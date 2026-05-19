Mohamed Berte spuwt zijn gal in cruciale week voor FCV Dender

Lorenz Lomme, voetbaljournalist
FCV Dender EH staat voor een moeilijke opdracht als het in eerste klasse wil blijven. De Oost-Vlamingen verloren de heenwedstrijd van de barrages tegen Lommel SK met 3-2 en moeten thuis dus winnen. Mohamed Berte (Dender) had achteraf kritiek op het verdedigende optreden van zijn ploeg.

In de heenmatch leek alles nochtans de goede richting uit te gaan voor de bezoekers. Iets na het halfuur maakte Desmond Acquah goed ruimte voor zichzelf, waarna hij de 0-1 knap binnentrapte in de korte hoek.

Ralf Seuntjens met een dubbelklapper

Lommel reageerde na de pauze. Ralf Seuntjens werd na tien minuten helemaal alleen gelaten aan de tweede paal en zoveel ruimte mag je de Nederlandse goalgetter niet geven: 1-1. Het venijn zat hem echter in de staart.

Met een beauty bracht Mohamed Berte Dender opnieuw op voorsprong, maar Seuntjens en Zalán Vancsa zetten de scheve situatie in de absolute slotfase nog recht. Seuntjes deelde voor zijn tweede treffer wel een lichte duw uit, terwijl hij bij het laatste doelpunt in (voorafgaand) buitenstel stond. Toch mocht het feestje doorgaan.

Berte niet te spreken over de verdediging van Dender

Mohamed Berte stond aan het kanon voor Dender, maar was na de wedstrijd ontgoocheld over het defensieve optreden van zijn ploeg. "We verdedigen al een heel seizoen niet goed en nu incasseerden we tegen een tweedeklasser weer drie tegengoals", vertelde de aanvaller aan Het Laatste Nieuws.

"Vooral het derde hadden we niet mogen incasseren", ging hij verder. "We wisten dat Vancsa linksvoetig is en toch lieten we hem scoren. Dit mag toch niet gebeuren, want we kwamen twee keer op voorsprong."

Dender kon de voorsprong niet vasthouden

"Ik maakte een mooi doelpunt en dacht dat het voldoende was voor de winst, maar we konden de voorsprong opnieuw niet vasthouden zoals dat al heel het seizoen het geval is", weet Berte. "Er is deze week nochtans op training op gehamerd dat we de defensieve fouten moeten vermijden, maar toch overkwam het ons opnieuw."

De terugwedstrijd wordt komende zaterdag afgewerkt. Dender moet met twee doelpunten verschil winnen om zich te handhaven in de Jupiler Pro League. Lommel droomt ondertussen al volop van een terugkeer naar eerste klasse.

