Had Anderlecht een penalty moeten krijgen voor ingreep van Miras? Jonathan Lardot oordeelt...

Scheidsrechtersbaas Jonathan Lardot heeft na een bewogen voetbalweekend tekst en uitleg gegeven bij enkele discutabele fases. Daarbij ging de meeste aandacht naar het duel tussen Anderlecht en KV Mechelen, waar vooral de fase tussen Nacho Miras en Enrick Llansana voor discussie zorgde.

Vlak voor rust leek Anderlecht bij een 1-1 tussenstand recht te hebben op een strafschop. Llansana ging neer na contact met Miras, maar scheidsrechter Jan Boterberg liet doorspelen. Ook de VAR greep niet in. Een beslissing die op heel wat kritiek kon rekenen, maar volgens Lardot volledig correct was.

Anderlecht moest geen penalty krijgen

“Daar was totaal niks verkeerd mee”, stelt hij duidelijk. Volgens de scheidsrechtersbaas probeerde Miras in eerste instantie gewoon de bal te spelen. “Llansana is sneller op de bal, waarna het contact door de snelheid van beide spelers amper te vermijden valt.”

Met andere woorden: volgens Lardot ging het om een pure spelfase, geen overtreding. “Het is gewoon een botsing”, klinkt het. Hij benadrukt daarbij dat er geen sprake was van een extra beweging of een roekeloze ingreep van de doelman. Dat element is cruciaal in de beoordeling van zulke fases.

Lardot schetst ook het verschil met situaties waarin wél gefloten moet worden. “Mocht hij met de voet vooruit inkomen, dan is het een ander verhaal”, legt hij uit. In dat geval zou er wel sprake zijn van gevaarlijk spel en mogelijk een strafschop. Maar in deze concrete fase ontbraken volgens hem alle elementen om in te grijpen.

De uitleg van Lardot maakt duidelijk dat de interpretatie van intentie en uitvoering doorslaggevend blijft. Het feit dat Miras geen overdreven risico nam en een normale keepersactie uitvoerde, gaf de doorslag in het voordeel van de verdediging.



Yannik Ferrera moest niet klagen, Sykes had rood kunnen krijgen

Naast deze fase ging Lardot ook kort in op andere discussies van het weekend. Zo verdedigde hij de arbitrage in het duel tussen FCV Dender EH en Lommel SK, waar kritiek kwam van Yannick Ferrera. “Hij heeft totaal ongelijk en moet niet klagen”, klonk het scherp.

Ook de tackle van Ross Sykes in de topper tussen Club Brugge en Union werd besproken. Daar gaf Lardot toe dat zowel geel als rood verdedigbaar was, afhankelijk van de interpretatie.