Dévy Rigaux krijgt mogelijk clubicoon van Feyenoord naast zich die hij zelf nog naar Club Brugge probeerde halen

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| Reageer
Dévy Rigaux krijgt mogelijk clubicoon van Feyenoord naast zich die hij zelf nog naar Club Brugge probeerde halen
Foto: © photonews

Voeg Voetbalkrant toe als voorkeursbron op Google!

Feyenoord staat op het punt om een volledig nieuwe sportieve koers uit te tekenen. In Rotterdam lijkt alles klaar voor de komst van Dévy Rigaux als nieuwe technisch directeur, terwijl ook Robert Eenhoorn dicht bij een akkoord staat als algemeen directeur. 

Voor Rigaux begint daarmee meteen één van de grootste uitdagingen uit zijn carrière. De 38-jarige Belg maakte de voorbije jaren indruk bij Club Brugge, waar hij uitgroeide tot één van de architecten achter het sportieve succes van blauw-zwart. Met slimme transfers, sterke scouting en forse uitgaande deals bouwde hij snel een stevige reputatie op binnen het Europese voetbal.

Enorm veel werk bij Feyenoord voor Rigaux

Maar bij Feyenoord wacht een compleet ander verhaal. De Rotterdamse topclub verzekerde zich wel van Champions League-voetbal, maar achter de schermen ligt nog enorm veel werk op tafel. De selectie moet grondig hervormd worden en verschillende sterkhouders dreigen komende zomer te vertrekken.

Vooral rond Anis Hadj Moussa circuleren almaar meer transfergeruchten. Daarnaast zullen ook op andere posities beslissingen genomen moeten worden om Feyenoord opnieuw structureel te laten concurreren met Ajax en PSV.

Rigaux krijgt in Rotterdam wel een veel grotere verantwoordelijkheid dan hij bij Club Brugge had. Bij Club Brugge moest hij de sportieve macht nog delen met verschillende profielen binnen de clubleiding. Bij Feyenoord lijkt het de bedoeling dat hij veel nadrukkelijker de grote sportieve lijnen gaat uitzetten.

Clubicoon Giovanni van Bronckhorst om Rigaux te begeleiden?

Toch zal hij waarschijnlijk niet alleen opereren. Binnen Feyenoord wordt nadrukkelijk gekeken naar Giovanni van Bronckhorst als belangrijke steunpilaar naast de nieuwe technisch directeur. De voormalige topvoetballer en trainer blijft bijzonder populair in De Kuip en geldt als één van de grootste clubiconen van de voorbije decennia.

Van Bronckhorst kent bovendien zowel de club als de druk van de omgeving door en door. Dat kan voor Rigaux van goudwaarde worden in een voetbalstad waar verwachtingen altijd torenhoog liggen. Opvallend: Rigaux probeerde Van Bronckhorst in het verleden al eens naar Club Brugge te halen als trainer, waardoor beide mannen elkaar goed kennen.

Onze landgenoot komt bovendien terecht in een omgeving waar elk sportief besluit onder een vergrootglas ligt. Feyenoord wil na enkele succesvolle jaren absoluut verder bouwen aan zijn status als Nederlandse topclub en rekent erop dat Rigaux de juiste keuzes zal maken op de transfermarkt.

Helemaal op het voorplan

Ook de samenwerking met vermoedelijk nieuwe algemeen directeur Robert Eenhoorn wordt cruciaal. Eenhoorn geldt al jaren als een gerespecteerde bestuurder in Nederland en moet samen met Rigaux de nieuwe structuur van Feyenoord vormgeven.

Voor Rigaux betekent de stap naar Rotterdam in ieder geval een enorme kans, maar tegelijk ook een gigantische test. Bij Club Brugge werkte hij relatief rustig op de achtergrond, terwijl hij bij Feyenoord meteen één van de meest besproken figuren van de club zal worden.

De verwachtingen zijn hoog, de druk is enorm en de transferzomer belooft bijzonder turbulent te worden. Maar precies daarom kijkt Feyenoord naar Rigaux: als de man die opnieuw stabiliteit, visie en sportief succes moet brengen in De Kuip. En zelf omarmt hij die druk en verantwoordelijkheid.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Nederlandse Eredivisie
Nederlandse Eredivisie Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Feyenoord

Meer nieuws

Anderlecht gaat niet doorgaan met Taravel: hoe de coach dezelfde fouten maakte als zijn voorgangers

Anderlecht gaat niet doorgaan met Taravel: hoe de coach dezelfde fouten maakte als zijn voorgangers

10:30
Niemand spreekt meer over Nicky Hayen bij Club Brugge... Ruud Vormer legt uit hoe Leko dat deed

