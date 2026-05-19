Leko weet waarom Club nog geen kampioen is, Vanaken waarschuwt voor valkuil van Union

Club Brugge heeft een bijzonder goede zaak gedaan tegen Union met een klinkende 5-0. De 20ste landstitel is bijna binnen, maar bij blauw-zwart willen ze het vel van de beer nog niet verkopen voor hij helemaal geschoten is.

Minimaal nog één wedstrijd winnen, dat is wat Club Brugge nog moet doen in de laatste twee wedstrijden van de Champions' Play-offs. Als Union zelf nog punten laat liggen, heeft Club zelfs minder nodig.

Bij Club Brugge blijven ze ondanks een riante voorsprong op Union wel op hun hoede. Want blauw-zwart moet dus nog altijd punten pakken, donderdag op bezoek bij KV Mechelen of zondag thuis tegen KAA Gent.

Club Brugge door Union nog geen kampioen

"We hebben nog niets in handen", zegt Ivan Leko dan ook. "We zullen er alles aan doen om te winnen op KV Mechelen en de titelstrijd definitief te beslissen. Want we moeten nog altijd punten pakken."

"De voorbije maanden hebben we gemiddeld 2,5 punten gepakt, normaal heb je 2,2 punten nodig om kampioen te worden. Dat zegt ook veel over Union, met gemiddeld 2,5 punten sta je normaal twaalf punten voor."

Vanaken waarschuwt voor fouten van Union

"Nu moeten we donderdag nog altijd punten pakken om kampioen te worden." Ook kapitein Hans Vanaken beseft dat de titel nog niet binnen is voor Club Brugge, het zou voor hem zijn zevende titel zijn.



"Een maand geleden, toen we verloren op het veld van Union, waren we eigenlijk al afgeschreven. De vraag was toen waar Union punten zou laten liggen en toen deden ze dat tegen Gent. We moeten op onze hoede zijn om niet dezelfde fout te maken."