Anderlecht gaat niet doorgaan met Taravel: hoe de coach dezelfde fouten maakte als zijn voorgangers

Het lijkt er steeds meer op dat Jérémy Taravel aan zijn laatste wedstrijden bezig is als hoofdcoach van Anderlecht. Wat begon als een frisse wind, is daarna verwaterd in een verhaal dat we intussen goed kennen bij paars-wit.

Toen Taravel het roer tijdelijk overnam, bracht hij aanvankelijk wel degelijk een nieuw elan. Het hoogtepunt volgde onmiddellijk met de knappe overwinning tegen Antwerp in de halve finales van de Croky Cup. Anderlecht toonde toen opnieuw intensiteit, lef en samenhang – elementen die eerder in het seizoen vaak ontbraken.

Opleving van korte duur

Maar die opleving bleek van korte duur. In de weken nadien zakte het niveau opnieuw weg en kwamen oude problemen weer bovendrijven. Het gebrek aan efficiëntie, de wisselvalligheid en vooral de onzekerheid in het spelbeeld keerden terug. En daarmee ook de twijfels rond de rol van Taravel.

Op de achtergrond speelt nog een belangrijk gegeven: de komst van Antoine Sibierski als nieuwe sportieve baas. Hij staat bekend als iemand die zeer nauw samenwerkt met zijn trainers en doorgaans kiest voor profielen uit zijn eigen netwerk. Dat maakt dat Taravel heel weinig kans maakt om aan te blijven.

Daarnaast zijn ook de keuzes van Taravel de voorbije weken steeds moeilijker te begrijpen. Net zoals bij veel voorgangers lijkt de druk zijn tol te eisen. Opstellingen wisselen voortdurend, invallers komen op verrassende momenten en logische lijnen ontbreken. Het is een patroon dat vaker terugkomt bij coaches die onder vuur liggen.

Blijven vasthouden aan Hazard als valse negen

Een opvallend voorbeeld is zijn hardnekkige keuze om Thorgan Hazard als valse negen te gebruiken. Een idee dat op papier interessant kan zijn, maar in de praktijk zelden rendeert. En dat terwijl zijn meest efficiënte spits - Mihajlo Cvetkovic - naar de flank verbannen werd.





Binnen Anderlecht groeit dan ook het besef dat er deze zomer knopen moeten worden doorgehakt. De club ziet in Taravel nog steeds een waardevolle kracht en wil hem graag behouden, maar dan in een andere rol binnen de organisatie.

De hamvraag is echter hoe Taravel daar zelf tegenover staat. Na maanden als hoofdcoach te hebben gefungeerd, is het niet evident om opnieuw een stap terug te zetten. Ambitie speelt ook bij hem een rol.