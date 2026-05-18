Michael Verschueren moest zelf ingrijpen: voorzitter kon de vrede zondag nog bewaren

De spanningen rond Anderlecht zijn de voorbije dagen verder opgelopen. In aanloop naar het duel tegen KV Mechelen voelde ook het bestuur dat er iets moest gebeuren om de situatie onder controle te houden.

Zo trok Michael Verschueren nog voor de aftrap naar de harde kern van de supporters, meer bepaald de beruchte BCS-groep. Het doel van dat gesprek was duidelijk: de gemoederen bedaren en vermijden dat de onvrede zou omslaan in acties die de club verder zouden schaden.

Die onvrede is al weken zichtbaar in het Lotto Park. Sfeergroepen zoals Mauves Army en South Leaders besloten om geen vocale steun meer te geven. Een stil stadion als krachtig protest, na een seizoen vol ontgoochelingen en een verloren bekerfinale die zwaar bleef nazinderen.

Kloof met supporters Anderlecht is heel groot geworden

De frustratie richt zich daarbij steeds nadrukkelijker op eigenaar Marc Coucke. Sinds zijn overname kon Anderlecht geen prijzen meer pakken en werd de club geplaagd door een gebrek aan stabiliteit, met constante wissels op sleutelposities.

Het gesprek van Verschueren met BCS had op korte termijn effect. De sfeer bleef relatief beheersbaar tegen KV Mechelen, al was het stadion verre van uitverkocht en bleef het opvallend stil. De onderliggende spanning is echter allerminst verdwenen.

Met de komende wedstrijd tegen STVV in het vooruitzicht blijft het afwachten hoe de situatie evolueert. Eén ding is zeker: de kloof tussen club en supporters is groot, en het zal meer dan woorden vergen om die opnieuw te dichten.