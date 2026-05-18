Ruud Vormer geeft Jelle Vossen een extra alternatief: "En Vanaken ook altijd welkom"

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| Reageer
Ruud Vormer geeft Jelle Vossen een extra alternatief: "En Vanaken ook altijd welkom"
Foto: © photonews

Voeg Voetbalkrant toe als voorkeursbron op Google!

Waar zien we Jelle Vossen volgend seizoen spelen? Dat is een van de vragen die de voorbije weken hard leefde. Steeds meer ploegen tonen interesse en na zijn vakantie kan Vossen dus ook een weloverwogen keuze maken. Een keuze die afhangt van heel wat parameters.

Jelle Vossen heeft afscheid genomen van Zulte Waregem, waar zijn aflopende contract niet werd verlengd. Mogelijk is dat ook meteen het einde van zijn carrière, van zijn profcarrière of van zijn JPL-carrière. Veel zal afhangen van de aanbiedingen die hij nog krijgt.

Er is alvast een gegadigde: Sporting Hasselt - als die hun proflicentie zouden hallen. "Die hebben wel een berichtje gestuurd, ja. Maar ik laat nu alles op mij afkomen. Ik sta voor veel open", klonk het eerder al bij Vossen daarover.

Jelle Vossen heeft meerdere voorstellen om over na te denken

Waarop Sam Kerkhofs van Sporting Hasselt toch nog eens een berichtje stuurde naar Vossen. Hij gaf toen ook meteen aan dat de spits met een verleden bij Club Brugge alles naast elkaar zou leggen na zijn verlofperiode.

Waarop de analisten hem graag aan Beerschot koppelden in de Challenger Pro League - het is nog niet geweten of Sporting Hasselt een licentie krijgt om op dat niveau te gaan spelen. En ondertussen is er met Knokke nog een geïnteresseerde opgedoken.

Ruud Vormer wil Jelle Vossen misschien wel overtuigen

Ruud Vormer gaf daarover een beetje duiding bij Het Laatste Nieuws in de HLN-podcast: "Toen ik daarstraks met de hond ging wandelen, kwam ik toevallig Jelle Vossen tegen op de fiets. Hij gaat er ook over nadenken", klonkt het met een halve kwinkslag.

Ook Hans Vanaken is volgens Vormer zeker welkom bij Knokke - al zal de soep vermoedelijk veel minder heet gegeten worden. Jelle Vossen kan zeker nog mee op profniveau, maar misschien heeft hij wel zin in een speciaal avontuur. De opties liggen op tafel, binnenkort mogen we een antwoord verwachten van Vossen zelf. Komt hij met een verrassing? Dat is nog afwachten geblazen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Play-off 3
Play-off 3 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Zulte Waregem
Sporting Hasselt
Jelle Vossen

Meer nieuws

Zulte Waregem neemt opnieuw afscheid van pion

Zulte Waregem neemt opnieuw afscheid van pion

20:51
'Zulte Waregem mikt hoog: na pion Anderlecht en Club Brugge nieuwe naam op verlanglijst'

'Zulte Waregem mikt hoog: na pion Anderlecht en Club Brugge nieuwe naam op verlanglijst'

22:13
U bent het roerend eens met de analisten over Club Brugge

U bent het roerend eens met de analisten over Club Brugge

23:00
Supporters geloven er in, net als de spelers: Lommel wil nu écht gaan promoveren tegen Dender

Supporters geloven er in, net als de spelers: Lommel wil nu écht gaan promoveren tegen Dender

21:07
2
Club Brugge bereidt enorm feest voor: dit staat er op het programma om 2de ster te vieren

Club Brugge bereidt enorm feest voor: dit staat er op het programma om 2de ster te vieren

22:30
2
Faris Haroun voert direct ingrijpende veranderingen door in de wedstrijdselectie van Antwerp

Faris Haroun voert direct ingrijpende veranderingen door in de wedstrijdselectie van Antwerp

