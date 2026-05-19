Slechts vijf JPL-trainers zeker dat ze er volgend seizoen nog zullen zijn? Hierbij een overzicht

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| 2 reacties
Slechts vijf JPL-trainers zeker dat ze er volgend seizoen nog zullen zijn? Hierbij een overzicht
Foto: © photonews

Voeg Voetbalkrant toe als voorkeursbron op Google!

Twee clubs hebben al aangekondigd dat ze deze zomer op zoek gaan naar een nieuwe trainer. Andere zullen waarschijnlijk snel volgen: de trainersbarometer in de Pro League voorspelt woelige weken.

Het is officieel: deze clubs veranderen van trainer:

Antwerp: de Great Old bevestigde het gisteren: Joseph Oosting is er volgend seizoen niet meer bij; hij staat zelfs in de laatste twee wedstrijden niet meer aan het roer. Zo eindigt een seizoen dat van begin tot eind in het teken stond van instabiliteit. Welke garanties kan de leiding zijn opvolger bieden wat betreft samenstelling van de kern of jobzekerheid? Ze zullen bijzonder overtuigend moeten zijn.

RAAL: ook daar wordt een bladzijde omgeslagen, en een veel langere. Na negen jaar met Frédéric Taquin bereidt La Louvière zich voor op een nieuwe cyclus. Onder Edward Still? De ex-trainer van Charleroi staat klaar in de startblokken.

Zij gaan waarschijnlijk veranderen van trainer:

Anderlecht: Jérémy Taravel heeft ontegensprekelijk punten gescoord dankzij zijn loyaliteit aan de groep en de rust die hij bracht na het vertrek van Besnik Hasi. Maar dit seizoenseinde was een vergiftigd geschenk en zal nazinderen: sinds zijn bekritiseerde aanpak in de bekerfinale krijgt Taravel nog meer wind van voren. Het plaatst Antoine Sibierski voor zijn eerste grote keuze.

Charleroi: Mario Kohnen heeft het nooit verborgen: hij wil graag T1 blijven. De reactie van de ploeg tijdens de Europe Playoffs wijst ook die richting uit na tien wedstrijden op rij zonder zege, met wat meer pragmatisme dan onder Hans Cornelis. Maar de schaduw van Karel Geraerts hangt evenzeer boven het Mambourg voor volgend seizoen.

Zij zouden van trainer kunnen veranderen:

Zulte Waregem: opnieuw een interimtrainer die tot het einde van het seizoen bevestigd werd, maar wiens toekomst met een vraagteken blijft. Steve Colpaert bezorgde Zulte Waregem opnieuw de glimlach met een 19 op 24. Daarmee mag hij mee in rekening worden gebracht voor volgend seizoen. De ex-flankverdediger van Essevee zou op een shortlist staan met drie trainers die de directie overweegt, samen met twee externe profielen.

Lees ook... Trainerskerkhof doet zijn naam opnieuw alle eer aan én het wordt nog een hete zomer in JPL

Sint-Truiden: dit keer is het niet de clubleiding die vragen zou kunnen hebben, maar de trainer zelf. Wouter Vrancken voelt zich nochtans als een vis in het water bij Sint-Truiden, dat hij dankzij die historische derde plaats minstens tot januari volgend jaar naar Europa heeft geleid. Maar de interesse in hem is de voorbije weken steeds sterker geworden en kan hem aan het denken zetten.

Cercle Brugge: het behoud was snel verzekerd en de Playdowns zijn niet altijd representatief voor wat een trainer het seizoen erop kan neerzetten, maar Lars Friis heeft de Groen-Zwart enorm deugd gedaan. Hij bleef trouw aan de traditie van het hyperactieve voetbal bij de ploeg en bracht tegelijk de rust die ontbrak. Absoluut het herbekijken waard. Enige vraagteken? De Deense trainer tekende maar tot 30 juni.

Toch opletten:

Genk: Nicky Hayen zal volgend seizoen afgerekend worden, nadat hij nu een volledige voorbereiding krijgt. Maar na het mislopen van de top 6 zou niet voor Standard en Westerlo eindigen in de Europe Playoffs of het Europese barrage verliezen een serieuze smet op zijn blazoen zijn.

