'Kogel door de kerk: Zulte Waregem heeft akkoord met nieuwe trainer'

Lorenz Lomme, voetbaljournalist
| 10 reacties
'Kogel door de kerk: Zulte Waregem heeft akkoord met nieuwe trainer'
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Zulte Waregem was na het ontslag van Sven Vandenbroeck op zoek naar een nieuwe trainer. Die zoektocht zou nu afgelopen zijn. Essevee heeft naar verluidt een akkoord met de Engelsman Michael Beale.

Lorenz Lomme

'Kogel door de kerk: Zulte Waregem heeft akkoord met nieuwe trainer'

Sven Vandenbroeck moest in de tweede helft van het seizoen plaats ruimen na de tegenvallende resultaten aan de Gaverbeek. Steve Colpaert nam over, maar dat was een tijdelijke oplossing. Essevee ging actief op zoek naar een nieuwe T1 en heeft die volgens Het Nieuwsblad nu ook definitief gevonden.

Michael Beale wordt de nieuwe trainer. De krant maakte al gewag van gesprekken tussen beide partijen, maar er is nu ook een akkoord. Beale krijgt de taak om voor stabiliteit te zorgen in de Elindus Arena.

Zulte Waregem haalt een relatief grote naam binnen. Beale was in het verleden al aan de slag bij onder meer QPR, Rangers en Sunderland. Met de Schotse topclub pakte hij maar net naast de landstitel.

Aernout Van Lindt

Zulte Waregem voert gesprekken met Engelse coach

Zulte Waregem is na het ontslag van Sven Vandenbroeck in maart een tijdje aan de slag gegaan met Steve Colpaert, maar naar volgend seizoen lijkt er toch een nieuwe coach te gaan komen. Er waren al gesprekken met onder meer Jonas De Roeck en een Scandinavische piste.

Nu wordt echter Michael Beale genoemd als mogelijke kanshebber. De 45-jarige coach zou al gesproken hebben met Essevee volgens Het Nieuwsblad. In het verleden was hij al coach voor QPR, Sunderland en Rangers onder meer. Met dat laatste team werd hij drie seizoenen geleden ei zo na kampioen. Er zou snel een overeenkomst kunnen worden gevonden.

Onder leiding van interim-coach Steve Colpaert bleef Essevee ongeslagen in de Relegation Play-offs. Toch lijkt het erop dat Colpaert opnieuw een stapje opzij zal moeten zetten bij Zulte Waregem met oog op de volgende jaargang.

Met 16 op 18 in de Relegation Play-offs zette Zulte Waregem nochtans sterke cijfers neer. De 2-1-overwinning tegen FCV Dender EH vormde het slotstuk van die positieve reeks. Colpaert reageerde na afloop opgelucht en tevreden, maar beseft dat het einde nakend is.

Jonas De Roeck klaar voor nieuwe stap in België?

Zulte Waregem lijkt toch volop in te zetten op de handtekening van een nieuwe T1. En daarbij blijft het de markt afschuimen. Volgens Het Laatste Nieuws zou nu ook Jonas De Roeck hoog op het verlanglijstje zijn gekomen.

De ex-coach van onder meer Royal Antwerp FC, RSC Anderlecht en KVC Westerlo zou mogelijk alsnog moeten degraderen met Club NXT uit de Challenger Pro League en zo uit het profvoetbal gaan verdwijnen na dit seizoen.

Nieuwe stap voor Jonas De Roeck? 

Een domper op de feestvreugde en mogelijk ook met gevolgen dus voor de club, want De Roeck zou mogelijk graag in het profvoetbal blijven en op die manier misschien wel eens richting Zulte Waregem kunnen verkassen.

Er staan nog mensen op het verlanglijstje van Zulte Waregem. Jelle Coen van de RSCA Futures - die ook al ervaring opdeed bij de jeugd van KV Mechelen en KRC Genk - zou zo aanspraak kunnen maken op zijn eerste avontuur in de Jupiler Pro League.

Volgens onze informatie is of was ook Soren Krogh, een ex-coach van onder meer FC Nordsjaelland, Aalborg BK en Odense BK die al enkele maanden zonder club zit, een kandidaat. Hij was half maart ook al in beeld als crisismanager, maar zou nu dus nog steeds op het lijstje staan.