Niemand spreekt meer over Nicky Hayen bij Club Brugge... Ruud Vormer legt uit hoe Leko dat deed

09:30
Pep Guardiola heeft beslissing genomen, opvolger intussen al gekend

Pep Guardiola heeft beslissing genomen, opvolger intussen al gekend

10:31
1
Mohamed Berte spuwt zijn gal in cruciale week voor FCV Dender

Mohamed Berte spuwt zijn gal in cruciale week voor FCV Dender

10:15
Ineens is vertrek bij Club Brugge geen uitgemaakte zaak meer: publiekslieveling kan blijven

Ineens is vertrek bij Club Brugge geen uitgemaakte zaak meer: publiekslieveling kan blijven

07:20
7
Antonio Conte gaat Napoli verlaten voor grootste uitdaging uit zijn carrière, belangrijk ook voor De Bruyne

Antonio Conte gaat Napoli verlaten voor grootste uitdaging uit zijn carrière, belangrijk ook voor De Bruyne

10:00
1
Vandaag crisisoverleg van de Pro League: er wordt vooral gekeken naar... Club Brugge

Vandaag crisisoverleg van de Pro League: er wordt vooral gekeken naar... Club Brugge

08:30
10
Hein Vanhaezebrouck ziet dat Ivan Leko geluk heeft gehad en duidt dat moment ook aan

Hein Vanhaezebrouck ziet dat Ivan Leko geluk heeft gehad en duidt dat moment ook aan

21:00
3
Genk neemt harde beslissing: vorig seizoen nog heel belangrijke speler mag vertrekken

Genk neemt harde beslissing: vorig seizoen nog heel belangrijke speler mag vertrekken

08:00
U bent het roerend eens met de analisten over Club Brugge

U bent het roerend eens met de analisten over Club Brugge

23:00
4
Slechts vijf JPL-trainers zeker dat ze er volgend seizoen nog zullen zijn? Hierbij een overzicht

Slechts vijf JPL-trainers zeker dat ze er volgend seizoen nog zullen zijn? Hierbij een overzicht

07:00
2
Club Brugge bereidt enorm feest voor: dit staat er op het programma om 2de ster te vieren

Club Brugge bereidt enorm feest voor: dit staat er op het programma om 2de ster te vieren

22:30
5
Analist ziet toch nog een gevaar bij Antwerp in laatste twee matchen: "Zou niet de goeie keuze zijn"

Analist ziet toch nog een gevaar bij Antwerp in laatste twee matchen: "Zou niet de goeie keuze zijn"

06:30
4
Ruud Vormer geeft Jelle Vossen een extra alternatief: "En Vanaken ook altijd welkom"

Ruud Vormer geeft Jelle Vossen een extra alternatief: "En Vanaken ook altijd welkom"

23:30
'Zulte Waregem mikt hoog: na pion Anderlecht en Club Brugge nieuwe naam op verlanglijst'

'Zulte Waregem mikt hoog: na pion Anderlecht en Club Brugge nieuwe naam op verlanglijst'

22:13
5
Anderlecht schakelt deze kolossale en bekende ex-judoka in om veiligheid spelers te garanderen

Anderlecht schakelt deze kolossale en bekende ex-judoka in om veiligheid spelers te garanderen

21:40
2
Faris Haroun voert direct ingrijpende veranderingen door in de wedstrijdselectie van Antwerp

Faris Haroun voert direct ingrijpende veranderingen door in de wedstrijdselectie van Antwerp

22:01
2
STVV gaat heel interessante spits in Challenger Pro League halen

STVV gaat heel interessante spits in Challenger Pro League halen

21:20
2
OFFICIEEL: Club Brugge haalt Duits jeugdinternational binnen

OFFICIEEL: Club Brugge haalt Duits jeugdinternational binnen

18:58
5
Supporters geloven er in, net als de spelers: Lommel wil nu écht gaan promoveren tegen Dender

Supporters geloven er in, net als de spelers: Lommel wil nu écht gaan promoveren tegen Dender

21:07
2
Zulte Waregem neemt opnieuw afscheid van pion

Zulte Waregem neemt opnieuw afscheid van pion

20:51
Michael Verschueren moest zelf ingrijpen: voorzitter kon de vrede zondag nog bewaren

Michael Verschueren moest zelf ingrijpen: voorzitter kon de vrede zondag nog bewaren

20:00
Had Anderlecht een penalty moeten krijgen voor ingreep van Miras? Jonathan Lardot oordeelt...

Had Anderlecht een penalty moeten krijgen voor ingreep van Miras? Jonathan Lardot oordeelt...