Gent: hetzelfde verhaal voor Rik De Mil; AA Gent haalde hem niet weg bij Charleroi voor een kortetermijnproject. Maar opnieuw Europees voetbal missen is ondenkbaar voor de directie. En het valt op dat het team sinds de start van de Playoffs nog geen enkele match won en nooit meer dan één doelpunt maakte.

Union: de 5-0-nederlaag in Brugge heeft David Hubert uiteraard niet van de ene dag op de andere op de wip gezet. Dat we hem toch in deze rubriek plaatsen, heeft meer te maken met de Union-traditie om in de zomer van coach te wisselen. Hubert weet dat als geen ander na zijn passages bij Anderlecht en Leuven: in het voetbal kan het heel snel gaan, in beide richtingen.

Geen enkele reden om te veranderen:

Club Brugge: door voor Club te tekenen ging Ivan Leko een stevige druk niet uit de weg. Als de ploeg geen kampioen wordt, kan het seizoen als mislukt worden beschouwd. Maar de Blauw-Zwart liggen nu helemaal op koers, met lovenswaardige tactische bijsturingen van hun coach.

Standard: Vincent Euvrard heeft de supporters vaak doen fronsen, maar Marc Wilmots heeft hem steeds publiek gesteund en bevestigd dat hij ook volgend seizoen een van de pijlers van het project zal zijn. Intussen heeft de coach van de Rouches de lijn rechtgetrokken, vooral in de aanval, waardoor de ploeg tot het einde in het spoor van Genk kon blijven.

KV Mechelen: een jaar geleden hing er rond Fred Vanderbiest als T1 nog heel wat vraagtekens. De clubleiding is nog elke dag blij dat ze hem in zijn functie heeft bevestigd: de ex-trainer van Oostende loodste Malinwa eindelijk naar de top 6 en ontpopte zich tot een echte vaderfiguur in de groep.

Westerlo: de Kemphanen betreurden lang dat ze niet zoveel punten pakten als het spelbeeld verdiende. En toch bracht Issame Charaï zijn team dichter bij de Playoffs dan bij de top 6. En hetzelfde in de Europe Playoffs: met nog twee speeldagen te gaan staat Westerlo op slechts één punt van de eerste plaats.

Leuven: missie geslaagd voor Felice Mazzù, die het behoud van OHL verzekerde zonder zelfs de Playdowns te moeten spelen, terwijl zijn ploeg van ver moest komen. Zijn spelersmanagement krijgt unanieme lof op Den Dreef, dus is het logisch dat hij gewoon aan jaar twee van zijn contract begint.

2 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Play-off 2
Play-off 2 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Antwerp

Meer nieuws

Vandaag crisisoverleg van de Pro League: er wordt vooral gekeken naar... Club Brugge

Vandaag crisisoverleg van de Pro League: er wordt vooral gekeken naar... Club Brugge

08:30
10
Toekomstig kampioen Club Brugge sterk vertegenwoordigd, maar ook enkele verrassingen

Toekomstig kampioen Club Brugge sterk vertegenwoordigd, maar ook enkele verrassingen

18:40
2
Trainerskerkhof doet zijn naam opnieuw alle eer aan én het wordt nog een hete zomer in JPL

Trainerskerkhof doet zijn naam opnieuw alle eer aan én het wordt nog een hete zomer in JPL

16:30
'Zulte Waregem mikt hoog: na pion Anderlecht en Club Brugge nieuwe naam op verlanglijst'

'Zulte Waregem mikt hoog: na pion Anderlecht en Club Brugge nieuwe naam op verlanglijst'

22:13
5
Anderlecht gaat niet doorgaan met Taravel: hoe de coach dezelfde fouten maakte als zijn voorgangers

Anderlecht gaat niet doorgaan met Taravel: hoe de coach dezelfde fouten maakte als zijn voorgangers

10:30
Analist ziet toch nog een gevaar bij Antwerp in laatste twee matchen: "Zou niet de goeie keuze zijn"

Analist ziet toch nog een gevaar bij Antwerp in laatste twee matchen: "Zou niet de goeie keuze zijn"

06:30
4
Niemand spreekt meer over Nicky Hayen bij Club Brugge... Ruud Vormer legt uit hoe Leko dat deed

Niemand spreekt meer over Nicky Hayen bij Club Brugge... Ruud Vormer legt uit hoe Leko dat deed

09:30
Pep Guardiola heeft beslissing genomen, opvolger intussen al gekend

Pep Guardiola heeft beslissing genomen, opvolger intussen al gekend

10:31
1
Faris Haroun voert direct ingrijpende veranderingen door in de wedstrijdselectie van Antwerp

Faris Haroun voert direct ingrijpende veranderingen door in de wedstrijdselectie van Antwerp

22:01
2
Genk neemt harde beslissing: vorig seizoen nog heel belangrijke speler mag vertrekken

Genk neemt harde beslissing: vorig seizoen nog heel belangrijke speler mag vertrekken

08:00
Anderlecht schakelt deze kolossale en bekende ex-judoka in om veiligheid spelers te garanderen

Anderlecht schakelt deze kolossale en bekende ex-judoka in om veiligheid spelers te garanderen

21:40
2
Mohamed Berte spuwt zijn gal in cruciale week voor FCV Dender

Mohamed Berte spuwt zijn gal in cruciale week voor FCV Dender

10:15
Ineens is vertrek bij Club Brugge geen uitgemaakte zaak meer: publiekslieveling kan blijven

Ineens is vertrek bij Club Brugge geen uitgemaakte zaak meer: publiekslieveling kan blijven

07:20
7
Dévy Rigaux krijgt mogelijk clubicoon van Feyenoord naast zich die hij zelf nog naar Club Brugge probeerde halen

Dévy Rigaux krijgt mogelijk clubicoon van Feyenoord naast zich die hij zelf nog naar Club Brugge probeerde halen

09:00
Antonio Conte gaat Napoli verlaten voor grootste uitdaging uit zijn carrière, belangrijk ook voor De Bruyne

Antonio Conte gaat Napoli verlaten voor grootste uitdaging uit zijn carrière, belangrijk ook voor De Bruyne

10:00
1
Michael Verschueren moest zelf ingrijpen: voorzitter kon de vrede zondag nog bewaren

Michael Verschueren moest zelf ingrijpen: voorzitter kon de vrede zondag nog bewaren

20:00
Nicky Hayen kondigt een belangrijke terugkeer aan bij KRC Genk

Nicky Hayen kondigt een belangrijke terugkeer aan bij KRC Genk

19:30
Anderlecht gelooft volop in de jeugd en heeft beet

Anderlecht gelooft volop in de jeugd en heeft beet

17:40
2
Wie is Jordi Makiese, voor het eerst opgenomen in de selectie van Standard tegen Genk ?

Wie is Jordi Makiese, voor het eerst opgenomen in de selectie van Standard tegen Genk ?

17:20
Hein Vanhaezebrouck ziet dat Ivan Leko geluk heeft gehad en duidt dat moment ook aan

Hein Vanhaezebrouck ziet dat Ivan Leko geluk heeft gehad en duidt dat moment ook aan

21:00
3
U bent het roerend eens met de analisten over Club Brugge

U bent het roerend eens met de analisten over Club Brugge

23:00
4
Zulte Waregem neemt opnieuw afscheid van pion

Zulte Waregem neemt opnieuw afscheid van pion

20:51
Club Brugge bereidt enorm feest voor: dit staat er op het programma om 2de ster te vieren

Club Brugge bereidt enorm feest voor: dit staat er op het programma om 2de ster te vieren

22:30
5
Titelstrijd beslist? Deze pertinente vragen houden ons bezig in de slotweek van het Belgisch voetbalseizoen

Titelstrijd beslist? Deze pertinente vragen houden ons bezig in de slotweek van het Belgisch voetbalseizoen

17/05
1
Had Anderlecht een penalty moeten krijgen voor ingreep van Miras? Jonathan Lardot oordeelt...

Had Anderlecht een penalty moeten krijgen voor ingreep van Miras? Jonathan Lardot oordeelt...

20:20
4
Ruud Vormer geeft Jelle Vossen een extra alternatief: "En Vanaken ook altijd welkom"

Ruud Vormer geeft Jelle Vossen een extra alternatief: "En Vanaken ook altijd welkom"

23:30
RSC Anderlecht, het buitenland of toch blijven bij STVV? Wouter Vrancken reageert op deze manier

RSC Anderlecht, het buitenland of toch blijven bij STVV? Wouter Vrancken reageert op deze manier

14:40
Standard-coach Vincent Euvrard geeft meer uitleg bij heel bijzondere beslissing

Standard-coach Vincent Euvrard geeft meer uitleg bij heel bijzondere beslissing

14:00
STVV gaat heel interessante spits in Challenger Pro League halen

STVV gaat heel interessante spits in Challenger Pro League halen

21:20
2
'Monaco troeft PSG en Duitse topclubs af voor JPL-sensatie'

'Monaco troeft PSG en Duitse topclubs af voor JPL-sensatie'

20:40
1
Supporters geloven er in, net als de spelers: Lommel wil nu écht gaan promoveren tegen Dender

Supporters geloven er in, net als de spelers: Lommel wil nu écht gaan promoveren tegen Dender

21:07
2
OFFICIEEL: Club Brugge haalt Duits jeugdinternational binnen

OFFICIEEL: Club Brugge haalt Duits jeugdinternational binnen

18:58
5
Club Brugge komt meteen met vlammend statement na hitlergroet van 'zogenaamde supporter'

Club Brugge komt meteen met vlammend statement na hitlergroet van 'zogenaamde supporter'

17:00
12
Colin Coosemans krijgt waarschuwing van bondsparket na twee incidenten

Colin Coosemans krijgt waarschuwing van bondsparket na twee incidenten

18/05
4
"Ik heb alleen al de helft van het palmares van Union": Silvio Proto neemt het op voor RSC Anderlecht

"Ik heb alleen al de helft van het palmares van Union": Silvio Proto neemt het op voor RSC Anderlecht

16:00
22
Patrick Goots is heel duidelijk over ontslag van Joseph Oosting bij Antwerp

Patrick Goots is heel duidelijk over ontslag van Joseph Oosting bij Antwerp

18/05
14

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 8
STVV STVV 1-1 KAA Gent KAA Gent
Anderlecht Anderlecht 2-2 KV Mechelen KV Mechelen
Club Brugge Club Brugge 5-0 Union SG Union SG

Play-off 2

 Speeldag 9
KRC Genk KRC Genk 20:30 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 20:30 OH Leuven OH Leuven
Westerlo Westerlo 20:30 Standard Standard

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

Timmy89 Timmy89 over Ineens is vertrek bij Club Brugge geen uitgemaakte zaak meer: publiekslieveling kan blijven aaikeboy aaikeboy over Vandaag crisisoverleg van de Pro League: er wordt vooral gekeken naar... Club Brugge Locolabo Locolabo over Toekomstig kampioen Club Brugge sterk vertegenwoordigd, maar ook enkele verrassingen YoniVL YoniVL over Analist ziet toch nog een gevaar bij Antwerp in laatste twee matchen: "Zou niet de goeie keuze zijn" Luf Luf over 'Zulte Waregem mikt hoog: na pion Anderlecht komt nu ook pion Club Brugge hoog op de verlanglijst' Stigo12 Stigo12 over Antonio Conte gaat Napoli verlaten voor grootste uitdaging uit zijn carrière, belangrijk ook voor De Bruyne De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over Faris Haroun voert direct ingrijpende veranderingen door in de wedstrijdselectie van Antwerp André Coenen André Coenen over Club Brugge komt meteen met vlammend statement na hitlergroet van 'zogenaamde supporter' Svédél Svédél over Had Anderlecht een penalty moeten krijgen voor ingreep van Miras? Jonathan Lardot oordeelt... Birger J. Birger J. over Net nu: 'Kogel door de kerk, Club Brugge speelt heel belangrijke pion kwijt' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved