Smaakmaker van Westerlo geniet tijdens de play-offs: "Leuk om zelf eens in de kijker te lopen"

Lorenz Lomme, voetbaljournalist
KVC Westerlo boekte het afgelopen weekend een belangrijke zege bij Sporting Charleroi (0-1). Door de driepunter blijven de Kemphanen in de running voor Europees voetbal. Smaakmaker Arthur Piedfort is niet bezig met persoonlijk succes, maar geniet wel van de aandacht.

De wedstrijd tegen Charleroi leek op 0-0 af te stevenen totdat Arthur Piedfort in de slotfase het eindstation was van een perfecte counter. Onze jonge landgenoot bleef kalm en trapte de winnende treffer binnen met links: 0-1.

Piedfort twijfelde niet 

"Ik voelde meteen dat ik de bal goed raakte", beschreef Piedfort zijn doelpunt achteraf bij Het Laatste Nieuws. "Doorgaans is mijn eerste reflex als ik in balbezit kom een vrijstaande maat te zoeken, veeleer dan een individuele actie op te zetten. Nu wist ik: gààn, niet twijfelen. Fijn gevoel wel, als je zo je ploeg aan de winst kan helpen."

Piedfort was beslissend, maar is niet actief op zoek naar individueel succes. "Ik probeer altijd mijn match in dienst van de ploeg te spelen, zonder te veel met mijn persoonlijke prestatie bezig te zijn", legt hij uit. "Maar het is natuurlijk wel leuk om zelf ook eens in de kijker te kunnen lopen."

Westerlo droomt van zes op zes

Piedfort bezorgde Westerlo een gouden driepunter in de strijd om een Europees ticket. "We hebben het niet meer in eigen handen. Maar we moeten nu enkel naar onszelf kijken en beginnen met dinsdag te winnen tegen Standard. Het zou mooi zijn als we nog zes op zes kunnen pakken. Dan weet je het nooit." Op de slotspeeldag trekt Westerlo dan naar Antwerp.

De 21-jarige Piedfort is aan een sterk en stabiel seizoen bij de Kemphanen. Zijn prestatie tegen Charleroi bracht hem meteen in onze ploeg van het weekend. Hij is een vaste basisspeler en blijft vooruitgang boeken. Met drie goals en drie assists draagt hij ook aanvallend zijn steentje bij.

Piedfort heeft een contract tot midden 2027

Piedfort heeft nog veel groeimarge en mag dromen van een stap hogerop. Dat denkt ook Franky Van der Elst. Het voormalige jeugdproduct van PSV focust zich voorlopig op Westerlo, waar hij nog tot midden 2027 vastligt. Volgens Transfermarkt moet de middenvelder momenteel 3,5 miljoen euro kosten. We zijn benieuwd welke club in de toekomst bereid zal zijn om dat bedrag op tafel te leggen.

Volg Westerlo - Standard live op Voetbalkrant.com vanaf 20:30.

Beerschot neemt afscheid van clubicoon

Play-off 1

 Speeldag 8
STVV STVV 1-1 KAA Gent KAA Gent
Anderlecht Anderlecht 2-2 KV Mechelen KV Mechelen
Club Brugge Club Brugge 5-0 Union SG Union SG

Play-off 2

 Speeldag 9
KRC Genk KRC Genk 20:30 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 20:30 OH Leuven OH Leuven
Westerlo Westerlo 20:30 Standard Standard

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