22:01
STVV gaat heel interessante spits in Challenger Pro League halen

STVV gaat heel interessante spits in Challenger Pro League halen

21:20
1
Anderlecht schakelt deze kolossale en bekende ex-judoka in om veiligheid spelers te garanderen

Anderlecht schakelt deze kolossale en bekende ex-judoka in om veiligheid spelers te garanderen

21:40
Hein Vanhaezebrouck ziet dat Ivan Leko geluk heeft gehad en duidt dat moment ook aan

Hein Vanhaezebrouck ziet dat Ivan Leko geluk heeft gehad en duidt dat moment ook aan

21:00
2
'Monaco troeft PSG en Duitse topclubs af voor JPL-sensatie'

'Monaco troeft PSG en Duitse topclubs af voor JPL-sensatie'

20:40
1
Had Anderlecht een penalty moeten krijgen voor ingreep van Miras? Jonathan Lardot oordeelt...

Had Anderlecht een penalty moeten krijgen voor ingreep van Miras? Jonathan Lardot oordeelt...

20:20
2
Michael Verschueren moest zelf ingrijpen: voorzitter kon de vrede zondag nog bewaren

Michael Verschueren moest zelf ingrijpen: voorzitter kon de vrede zondag nog bewaren

20:00
Nicky Hayen kondigt een belangrijke terugkeer aan bij KRC Genk

Nicky Hayen kondigt een belangrijke terugkeer aan bij KRC Genk

19:30
OFFICIEEL: Club Brugge haalt Duits jeugdinternational binnen

OFFICIEEL: Club Brugge haalt Duits jeugdinternational binnen

18:58
4
Toekomstig kampioen Club Brugge sterk vertegenwoordigd, maar ook enkele verrassingen

Toekomstig kampioen Club Brugge sterk vertegenwoordigd, maar ook enkele verrassingen

18:40
1
Hij liet België links liggen, maar moet nu ook thuis blijven van het WK

Hij liet België links liggen, maar moet nu ook thuis blijven van het WK

18:20
9
"Mensen feliciteren mij, maar...": Thomas Meunier reageert op opmerkelijke keuze Rode Duivel

"Mensen feliciteren mij, maar...": Thomas Meunier reageert op opmerkelijke keuze Rode Duivel

18:00
Winnares 'De Mol' verbaasde met uitspraak over Beerschot en Antwerp De derde helft

Winnares 'De Mol' verbaasde met uitspraak over Beerschot en Antwerp

15:30
Anderlecht gelooft volop in de jeugd en heeft beet

Anderlecht gelooft volop in de jeugd en heeft beet

17:40
2
Wie is Jordi Makiese, voor het eerst opgenomen in de selectie van Standard tegen Genk ?

Wie is Jordi Makiese, voor het eerst opgenomen in de selectie van Standard tegen Genk ?

17:20
Club Brugge komt meteen met vlammend statement na hitlergroet van 'zogenaamde supporter'

Club Brugge komt meteen met vlammend statement na hitlergroet van 'zogenaamde supporter'

17:00
5
Trainerskerkhof doet zijn naam opnieuw alle eer aan én het wordt nog een hete zomer in JPL

Trainerskerkhof doet zijn naam opnieuw alle eer aan én het wordt nog een hete zomer in JPL

16:30
"Ik heb alleen al de helft van het palmares van Union": Silvio Proto neemt het op voor RSC Anderlecht

"Ik heb alleen al de helft van het palmares van Union": Silvio Proto neemt het op voor RSC Anderlecht

16:00
22
"Gevaarlijk randdebielgedrag": Jeremie Vaneeckhout (Groen) furieus na hitlergroet tijdens(?) Club - Union

"Gevaarlijk randdebielgedrag": Jeremie Vaneeckhout (Groen) furieus na hitlergroet tijdens(?) Club - Union

15:00
57
RSC Anderlecht, het buitenland of toch blijven bij STVV? Wouter Vrancken reageert op deze manier

RSC Anderlecht, het buitenland of toch blijven bij STVV? Wouter Vrancken reageert op deze manier

14:40
Net nu: 'Kogel door de kerk, Club Brugge speelt heel belangrijke pion kwijt'

Net nu: 'Kogel door de kerk, Club Brugge speelt heel belangrijke pion kwijt'

14:20
12
Standard-coach Vincent Euvrard geeft meer uitleg bij heel bijzondere beslissing

Standard-coach Vincent Euvrard geeft meer uitleg bij heel bijzondere beslissing

14:00
Marc Degryse windt er geen doekjes om wat Club Brugge betreft

Marc Degryse windt er geen doekjes om wat Club Brugge betreft

13:30
10
'David Hubert op de wip na dramatische nederlaag in Brugge'

'David Hubert op de wip na dramatische nederlaag in Brugge'

13:00
12
🎥 Inter viert dubbel, maar Lukaku blijft mikpunt van woede in Milaan

🎥 Inter viert dubbel, maar Lukaku blijft mikpunt van woede in Milaan

12:30
16
Een blessure? Dit is waarom Thomas Meunier plots ontbrak bij LOSC

Een blessure? Dit is waarom Thomas Meunier plots ontbrak bij LOSC

12:10
Einde verhaal voor sterkhouder bij STVV? Interesse uit Duitsland én Italië

Einde verhaal voor sterkhouder bij STVV? Interesse uit Duitsland én Italië

11:50
Ivan Leko gaf zijn fouten toe: hoe Club Brugge de titelstrijd helemaal deed kantelen

Ivan Leko gaf zijn fouten toe: hoe Club Brugge de titelstrijd helemaal deed kantelen

11:40
4
Peter Vandenbempt maakt plechtige belofte aan Club-speler: "Bovenaan mijn stemformulier voor de Gouden Schoen"

Peter Vandenbempt maakt plechtige belofte aan Club-speler: "Bovenaan mijn stemformulier voor de Gouden Schoen"

11:25
5
Rode Duivel bezorgt Pocognoli ferme kater: Diego Moreira blikt terug op de compleet waanzinnige comeback

Rode Duivel bezorgt Pocognoli ferme kater: Diego Moreira blikt terug op de compleet waanzinnige comeback

11:10
'Kogel is door de kerk: José Mourinho wordt opnieuw trainer van Real Madrid'

'Kogel is door de kerk: José Mourinho wordt opnieuw trainer van Real Madrid'

10:51
7

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Play-offs - Finale (T)
K Beerschot VA K Beerschot VA 1-3 Lommel SK Lommel SK
K Beerschot VA K Beerschot VA - Lommel SK Lommel SK

Nieuwste reacties

Vital Verheyen Vital Verheyen over "Gevaarlijk randdebielgedrag": Jeremie Vaneeckhout (Groen) furieus na hitlergroet tijdens(?) Club - Union Vital Verheyen Vital Verheyen over Club Brugge komt meteen met vlammend statement na hitlergroet van 'zogenaamde supporter' Shooters Shooters over 'David Hubert op de wip na dramatische nederlaag in Brugge' FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Club Brugge bereidt enorm feest voor: dit staat er op het programma om 2de ster te vieren Canard-i Canard-i over Anderlecht gelooft volop in de jeugd en heeft beet Green kill Green kill over 'Monaco troeft PSG en Duitse topclubs af voor JPL-sensatie' TatstOn TatstOn over "Ik heb alleen al de helft van het palmares van Union": Silvio Proto neemt het op voor RSC Anderlecht azizi azizi over STVV gaat heel interessante spits in Challenger Pro League halen SevenEleven SevenEleven over Hij liet België links liggen, maar moet nu ook thuis blijven van het WK pief pief over OFFICIEEL: Club Brugge haalt Duits jeugdinternational binnen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved