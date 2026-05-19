Ineens is vertrek bij Club Brugge geen uitgemaakte zaak meer: publiekslieveling kan blijven

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| 7 reacties
Ineens is vertrek bij Club Brugge geen uitgemaakte zaak meer: publiekslieveling kan blijven
Foto: © photonews
Word fan van Club Brugge! 5875

Waar een vertrek van Aleksandar Stankovic maandenlang onafwendbaar leek, groeit nu plots het geloof dat de Servische middenvelder ook volgend seizoen nog bij Club Brugge zal spelen. Bij Inter bestaat namelijk twijfel over het activeren van de terugkoopclausule van de 20-jarige sterkhouder.

Club Brugge haalde Stankovic vorige zomer voor ongeveer 9,5 miljoen euro naar België, maar Inter liet toen meteen een terugkoopoptie opnemen in de deal. De Italiaanse topclub kan de middenvelder tot 15 juni terughalen voor 23 miljoen euro. Toch lijkt er in Milaan nog geen definitieve beslissing genomen te zijn, schrijft HLN nu.

Andere topclub? 50 procent op meerwaarde voor Inter

Dat zorgt bij Club Brugge voor voorzichtig optimisme. De Serviër groeide dit seizoen uit tot één van de absolute publiekslievelingen in Jan Breydel en bewees vooral tijdens de Champions’ Play-offs zijn enorme waarde voor het elftal van Ivan Leko.

Een verlengd verblijf lijkt bovendien steeds realistischer door een tweede opvallende clausule in zijn contract. Indien Club Brugge Stankovic vóór juli 2027 aan een andere club verkoopt, heeft Inter recht op liefst 50 procent van de meerwaarde bij een transfer. Daardoor wordt een monsterdeal naar andere Europese topclubs financieel veel minder interessant.

Nochtans staat Stankovic nadrukkelijk op de radar van verschillende buitenlandse clubs, waaronder teams uit de Premier League en de Bundesliga. Maar door de constructie van zijn contract lijkt een onmiddellijke toptransfer deze zomer bijzonder moeilijk te realiseren.

Stankovic wil zelf ook bij Club Brugge blijven

Ook de speler zelf zou een extra seizoen in Brugge absoluut zien zitten. Stankovic voelt zich uitstekend bij Club en beseft dat hij zich in een stabiele omgeving verder kan ontwikkelen, zeker met het vooruitzicht op Champions League-voetbal.

Voor Club Brugge zou dat een enorme opsteker betekenen richting de zomermercato. Met het vertrek van onder meer Simon Mignolet, Joel Ordóñez en Raphael Onyedika dreigt blauw-zwart al flink wat ervaring en kwaliteit te verliezen. Een extra seizoen van Stankovic zou dan ook als een onverwachte bonus aanvoelen in Brugge.

7 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Aleksandar Stankovic

Meer nieuws

Anderlecht gaat niet doorgaan met Taravel: hoe de coach dezelfde fouten maakte als zijn voorgangers

Anderlecht gaat niet doorgaan met Taravel: hoe de coach dezelfde fouten maakte als zijn voorgangers

10:30
Niemand spreekt meer over Nicky Hayen bij Club Brugge... Ruud Vormer legt uit hoe Leko dat deed

Niemand spreekt meer over Nicky Hayen bij Club Brugge... Ruud Vormer legt uit hoe Leko dat deed

09:30
Pep Guardiola heeft beslissing genomen, opvolger intussen al gekend

Pep Guardiola heeft beslissing genomen, opvolger intussen al gekend

10:31
1
Mohamed Berte spuwt zijn gal in cruciale week voor FCV Dender

Mohamed Berte spuwt zijn gal in cruciale week voor FCV Dender

10:15
Dévy Rigaux krijgt mogelijk clubicoon van Feyenoord naast zich die hij zelf nog naar Club Brugge probeerde halen

Dévy Rigaux krijgt mogelijk clubicoon van Feyenoord naast zich die hij zelf nog naar Club Brugge probeerde halen

09:00
Antonio Conte gaat Napoli verlaten voor grootste uitdaging uit zijn carrière, belangrijk ook voor De Bruyne

Antonio Conte gaat Napoli verlaten voor grootste uitdaging uit zijn carrière, belangrijk ook voor De Bruyne

10:00
1
Vandaag crisisoverleg van de Pro League: er wordt vooral gekeken naar... Club Brugge

Vandaag crisisoverleg van de Pro League: er wordt vooral gekeken naar... Club Brugge

08:30
10
Hein Vanhaezebrouck ziet dat Ivan Leko geluk heeft gehad en duidt dat moment ook aan

Hein Vanhaezebrouck ziet dat Ivan Leko geluk heeft gehad en duidt dat moment ook aan

21:00
3
Genk neemt harde beslissing: vorig seizoen nog heel belangrijke speler mag vertrekken

Genk neemt harde beslissing: vorig seizoen nog heel belangrijke speler mag vertrekken

08:00
U bent het roerend eens met de analisten over Club Brugge

U bent het roerend eens met de analisten over Club Brugge

23:00
4
Slechts vijf JPL-trainers zeker dat ze er volgend seizoen nog zullen zijn? Hierbij een overzicht

Slechts vijf JPL-trainers zeker dat ze er volgend seizoen nog zullen zijn? Hierbij een overzicht

07:00
2
Club Brugge bereidt enorm feest voor: dit staat er op het programma om 2de ster te vieren

Club Brugge bereidt enorm feest voor: dit staat er op het programma om 2de ster te vieren

22:30
5
Analist ziet toch nog een gevaar bij Antwerp in laatste twee matchen: "Zou niet de goeie keuze zijn"

Analist ziet toch nog een gevaar bij Antwerp in laatste twee matchen: "Zou niet de goeie keuze zijn"

06:30
4
Ruud Vormer geeft Jelle Vossen een extra alternatief: "En Vanaken ook altijd welkom"

Ruud Vormer geeft Jelle Vossen een extra alternatief: "En Vanaken ook altijd welkom"

23:30
'Zulte Waregem mikt hoog: na pion Anderlecht en Club Brugge nieuwe naam op verlanglijst'

'Zulte Waregem mikt hoog: na pion Anderlecht en Club Brugge nieuwe naam op verlanglijst'

22:13
5
Anderlecht schakelt deze kolossale en bekende ex-judoka in om veiligheid spelers te garanderen

Anderlecht schakelt deze kolossale en bekende ex-judoka in om veiligheid spelers te garanderen

21:40
2
Faris Haroun voert direct ingrijpende veranderingen door in de wedstrijdselectie van Antwerp

Faris Haroun voert direct ingrijpende veranderingen door in de wedstrijdselectie van Antwerp

22:01
2
STVV gaat heel interessante spits in Challenger Pro League halen

STVV gaat heel interessante spits in Challenger Pro League halen

21:20
2
OFFICIEEL: Club Brugge haalt Duits jeugdinternational binnen

OFFICIEEL: Club Brugge haalt Duits jeugdinternational binnen

18:58
5
Supporters geloven er in, net als de spelers: Lommel wil nu écht gaan promoveren tegen Dender

Supporters geloven er in, net als de spelers: Lommel wil nu écht gaan promoveren tegen Dender

21:07
2
Zulte Waregem neemt opnieuw afscheid van pion

Zulte Waregem neemt opnieuw afscheid van pion

20:51
Michael Verschueren moest zelf ingrijpen: voorzitter kon de vrede zondag nog bewaren

Michael Verschueren moest zelf ingrijpen: voorzitter kon de vrede zondag nog bewaren

20:00
Had Anderlecht een penalty moeten krijgen voor ingreep van Miras? Jonathan Lardot oordeelt...

Had Anderlecht een penalty moeten krijgen voor ingreep van Miras? Jonathan Lardot oordeelt...