10 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Antwerp
Jonas De Roeck

Meer nieuws

Spectaculaire terugkeer voor Carl Hoefkens? 'Twee JPL-clubs strijden voor coach NAC Breda'

Spectaculaire terugkeer voor Carl Hoefkens? 'Twee JPL-clubs strijden voor coach NAC Breda'

13:30
2
Beerschot neemt afscheid van clubicoon

Beerschot neemt afscheid van clubicoon

14:20
DONE DEAL: Zulte Waregem heeft beet én neemt meteen duidelijk besluit over Steve Colpaert

DONE DEAL: Zulte Waregem heeft beet én neemt meteen duidelijk besluit over Steve Colpaert

12:40
1
Michael Verschueren moest harde kern Anderlecht al kalmeren: hun woede is helemaal op... Marc Coucke gericht

Michael Verschueren moest harde kern Anderlecht al kalmeren: hun woede is helemaal op... Marc Coucke gericht

11:30
18
Vandaag crisisoverleg van de Pro League: er wordt vooral gekeken naar... Club Brugge

Vandaag crisisoverleg van de Pro League: er wordt vooral gekeken naar... Club Brugge

08:30
41
Pep Guardiola heeft beslissing genomen, opvolger intussen al gekend

Pep Guardiola heeft beslissing genomen, opvolger intussen al gekend

14:00
1
Anderlecht gaat niet doorgaan met Taravel: hoe de coach dezelfde fouten maakte als zijn voorgangers

Anderlecht gaat niet doorgaan met Taravel: hoe de coach dezelfde fouten maakte als zijn voorgangers

10:30
5
Slechts vijf JPL-trainers zeker dat ze er volgend seizoen nog zullen zijn? Hierbij een overzicht

Slechts vijf JPL-trainers zeker dat ze er volgend seizoen nog zullen zijn? Hierbij een overzicht

07:00
4
Niemand spreekt meer over Nicky Hayen bij Club Brugge... Ruud Vormer legt uit hoe Leko dat deed

Niemand spreekt meer over Nicky Hayen bij Club Brugge... Ruud Vormer legt uit hoe Leko dat deed

09:30
3
Leko weet waarom Club nog geen kampioen is, Vanaken waarschuwt voor valkuil van Union Reactie

Leko weet waarom Club nog geen kampioen is, Vanaken waarschuwt voor valkuil van Union

11:00
DONE DEAL: KAA Gent komt met dubbelslag richting toekomst

DONE DEAL: KAA Gent komt met dubbelslag richting toekomst

13:00
Felice Mazzu zag een ander OHL tegen Antwerp: nu wordt het zaak om de lijn door te trekken

Felice Mazzu zag een ander OHL tegen Antwerp: nu wordt het zaak om de lijn door te trekken

13:15
Overname Belgische profclub loopt vast: supporters komen met vlammend communiqué

Overname Belgische profclub loopt vast: supporters komen met vlammend communiqué

12:20
Ineens is vertrek bij Club Brugge geen uitgemaakte zaak meer: publiekslieveling kan blijven

Ineens is vertrek bij Club Brugge geen uitgemaakte zaak meer: publiekslieveling kan blijven

07:20
8
Lommel SK legt gedurfd plan op tafel voor terugwedstrijd tegen Dender

Lommel SK legt gedurfd plan op tafel voor terugwedstrijd tegen Dender

12:15
Smaakmaker van Westerlo geniet tijdens de play-offs: "Leuk om zelf eens in de kijker te lopen"

Smaakmaker van Westerlo geniet tijdens de play-offs: "Leuk om zelf eens in de kijker te lopen"

11:15
Voor Nederlandse columnist kan Mika Godts blijkbaar weinig goed doen: "De grote Godts..."

Voor Nederlandse columnist kan Mika Godts blijkbaar weinig goed doen: "De grote Godts..."

12:00
1
Dévy Rigaux krijgt mogelijk clubicoon van Feyenoord naast zich die hij zelf nog naar Club Brugge probeerde halen

Dévy Rigaux krijgt mogelijk clubicoon van Feyenoord naast zich die hij zelf nog naar Club Brugge probeerde halen

09:00
OFFICIEEL: Club Brugge haalt Duits jeugdinternational binnen

OFFICIEEL: Club Brugge haalt Duits jeugdinternational binnen

18:58
5
Mohamed Berte spuwt zijn gal in cruciale week voor FCV Dender

Mohamed Berte spuwt zijn gal in cruciale week voor FCV Dender

10:15
1
Antonio Conte gaat Napoli verlaten voor grootste uitdaging uit zijn carrière, belangrijk ook voor De Bruyne

Antonio Conte gaat Napoli verlaten voor grootste uitdaging uit zijn carrière, belangrijk ook voor De Bruyne

10:00
2
Analist ziet toch nog een gevaar bij Antwerp in laatste twee matchen: "Zou niet de goeie keuze zijn"

Analist ziet toch nog een gevaar bij Antwerp in laatste twee matchen: "Zou niet de goeie keuze zijn"

06:30
6
Genk neemt harde beslissing: vorig seizoen nog heel belangrijke speler mag vertrekken

Genk neemt harde beslissing: vorig seizoen nog heel belangrijke speler mag vertrekken

08:00
5
Hein Vanhaezebrouck ziet dat Ivan Leko geluk heeft gehad en duidt dat moment ook aan

Hein Vanhaezebrouck ziet dat Ivan Leko geluk heeft gehad en duidt dat moment ook aan

21:00
4
U bent het roerend eens met de analisten over Club Brugge

U bent het roerend eens met de analisten over Club Brugge

23:00
5
Zulte Waregem neemt opnieuw afscheid van pion

Zulte Waregem neemt opnieuw afscheid van pion

20:51
Ruud Vormer geeft Jelle Vossen een extra alternatief: "En Vanaken ook altijd welkom"

Ruud Vormer geeft Jelle Vossen een extra alternatief: "En Vanaken ook altijd welkom"

23:30
Club Brugge bereidt enorm feest voor: dit staat er op het programma om 2de ster te vieren

Club Brugge bereidt enorm feest voor: dit staat er op het programma om 2de ster te vieren

22:30
7
Faris Haroun voert direct ingrijpende veranderingen door in de wedstrijdselectie van Antwerp

Faris Haroun voert direct ingrijpende veranderingen door in de wedstrijdselectie van Antwerp

22:01
2
Anderlecht schakelt deze kolossale en bekende ex-judoka in om veiligheid spelers te garanderen

Anderlecht schakelt deze kolossale en bekende ex-judoka in om veiligheid spelers te garanderen

21:40
3
STVV gaat heel interessante spits in Challenger Pro League halen

STVV gaat heel interessante spits in Challenger Pro League halen

21:20
3
Michael Verschueren moest zelf ingrijpen: voorzitter kon de vrede zondag nog bewaren

Michael Verschueren moest zelf ingrijpen: voorzitter kon de vrede zondag nog bewaren

20:00
Supporters geloven er in, net als de spelers: Lommel wil nu écht gaan promoveren tegen Dender

Supporters geloven er in, net als de spelers: Lommel wil nu écht gaan promoveren tegen Dender

21:07
2
Nicky Hayen kondigt een belangrijke terugkeer aan bij KRC Genk

Nicky Hayen kondigt een belangrijke terugkeer aan bij KRC Genk

19:30
Toekomstig kampioen Club Brugge sterk vertegenwoordigd, maar ook enkele verrassingen

Toekomstig kampioen Club Brugge sterk vertegenwoordigd, maar ook enkele verrassingen

18:40
2
Had Anderlecht een penalty moeten krijgen voor ingreep van Miras? Jonathan Lardot oordeelt...

Had Anderlecht een penalty moeten krijgen voor ingreep van Miras? Jonathan Lardot oordeelt...

20:20
4

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Play-offs - Finale (T)
K Beerschot VA K Beerschot VA 1-3 Lommel SK Lommel SK
K Beerschot VA K Beerschot VA - Lommel SK Lommel SK

Nieuwste reacties

Dirk Van Aerschot Dirk Van Aerschot over 'David Hubert op de wip na dramatische nederlaag in Brugge' Swakke25 Swakke25 over Michael Verschueren moest harde kern Anderlecht al kalmeren: hun woede is helemaal op... Marc Coucke gericht Demogorgon Demogorgon over 'Kogel door de kerk: Zulte Waregem heeft akkoord met nieuwe trainer' Dirk ie Dirk ie over Spectaculaire terugkeer voor Carl Hoefkens? 'Twee JPL-clubs strijden voor coach NAC Breda' TatstOn TatstOn over Club Brugge komt meteen met vlammend statement na hitlergroet van 'zogenaamde supporter' The voice of reason 2.O The voice of reason 2.O over Vandaag crisisoverleg van de Pro League: er wordt vooral gekeken naar... Club Brugge FCB vo altijd FCB vo altijd over Club Brugge bereidt enorm feest voor: dit staat er op het programma om 2de ster te vieren bink bink over Genk neemt harde beslissing: vorig seizoen nog heel belangrijke speler mag vertrekken TatstOn TatstOn over Anderlecht gaat niet doorgaan met Taravel: hoe de coach dezelfde fouten maakte als zijn voorgangers Stigo12 Stigo12 over Beerschot sneuvelt in eigen huis: dit heeft aanvoerder Sanusi te zeggen na bekerexit Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved