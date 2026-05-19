Dévy Rigaux krijgt mogelijk clubicoon van Feyenoord naast zich die hij zelf nog naar Club Brugge probeerde halen

Feyenoord staat op het punt om een volledig nieuwe sportieve koers uit te tekenen. In Rotterdam lijkt alles klaar voor de komst van Dévy Rigaux als nieuwe technisch directeur, terwijl ook Robert Eenhoorn dicht bij een akkoord staat als algemeen directeur.

Voor Rigaux begint daarmee meteen één van de grootste uitdagingen uit zijn carrière. De 38-jarige Belg maakte de voorbije jaren indruk bij Club Brugge, waar hij uitgroeide tot één van de architecten achter het sportieve succes van blauw-zwart. Met slimme transfers, sterke scouting en forse uitgaande deals bouwde hij snel een stevige reputatie op binnen het Europese voetbal.

Enorm veel werk bij Feyenoord voor Rigaux

Maar bij Feyenoord wacht een compleet ander verhaal. De Rotterdamse topclub verzekerde zich wel van Champions League-voetbal, maar achter de schermen ligt nog enorm veel werk op tafel. De selectie moet grondig hervormd worden en verschillende sterkhouders dreigen komende zomer te vertrekken.

Vooral rond Anis Hadj Moussa circuleren almaar meer transfergeruchten. Daarnaast zullen ook op andere posities beslissingen genomen moeten worden om Feyenoord opnieuw structureel te laten concurreren met Ajax en PSV.

Rigaux krijgt in Rotterdam wel een veel grotere verantwoordelijkheid dan hij bij Club Brugge had. Bij Club Brugge moest hij de sportieve macht nog delen met verschillende profielen binnen de clubleiding. Bij Feyenoord lijkt het de bedoeling dat hij veel nadrukkelijker de grote sportieve lijnen gaat uitzetten.

Clubicoon Giovanni van Bronckhorst om Rigaux te begeleiden?

Toch zal hij waarschijnlijk niet alleen opereren. Binnen Feyenoord wordt nadrukkelijk gekeken naar Giovanni van Bronckhorst als belangrijke steunpilaar naast de nieuwe technisch directeur. De voormalige topvoetballer en trainer blijft bijzonder populair in De Kuip en geldt als één van de grootste clubiconen van de voorbije decennia.





Van Bronckhorst kent bovendien zowel de club als de druk van de omgeving door en door. Dat kan voor Rigaux van goudwaarde worden in een voetbalstad waar verwachtingen altijd torenhoog liggen. Opvallend: Rigaux probeerde Van Bronckhorst in het verleden al eens naar Club Brugge te halen als trainer, waardoor beide mannen elkaar goed kennen.

Onze landgenoot komt bovendien terecht in een omgeving waar elk sportief besluit onder een vergrootglas ligt. Feyenoord wil na enkele succesvolle jaren absoluut verder bouwen aan zijn status als Nederlandse topclub en rekent erop dat Rigaux de juiste keuzes zal maken op de transfermarkt.

Helemaal op het voorplan

Ook de samenwerking met vermoedelijk nieuwe algemeen directeur Robert Eenhoorn wordt cruciaal. Eenhoorn geldt al jaren als een gerespecteerde bestuurder in Nederland en moet samen met Rigaux de nieuwe structuur van Feyenoord vormgeven.

Voor Rigaux betekent de stap naar Rotterdam in ieder geval een enorme kans, maar tegelijk ook een gigantische test. Bij Club Brugge werkte hij relatief rustig op de achtergrond, terwijl hij bij Feyenoord meteen één van de meest besproken figuren van de club zal worden.

De verwachtingen zijn hoog, de druk is enorm en de transferzomer belooft bijzonder turbulent te worden. Maar precies daarom kijkt Feyenoord naar Rigaux: als de man die opnieuw stabiliteit, visie en sportief succes moet brengen in De Kuip. En zelf omarmt hij die druk en verantwoordelijkheid.