20:20
4
'Monaco troeft PSG en Duitse topclubs af voor JPL-sensatie'

'Monaco troeft PSG en Duitse topclubs af voor JPL-sensatie'

20:40
1
Club Brugge komt meteen met vlammend statement na hitlergroet van 'zogenaamde supporter'

Club Brugge komt meteen met vlammend statement na hitlergroet van 'zogenaamde supporter'

17:00
12
Toekomstig kampioen Club Brugge sterk vertegenwoordigd, maar ook enkele verrassingen

Toekomstig kampioen Club Brugge sterk vertegenwoordigd, maar ook enkele verrassingen

18:40
2
Nicky Hayen kondigt een belangrijke terugkeer aan bij KRC Genk

Nicky Hayen kondigt een belangrijke terugkeer aan bij KRC Genk

19:30
Hij liet België links liggen, maar moet nu ook thuis blijven van het WK

Hij liet België links liggen, maar moet nu ook thuis blijven van het WK

18:20
9
Anderlecht gelooft volop in de jeugd en heeft beet

Anderlecht gelooft volop in de jeugd en heeft beet

17:40
2
"Gevaarlijk randdebielgedrag": Jeremie Vaneeckhout (Groen) furieus na hitlergroet tijdens(?) Club - Union

"Gevaarlijk randdebielgedrag": Jeremie Vaneeckhout (Groen) furieus na hitlergroet tijdens(?) Club - Union

15:00
62
"Mensen feliciteren mij, maar...": Thomas Meunier reageert op opmerkelijke keuze Rode Duivel

"Mensen feliciteren mij, maar...": Thomas Meunier reageert op opmerkelijke keuze Rode Duivel

18:00
1
Net nu: 'Kogel door de kerk, Club Brugge speelt heel belangrijke pion kwijt'

Net nu: 'Kogel door de kerk, Club Brugge speelt heel belangrijke pion kwijt'

14:20
17
Wie is Jordi Makiese, voor het eerst opgenomen in de selectie van Standard tegen Genk ?

Wie is Jordi Makiese, voor het eerst opgenomen in de selectie van Standard tegen Genk ?

17:20
"Ik heb alleen al de helft van het palmares van Union": Silvio Proto neemt het op voor RSC Anderlecht

"Ik heb alleen al de helft van het palmares van Union": Silvio Proto neemt het op voor RSC Anderlecht

16:00
22
Trainerskerkhof doet zijn naam opnieuw alle eer aan én het wordt nog een hete zomer in JPL

Trainerskerkhof doet zijn naam opnieuw alle eer aan én het wordt nog een hete zomer in JPL

16:30
Marc Degryse windt er geen doekjes om wat Club Brugge betreft

Marc Degryse windt er geen doekjes om wat Club Brugge betreft

13:30
10

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 8
STVV STVV 1-1 KAA Gent KAA Gent
Anderlecht Anderlecht 2-2 KV Mechelen KV Mechelen
Club Brugge Club Brugge 5-0 Union SG Union SG

Play-off 2

 Speeldag 9
KRC Genk KRC Genk 20:30 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 20:30 OH Leuven OH Leuven
Westerlo Westerlo 20:30 Standard Standard

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

Timmy89 Timmy89 over Ineens is vertrek bij Club Brugge geen uitgemaakte zaak meer: publiekslieveling kan blijven aaikeboy aaikeboy over Vandaag crisisoverleg van de Pro League: er wordt vooral gekeken naar... Club Brugge Locolabo Locolabo over Toekomstig kampioen Club Brugge sterk vertegenwoordigd, maar ook enkele verrassingen YoniVL YoniVL over Analist ziet toch nog een gevaar bij Antwerp in laatste twee matchen: "Zou niet de goeie keuze zijn" Luf Luf over 'Zulte Waregem mikt hoog: na pion Anderlecht komt nu ook pion Club Brugge hoog op de verlanglijst' Stigo12 Stigo12 over Antonio Conte gaat Napoli verlaten voor grootste uitdaging uit zijn carrière, belangrijk ook voor De Bruyne De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over Faris Haroun voert direct ingrijpende veranderingen door in de wedstrijdselectie van Antwerp André Coenen André Coenen over Club Brugge komt meteen met vlammend statement na hitlergroet van 'zogenaamde supporter' Svédél Svédél over Had Anderlecht een penalty moeten krijgen voor ingreep van Miras? Jonathan Lardot oordeelt... Birger J. Birger J. over Net nu: 'Kogel door de kerk, Club Brugge speelt heel belangrijke pion kwijt' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved