Slechts vijf JPL-trainers zeker dat ze er volgend seizoen nog zullen zijn? Hierbij een overzicht

Twee clubs hebben al aangekondigd dat ze deze zomer op zoek gaan naar een nieuwe trainer. Andere zullen waarschijnlijk snel volgen: de trainersbarometer in de Pro League voorspelt woelige weken.

Het is officieel: deze clubs veranderen van trainer:

Antwerp: de Great Old bevestigde het gisteren: Joseph Oosting is er volgend seizoen niet meer bij; hij staat zelfs in de laatste twee wedstrijden niet meer aan het roer. Zo eindigt een seizoen dat van begin tot eind in het teken stond van instabiliteit. Welke garanties kan de leiding zijn opvolger bieden wat betreft samenstelling van de kern of jobzekerheid? Ze zullen bijzonder overtuigend moeten zijn.

RAAL: ook daar wordt een bladzijde omgeslagen, en een veel langere. Na negen jaar met Frédéric Taquin bereidt La Louvière zich voor op een nieuwe cyclus. Onder Edward Still? De ex-trainer van Charleroi staat klaar in de startblokken.

Zij gaan waarschijnlijk veranderen van trainer:

Anderlecht: Jérémy Taravel heeft ontegensprekelijk punten gescoord dankzij zijn loyaliteit aan de groep en de rust die hij bracht na het vertrek van Besnik Hasi. Maar dit seizoenseinde was een vergiftigd geschenk en zal nazinderen: sinds zijn bekritiseerde aanpak in de bekerfinale krijgt Taravel nog meer wind van voren. Het plaatst Antoine Sibierski voor zijn eerste grote keuze.

Charleroi: Mario Kohnen heeft het nooit verborgen: hij wil graag T1 blijven. De reactie van de ploeg tijdens de Europe Playoffs wijst ook die richting uit na tien wedstrijden op rij zonder zege, met wat meer pragmatisme dan onder Hans Cornelis. Maar de schaduw van Karel Geraerts hangt evenzeer boven het Mambourg voor volgend seizoen.

Zij zouden van trainer kunnen veranderen:

Zulte Waregem: opnieuw een interimtrainer die tot het einde van het seizoen bevestigd werd, maar wiens toekomst met een vraagteken blijft. Steve Colpaert bezorgde Zulte Waregem opnieuw de glimlach met een 19 op 24. Daarmee mag hij mee in rekening worden gebracht voor volgend seizoen. De ex-flankverdediger van Essevee zou op een shortlist staan met drie trainers die de directie overweegt, samen met twee externe profielen.



Sint-Truiden: dit keer is het niet de clubleiding die vragen zou kunnen hebben, maar de trainer zelf. Wouter Vrancken voelt zich nochtans als een vis in het water bij Sint-Truiden, dat hij dankzij die historische derde plaats minstens tot januari volgend jaar naar Europa heeft geleid. Maar de interesse in hem is de voorbije weken steeds sterker geworden en kan hem aan het denken zetten.

Cercle Brugge: het behoud was snel verzekerd en de Playdowns zijn niet altijd representatief voor wat een trainer het seizoen erop kan neerzetten, maar Lars Friis heeft de Groen-Zwart enorm deugd gedaan. Hij bleef trouw aan de traditie van het hyperactieve voetbal bij de ploeg en bracht tegelijk de rust die ontbrak. Absoluut het herbekijken waard. Enige vraagteken? De Deense trainer tekende maar tot 30 juni.

Toch opletten:

Genk: Nicky Hayen zal volgend seizoen afgerekend worden, nadat hij nu een volledige voorbereiding krijgt. Maar na het mislopen van de top 6 zou niet voor Standard en Westerlo eindigen in de Europe Playoffs of het Europese barrage verliezen een serieuze smet op zijn blazoen zijn.

Gent: hetzelfde verhaal voor Rik De Mil; AA Gent haalde hem niet weg bij Charleroi voor een kortetermijnproject. Maar opnieuw Europees voetbal missen is ondenkbaar voor de directie. En het valt op dat het team sinds de start van de Playoffs nog geen enkele match won en nooit meer dan één doelpunt maakte.

Union: de 5-0-nederlaag in Brugge heeft David Hubert uiteraard niet van de ene dag op de andere op de wip gezet. Dat we hem toch in deze rubriek plaatsen, heeft meer te maken met de Union-traditie om in de zomer van coach te wisselen. Hubert weet dat als geen ander na zijn passages bij Anderlecht en Leuven: in het voetbal kan het heel snel gaan, in beide richtingen.

Geen enkele reden om te veranderen:

Club Brugge: door voor Club te tekenen ging Ivan Leko een stevige druk niet uit de weg. Als de ploeg geen kampioen wordt, kan het seizoen als mislukt worden beschouwd. Maar de Blauw-Zwart liggen nu helemaal op koers, met lovenswaardige tactische bijsturingen van hun coach.

Standard: Vincent Euvrard heeft de supporters vaak doen fronsen, maar Marc Wilmots heeft hem steeds publiek gesteund en bevestigd dat hij ook volgend seizoen een van de pijlers van het project zal zijn. Intussen heeft de coach van de Rouches de lijn rechtgetrokken, vooral in de aanval, waardoor de ploeg tot het einde in het spoor van Genk kon blijven.

KV Mechelen: een jaar geleden hing er rond Fred Vanderbiest als T1 nog heel wat vraagtekens. De clubleiding is nog elke dag blij dat ze hem in zijn functie heeft bevestigd: de ex-trainer van Oostende loodste Malinwa eindelijk naar de top 6 en ontpopte zich tot een echte vaderfiguur in de groep.

Westerlo: de Kemphanen betreurden lang dat ze niet zoveel punten pakten als het spelbeeld verdiende. En toch bracht Issame Charaï zijn team dichter bij de Playoffs dan bij de top 6. En hetzelfde in de Europe Playoffs: met nog twee speeldagen te gaan staat Westerlo op slechts één punt van de eerste plaats.

Leuven: missie geslaagd voor Felice Mazzù, die het behoud van OHL verzekerde zonder zelfs de Playdowns te moeten spelen, terwijl zijn ploeg van ver moest komen. Zijn spelersmanagement krijgt unanieme lof op Den Dreef, dus is het logisch dat hij gewoon aan jaar twee van zijn contract begint.