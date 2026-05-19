Jeroen Deheegher
Leko weet waarom Club nog geen kampioen is, Vanaken waarschuwt voor valkuil van Union
Club Brugge heeft een bijzonder goede zaak gedaan tegen Union met een klinkende 5-0. De 20ste landstitel is bijna binnen, maar bij blauw-zwart willen ze het vel van de beer nog niet verkopen voor hij helemaal geschoten is.

Minimaal nog één wedstrijd winnen, dat is wat Club Brugge nog moet doen in de laatste twee wedstrijden van de Champions' Play-offs. Als Union zelf nog punten laat liggen, heeft Club zelfs minder nodig. 

Bij Club Brugge blijven ze ondanks een riante voorsprong op Union wel op hun hoede. Want blauw-zwart moet dus nog altijd punten pakken, donderdag op bezoek bij KV Mechelen of zondag thuis tegen KAA Gent.

Club Brugge door Union nog geen kampioen

"We hebben nog niets in handen", zegt Ivan Leko dan ook. "We zullen er alles aan doen om te winnen op KV Mechelen en de titelstrijd definitief te beslissen. Want we moeten nog altijd punten pakken."

"De voorbije maanden hebben we gemiddeld 2,5 punten gepakt, normaal heb je 2,2 punten nodig om kampioen te worden. Dat zegt ook veel over Union, met gemiddeld 2,5 punten sta je normaal twaalf punten voor."

Vanaken waarschuwt voor fouten van Union

"Nu moeten we donderdag nog altijd punten pakken om kampioen te worden." Ook kapitein Hans Vanaken beseft dat de titel nog niet binnen is voor Club Brugge, het zou voor hem zijn zevende titel zijn. 

"Een maand geleden, toen we verloren op het veld van Union, waren we eigenlijk al afgeschreven. De vraag was toen waar Union punten zou laten liggen en toen deden ze dat tegen Gent. We moeten op onze hoede zijn om niet dezelfde fout te maken."

Niemand spreekt meer over Nicky Hayen bij Club Brugge... Ruud Vormer legt uit hoe Leko dat deed

U bent het roerend eens met de analisten over Club Brugge

Beerschot neemt afscheid van clubicoon

Pep Guardiola heeft beslissing genomen, opvolger intussen al gekend

Spectaculaire terugkeer voor Carl Hoefkens? 'Twee JPL-clubs strijden voor coach NAC Breda'

DONE DEAL: KAA Gent komt met dubbelslag richting toekomst

Club Brugge bereidt enorm feest voor: dit staat er op het programma om 2de ster te vieren

Felice Mazzu zag een ander OHL tegen Antwerp: nu wordt het zaak om de lijn door te trekken

DONE DEAL: Zulte Waregem heeft beet én neemt meteen duidelijk besluit over Steve Colpaert

Michael Verschueren moest harde kern Anderlecht al kalmeren: hun woede is helemaal op... Marc Coucke gericht

Ineens is vertrek bij Club Brugge geen uitgemaakte zaak meer: publiekslieveling kan blijven

Overname Belgische profclub loopt vast: supporters komen met vlammend communiqué

Lommel SK legt gedurfd plan op tafel voor terugwedstrijd tegen Dender

Voor Nederlandse columnist kan Mika Godts blijkbaar weinig goed doen: "De grote Godts..."

'Kogel door de kerk: Zulte Waregem heeft akkoord met nieuwe trainer'

Dévy Rigaux krijgt mogelijk clubicoon van Feyenoord naast zich die hij zelf nog naar Club Brugge probeerde halen

Anderlecht gaat niet doorgaan met Taravel: hoe de coach dezelfde fouten maakte als zijn voorgangers

Smaakmaker van Westerlo geniet tijdens de play-offs: "Leuk om zelf eens in de kijker te lopen"

Mohamed Berte spuwt zijn gal in cruciale week voor FCV Dender

Vandaag crisisoverleg van de Pro League: er wordt vooral gekeken naar... Club Brugge

Antonio Conte gaat Napoli verlaten voor grootste uitdaging uit zijn carrière, belangrijk ook voor De Bruyne

Club Brugge komt meteen met vlammend statement na hitlergroet van 'zogenaamde supporter'

Genk neemt harde beslissing: vorig seizoen nog heel belangrijke speler mag vertrekken

Hein Vanhaezebrouck ziet dat Ivan Leko geluk heeft gehad en duidt dat moment ook aan

Slechts vijf JPL-trainers zeker dat ze er volgend seizoen nog zullen zijn? Hierbij een overzicht

"Gevaarlijk randdebielgedrag": Jeremie Vaneeckhout (Groen) furieus na hitlergroet tijdens(?) Club - Union

Analist ziet toch nog een gevaar bij Antwerp in laatste twee matchen: "Zou niet de goeie keuze zijn"

Net nu: 'Kogel door de kerk, Club Brugge speelt heel belangrijke pion kwijt'

Ruud Vormer geeft Jelle Vossen een extra alternatief: "En Vanaken ook altijd welkom"

Marc Degryse windt er geen doekjes om wat Club Brugge betreft

Anderlecht schakelt deze kolossale en bekende ex-judoka in om veiligheid spelers te garanderen

'David Hubert op de wip na dramatische nederlaag in Brugge'

Faris Haroun voert direct ingrijpende veranderingen door in de wedstrijdselectie van Antwerp

STVV gaat heel interessante spits in Challenger Pro League halen

OFFICIEEL: Club Brugge haalt Duits jeugdinternational binnen

Supporters geloven er in, net als de spelers: Lommel wil nu écht gaan promoveren tegen Dender

Play-off 1

 Speeldag 8
STVV STVV 1-1 KAA Gent KAA Gent
Anderlecht Anderlecht 2-2 KV Mechelen KV Mechelen
Club Brugge Club Brugge 5-0 Union SG Union SG

Play-off 2

 Speeldag 9
KRC Genk KRC Genk 20:30 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 20:30 OH Leuven OH Leuven
Westerlo Westerlo 20:30 Standard Standard

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

