Ruud Vormer geeft Jelle Vossen een extra alternatief: "En Vanaken ook altijd welkom"

Waar zien we Jelle Vossen volgend seizoen spelen? Dat is een van de vragen die de voorbije weken hard leefde. Steeds meer ploegen tonen interesse en na zijn vakantie kan Vossen dus ook een weloverwogen keuze maken. Een keuze die afhangt van heel wat parameters.

Jelle Vossen heeft afscheid genomen van Zulte Waregem, waar zijn aflopende contract niet werd verlengd. Mogelijk is dat ook meteen het einde van zijn carrière, van zijn profcarrière of van zijn JPL-carrière. Veel zal afhangen van de aanbiedingen die hij nog krijgt.

Er is alvast een gegadigde: Sporting Hasselt - als die hun proflicentie zouden hallen. "Die hebben wel een berichtje gestuurd, ja. Maar ik laat nu alles op mij afkomen. Ik sta voor veel open", klonk het eerder al bij Vossen daarover.

Jelle Vossen heeft meerdere voorstellen om over na te denken

Waarop Sam Kerkhofs van Sporting Hasselt toch nog eens een berichtje stuurde naar Vossen. Hij gaf toen ook meteen aan dat de spits met een verleden bij Club Brugge alles naast elkaar zou leggen na zijn verlofperiode.

Waarop de analisten hem graag aan Beerschot koppelden in de Challenger Pro League - het is nog niet geweten of Sporting Hasselt een licentie krijgt om op dat niveau te gaan spelen. En ondertussen is er met Knokke nog een geïnteresseerde opgedoken.

Ruud Vormer wil Jelle Vossen misschien wel overtuigen

Ruud Vormer gaf daarover een beetje duiding bij Het Laatste Nieuws in de HLN-podcast: "Toen ik daarstraks met de hond ging wandelen, kwam ik toevallig Jelle Vossen tegen op de fiets. Hij gaat er ook over nadenken", klonkt het met een halve kwinkslag.





Ook Hans Vanaken is volgens Vormer zeker welkom bij Knokke - al zal de soep vermoedelijk veel minder heet gegeten worden. Jelle Vossen kan zeker nog mee op profniveau, maar misschien heeft hij wel zin in een speciaal avontuur. De opties liggen op tafel, binnenkort mogen we een antwoord verwachten van Vossen zelf. Komt hij met een verrassing? Dat is nog afwachten geblazen.