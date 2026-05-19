Johan Walckiers
Niemand spreekt meer over Nicky Hayen bij Club Brugge... Ruud Vormer legt uit hoe Leko dat deed
Club Brugge staat op een zucht van een twintigste landstitel en daarmee lijkt Ivan Leko stilaan helemaal zijn gelijk te halen. Toen blauw-zwart besliste om afscheid te nemen van Nicky Hayen en Leko terug te halen naar Jan Breydel, kreeg het bestuur bakken kritiek over zich heen.

Die twijfels zijn intussen helemaal verdwenen. Onder Leko straalt Club Brugge opnieuw overtuiging, intensiteit en vooral honger uit. Dat merkt ook ex-aanvoerder Ruud Vormer, die in 2018 zelf kampioen werd onder de Kroatische coach.

De energie en grinta van Leko

Volgens Vormer zit het grootste verschil vooral in de mentaliteit die Leko binnenbrengt in een spelersgroep. “Er zit zoveel energie en grinta in hem”, vertelt de Nederlander bij Sporza. “Hij geeft spelers echt het gevoel dat ze van iedereen kunnen winnen.”

Die ingesteldheid ziet Vormer vandaag duidelijk terug op het veld. Club Brugge blijft risico nemen, durft hoog druk zetten en speelt met veel meer agressiviteit dan enkele maanden geleden. Vooral in toppers valt dat volgens hem sterk op.

“Als speler genoot ik daar enorm van”, legt Vormer uit. “Hij stuurt je met passie het veld op. Je voelt gewoon dat je altijd voor die drie punten speelt. Dat zie je nu opnieuw bij deze ploeg.”

Spelers laten geloven dat ze onklopbaar zijn

Dat de samenwerking met een trainer als Leko soms ook voor spanningen zorgt, hoort er volgens Vormer gewoon bij. “Natuurlijk botst het soms eens”, klinkt het. “Je wordt gewisseld, je verliest een wedstrijd… Dan mogen er vonken zijn. Iedereen wil winnen.”

Opvallend is hoe snel de discussie rond de trainerswissel volledig is omgeslagen. Waar enkele maanden geleden nog luidop vragen werden gesteld bij het vertrek van Hayen, overheerst nu vooral lof voor de beslissing van het Club-bestuur.

Toch wil Vormer ook benadrukken dat Hayen uitstekend werk leverde in Brugge. “Hij heeft het fantastisch gedaan”, zegt hij. “Maar misschien voelde het bestuur dat er iets extra nodig was in die groep. Meer vuur, meer grinta. En dan kom je automatisch bij Ivan Leko uit.”

Als Club Brugge straks effectief de titel pakt, zal de keuze van de clubleiding alleen maar meer als een meesterzet worden gezien. En precies daarin schuilt volgens Vormer de grote kracht van Leko: spelers opnieuw laten geloven dat ze onklopbaar zijn.

