In aanloop naar het duel tegen KV Mechelen voelde ook het bestuur dat er iets moest gebeuren om de situatie onder controle te houden.

Zo trok Michael Verschueren nog voor de aftrap naar de harde kern van de supporters, meer bepaald de beruchte BCS-groep. Het doel van dat gesprek was duidelijk: de gemoederen bedaren en vermijden dat de onvrede zou omslaan in acties die de club verder zouden schaden.

Die onvrede is al weken zichtbaar in het Lotto Park. Sfeergroepen zoals Mauves Army en South Leaders besloten om geen vocale steun meer te geven. Een stil stadion als krachtig protest, na een seizoen vol ontgoochelingen en een verloren bekerfinale die zwaar bleef nazinderen.

Kloof met supporters Anderlecht is heel groot geworden

De frustratie richt zich daarbij steeds nadrukkelijker op eigenaar Marc Coucke. Sinds zijn overname kon Anderlecht geen prijzen meer pakken en werd de club geplaagd door een gebrek aan stabiliteit, met constante wissels op sleutelposities.

Het gesprek van Verschueren met BCS had op korte termijn effect. De sfeer bleef relatief beheersbaar tegen KV Mechelen, al was het stadion verre van uitverkocht en bleef het opvallend stil. De onderliggende spanning is echter allerminst verdwenen.

Met de komende wedstrijd tegen STVV in het vooruitzicht blijft het afwachten hoe de situatie evolueert. Eén ding is zeker: de kloof tussen club en supporters is groot, en het zal meer dan woorden vergen om die opnieuw te dichten.

Had Anderlecht een penalty moeten krijgen voor ingreep van Miras? Jonathan Lardot oordeelt...

20:20
Anderlecht gelooft volop in de jeugd en heeft beet

17:40
Colin Coosemans krijgt waarschuwing van bondsparket na twee incidenten

10:30
Nicky Hayen kondigt een belangrijke terugkeer aan bij KRC Genk

19:30
OFFICIEEL: Club Brugge haalt Duits jeugdinternational binnen

Trainerskerkhof doet zijn naam opnieuw alle eer aan én het wordt nog een hete zomer in JPL

Toekomstig kampioen Club Brugge sterk vertegenwoordigd, maar ook enkele verrassingen

"Ik heb alleen al de helft van het palmares van Union": Silvio Proto neemt het op voor RSC Anderlecht

Hij liet België links liggen, maar moet nu ook thuis blijven van het WK

"Mensen feliciteren mij, maar...": Thomas Meunier reageert op opmerkelijke keuze Rode Duivel

Club Brugge komt meteen met vlammend statement na hitlergroet van 'zogenaamde supporter'

RSC Anderlecht, het buitenland of toch blijven bij STVV? Wouter Vrancken reageert op deze manier

Wie is Jordi Makiese, voor het eerst opgenomen in de selectie van Standard tegen Genk ?

"Gevaarlijk randdebielgedrag": Jeremie Vaneeckhout (Groen) furieus na hitlergroet tijdens(?) Club - Union

Winnares 'De Mol' verbaasde met uitspraak over Beerschot en Antwerp De derde helft

Net nu: 'Kogel door de kerk, Club Brugge speelt heel belangrijke pion kwijt'

Marc Degryse windt er geen doekjes om wat Club Brugge betreft

Standard-coach Vincent Euvrard geeft meer uitleg bij heel bijzondere beslissing

'David Hubert op de wip na dramatische nederlaag in Brugge'

Einde verhaal voor sterkhouder bij STVV? Interesse uit Duitsland én Italië

🎥 Inter viert dubbel, maar Lukaku blijft mikpunt van woede in Milaan

Ivan Leko gaf zijn fouten toe: hoe Club Brugge de titelstrijd helemaal deed kantelen

Peter Vandenbempt maakt plechtige belofte aan Club-speler: "Bovenaan mijn stemformulier voor de Gouden Schoen"

Ondanks de malaise: 'Engelse, Duitse en Italiaanse interesse in belangrijke pion RSC Anderlecht'

Een blessure? Dit is waarom Thomas Meunier plots ontbrak bij LOSC

Rode Duivel bezorgt Pocognoli ferme kater: Diego Moreira blikt terug op de compleet waanzinnige comeback

Eindigt Mignolet zijn carrière op de bank? Ivan Leko komt met uitleg over zijn doelmannen Reactie

'Kogel is door de kerk: José Mourinho wordt opnieuw trainer van Real Madrid'

Ontgoochelde Vanderbiest oordeelde ook over Anderlecht: "Ik had niet verwacht dat het zo makkelijk ging gaan" Reactie

Patrick Goots is heel duidelijk over ontslag van Joseph Oosting bij Antwerp

Pijnlijker kan bijna niet: Pocognoli krijgt mokerslag op slotspeeldag na ongeziene inzinking van Monaco

Anderlecht-coach Jérémy Taravel gefrustreerd door eigen ploeg: "En nog het meest van al daardoor" Reactie

Diego Moreira reageert duidelijk op zijn WK-selectie na waanzinnige wedstrijd

Taravel en spelers Anderlecht reageren op fans die weigeren hen nog te steunen in de resterende matchen Reactie

Club Brugge kan donderdag al kampioen zijn: dit zijn de scenario's

KV Mechelen-doelman geblesseerd op 'gevoelige plaats', Vanderbiest kan vervanger geen garanties geven Reactie

Play-off 1

 Speeldag 8
STVV STVV 1-1 KAA Gent KAA Gent
Anderlecht Anderlecht 2-2 KV Mechelen KV Mechelen
Club Brugge Club Brugge 5-0 Union SG Union SG

Play-off 2

 Speeldag 8
OH Leuven OH Leuven 3-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 0-1 Westerlo Westerlo
Standard Standard 0-0 KRC Genk KRC Genk

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