20:20
4
'Monaco troeft PSG en Duitse topclubs af voor JPL-sensatie'

'Monaco troeft PSG en Duitse topclubs af voor JPL-sensatie'

20:40
1
Club Brugge komt meteen met vlammend statement na hitlergroet van 'zogenaamde supporter'

Club Brugge komt meteen met vlammend statement na hitlergroet van 'zogenaamde supporter'

17:00
12
Toekomstig kampioen Club Brugge sterk vertegenwoordigd, maar ook enkele verrassingen

Toekomstig kampioen Club Brugge sterk vertegenwoordigd, maar ook enkele verrassingen

18:40
2
Hij liet België links liggen, maar moet nu ook thuis blijven van het WK

Hij liet België links liggen, maar moet nu ook thuis blijven van het WK

18:20
9
Nicky Hayen kondigt een belangrijke terugkeer aan bij KRC Genk

Nicky Hayen kondigt een belangrijke terugkeer aan bij KRC Genk

19:30
Anderlecht gelooft volop in de jeugd en heeft beet

Anderlecht gelooft volop in de jeugd en heeft beet

17:40
2
"Gevaarlijk randdebielgedrag": Jeremie Vaneeckhout (Groen) furieus na hitlergroet tijdens(?) Club - Union

"Gevaarlijk randdebielgedrag": Jeremie Vaneeckhout (Groen) furieus na hitlergroet tijdens(?) Club - Union

15:00
62
"Mensen feliciteren mij, maar...": Thomas Meunier reageert op opmerkelijke keuze Rode Duivel

"Mensen feliciteren mij, maar...": Thomas Meunier reageert op opmerkelijke keuze Rode Duivel

18:00
1
Net nu: 'Kogel door de kerk, Club Brugge speelt heel belangrijke pion kwijt'

Net nu: 'Kogel door de kerk, Club Brugge speelt heel belangrijke pion kwijt'

14:20
17
Wie is Jordi Makiese, voor het eerst opgenomen in de selectie van Standard tegen Genk ?

Wie is Jordi Makiese, voor het eerst opgenomen in de selectie van Standard tegen Genk ?

17:20
"Ik heb alleen al de helft van het palmares van Union": Silvio Proto neemt het op voor RSC Anderlecht

"Ik heb alleen al de helft van het palmares van Union": Silvio Proto neemt het op voor RSC Anderlecht

16:00
22
Trainerskerkhof doet zijn naam opnieuw alle eer aan én het wordt nog een hete zomer in JPL

Trainerskerkhof doet zijn naam opnieuw alle eer aan én het wordt nog een hete zomer in JPL

16:30
Marc Degryse windt er geen doekjes om wat Club Brugge betreft

Marc Degryse windt er geen doekjes om wat Club Brugge betreft

13:30
10

Meer nieuws

Populairste artikels

Nederlandse Eredivisie

 Speeldag 34
Heracles Heracles 1-2 FC Groningen FC Groningen
AZ Alkmaar AZ Alkmaar 3-3 NAC NAC
Sparta Rotterdam Sparta Rotterdam 2-3 Excelsior Excelsior
NEC NEC 2-1 Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles
FC Volendam FC Volendam 1-2 Telstar Telstar
Utrecht Utrecht 2-0 Fortuna Sittard Fortuna Sittard
PSV PSV 5-1 FC Twente FC Twente
Zwolle Zwolle 0-2 Feyenoord Feyenoord
Heerenveen Heerenveen 0-0 Ajax Ajax

Nieuwste reacties

Timmy89 Timmy89 over Ineens is vertrek bij Club Brugge geen uitgemaakte zaak meer: publiekslieveling kan blijven aaikeboy aaikeboy over Vandaag crisisoverleg van de Pro League: er wordt vooral gekeken naar... Club Brugge Locolabo Locolabo over Toekomstig kampioen Club Brugge sterk vertegenwoordigd, maar ook enkele verrassingen YoniVL YoniVL over Analist ziet toch nog een gevaar bij Antwerp in laatste twee matchen: "Zou niet de goeie keuze zijn" Luf Luf over 'Zulte Waregem mikt hoog: na pion Anderlecht komt nu ook pion Club Brugge hoog op de verlanglijst' Stigo12 Stigo12 over Antonio Conte gaat Napoli verlaten voor grootste uitdaging uit zijn carrière, belangrijk ook voor De Bruyne De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over Faris Haroun voert direct ingrijpende veranderingen door in de wedstrijdselectie van Antwerp André Coenen André Coenen over Club Brugge komt meteen met vlammend statement na hitlergroet van 'zogenaamde supporter' Svédél Svédél over Had Anderlecht een penalty moeten krijgen voor ingreep van Miras? Jonathan Lardot oordeelt... Birger J. Birger J. over Net nu: 'Kogel door de kerk, Club Brugge speelt heel belangrijke pion kwijt' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved