Ineens is vertrek bij Club Brugge geen uitgemaakte zaak meer: publiekslieveling kan blijven

Waar een vertrek van Aleksandar Stankovic maandenlang onafwendbaar leek, groeit nu plots het geloof dat de Servische middenvelder ook volgend seizoen nog bij Club Brugge zal spelen. Bij Inter bestaat namelijk twijfel over het activeren van de terugkoopclausule van de 20-jarige sterkhouder.

Club Brugge haalde Stankovic vorige zomer voor ongeveer 9,5 miljoen euro naar België, maar Inter liet toen meteen een terugkoopoptie opnemen in de deal. De Italiaanse topclub kan de middenvelder tot 15 juni terughalen voor 23 miljoen euro. Toch lijkt er in Milaan nog geen definitieve beslissing genomen te zijn, schrijft HLN nu.

Andere topclub? 50 procent op meerwaarde voor Inter

Dat zorgt bij Club Brugge voor voorzichtig optimisme. De Serviër groeide dit seizoen uit tot één van de absolute publiekslievelingen in Jan Breydel en bewees vooral tijdens de Champions’ Play-offs zijn enorme waarde voor het elftal van Ivan Leko.

Een verlengd verblijf lijkt bovendien steeds realistischer door een tweede opvallende clausule in zijn contract. Indien Club Brugge Stankovic vóór juli 2027 aan een andere club verkoopt, heeft Inter recht op liefst 50 procent van de meerwaarde bij een transfer. Daardoor wordt een monsterdeal naar andere Europese topclubs financieel veel minder interessant.

Nochtans staat Stankovic nadrukkelijk op de radar van verschillende buitenlandse clubs, waaronder teams uit de Premier League en de Bundesliga. Maar door de constructie van zijn contract lijkt een onmiddellijke toptransfer deze zomer bijzonder moeilijk te realiseren.

Stankovic wil zelf ook bij Club Brugge blijven

Ook de speler zelf zou een extra seizoen in Brugge absoluut zien zitten. Stankovic voelt zich uitstekend bij Club en beseft dat hij zich in een stabiele omgeving verder kan ontwikkelen, zeker met het vooruitzicht op Champions League-voetbal.





Voor Club Brugge zou dat een enorme opsteker betekenen richting de zomermercato. Met het vertrek van onder meer Simon Mignolet, Joel Ordóñez en Raphael Onyedika dreigt blauw-zwart al flink wat ervaring en kwaliteit te verliezen. Een extra seizoen van Stankovic zou dan ook als een onverwachte bonus aanvoelen in Brugge.