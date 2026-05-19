Antonio Conte gaat Napoli verlaten voor grootste uitdaging uit zijn carrière, belangrijk ook voor De Bruyne

Johan Walckiers
Het lijkt slechts een kwestie van tijd voor Antonio Conte zijn vertrek bij SSC Napoli officieel maakt. De ervaren coach staat op polepositie om na de verkiezingen van de Italiaanse voetbalbond in juni bondscoach te worden van Italië.

De signalen uit Napels zijn de voorbije weken steeds duidelijker geworden. Conte zelf liet al verstaan dat hij een terugkeer naar de nationale ploeg wel ziet zitten. Intern werd het dossier ook besproken met voorzitter Aurelio De Laurentiis, die vooral duidelijkheid wilde om niet verrast te worden. Die gesprekken lijken nu te hebben geleid tot een stilzwijgend akkoord: het einde van een succesvolle, maar soms ook complexe samenwerking.

Steeds meer botsingen met bestuur

Nochtans kan Conte terugblikken op sterke resultaten bij Napoli. Hij leidde de club naar een verrassende landstitel, pakte de Supercup en verzekerde zich van Champions League-voetbal. Maar achter de schermen botsten visieverschillen over de toekomst van de club steeds vaker. Onder meer de nood aan infrastructuur en een modernere structuur zorgden voor spanningen.

Napoli kijkt intussen al vooruit en onderzoekt mogelijke opvolgers. Namen als Maurizio Sarri en Massimiliano Allegri circuleren nadrukkelijk. Het lijkt erop dat de club zich voorbereidt op een nieuwe cyclus, zonder Conte aan het roer.

Antonio Conte wordt waarschijnlijk Italiaans bondscoach

Een trainerswissel kan ook gevolgen hebben voor de toekomst van Kevin De Bruyne. De Rode Duivel heeft nog een contract voor één seizoen, maar de voorbije maanden ontstonden er toch twijfels over zijn rol en toekomst bij Napoli. Een nieuwe coach kan die kaarten volledig herschudden.

Toch voelt De Bruyne zich uitstekend in Napels. Hij is er sportief én privé helemaal gesetteld. Zijn twee zonen spelen bij de jeugdopleiding van de club en de middenvelder investeerde recent nog in een grote villa in de regio. 

De mogelijke komst van een nieuwe trainer wordt dan ook een cruciale factor. Blijft Napoli bouwen rond De Bruyne, of kiest het voor een andere koers? Veel zal afhangen van wie Conte opvolgt en welke sportieve visie die meebrengt.

Pep Guardiola heeft beslissing genomen, opvolger intussen al gekend

Anderlecht gaat niet doorgaan met Taravel: hoe de coach dezelfde fouten maakte als zijn voorgangers

Mohamed Berte spuwt zijn gal in cruciale week voor FCV Dender

Niemand spreekt meer over Nicky Hayen bij Club Brugge... Ruud Vormer legt uit hoe Leko dat deed

Dévy Rigaux krijgt mogelijk clubicoon van Feyenoord naast zich die hij zelf nog naar Club Brugge probeerde halen

Vandaag crisisoverleg van de Pro League: er wordt vooral gekeken naar... Club Brugge

Genk neemt harde beslissing: vorig seizoen nog heel belangrijke speler mag vertrekken

Ineens is vertrek bij Club Brugge geen uitgemaakte zaak meer: publiekslieveling kan blijven

6
07:00
Analist ziet toch nog een gevaar bij Antwerp in laatste twee matchen: "Zou niet de goeie keuze zijn"

Ruud Vormer geeft Jelle Vossen een extra alternatief: "En Vanaken ook altijd welkom"

U bent het roerend eens met de analisten over Club Brugge

4
Club Brugge bereidt enorm feest voor: dit staat er op het programma om 2de ster te vieren

22:30
'Zulte Waregem mikt hoog: na pion Anderlecht en Club Brugge nieuwe naam op verlanglijst'

Faris Haroun voert direct ingrijpende veranderingen door in de wedstrijdselectie van Antwerp

2
Anderlecht schakelt deze kolossale en bekende ex-judoka in om veiligheid spelers te garanderen

21:40
STVV gaat heel interessante spits in Challenger Pro League halen

STVV gaat heel interessante spits in Challenger Pro League halen

Supporters geloven er in, net als de spelers: Lommel wil nu écht gaan promoveren tegen Dender

2
Hein Vanhaezebrouck ziet dat Ivan Leko geluk heeft gehad en duidt dat moment ook aan

21:00
Zulte Waregem neemt opnieuw afscheid van pion

Zulte Waregem neemt opnieuw afscheid van pion

'Monaco troeft PSG en Duitse topclubs af voor JPL-sensatie'

'Monaco troeft PSG en Duitse topclubs af voor JPL-sensatie'

Had Anderlecht een penalty moeten krijgen voor ingreep van Miras? Jonathan Lardot oordeelt...

4
Hij liet België links liggen, maar moet nu ook thuis blijven van het WK

18:20
Michael Verschueren moest zelf ingrijpen: voorzitter kon de vrede zondag nog bewaren

Michael Verschueren moest zelf ingrijpen: voorzitter kon de vrede zondag nog bewaren

Nicky Hayen kondigt een belangrijke terugkeer aan bij KRC Genk

Nicky Hayen kondigt een belangrijke terugkeer aan bij KRC Genk

OFFICIEEL: Club Brugge haalt Duits jeugdinternational binnen

OFFICIEEL: Club Brugge haalt Duits jeugdinternational binnen

Toekomstig kampioen Club Brugge sterk vertegenwoordigd, maar ook enkele verrassingen

2
"Mensen feliciteren mij, maar...": Thomas Meunier reageert op opmerkelijke keuze Rode Duivel

18:00
Anderlecht gelooft volop in de jeugd en heeft beet

Anderlecht gelooft volop in de jeugd en heeft beet

Wie is Jordi Makiese, voor het eerst opgenomen in de selectie van Standard tegen Genk ?

Club Brugge komt meteen met vlammend statement na hitlergroet van 'zogenaamde supporter'

12
Trainerskerkhof doet zijn naam opnieuw alle eer aan én het wordt nog een hete zomer in JPL

16:30
"Ik heb alleen al de helft van het palmares van Union": Silvio Proto neemt het op voor RSC Anderlecht

16:00
🎥 Inter viert dubbel, maar Lukaku blijft mikpunt van woede in Milaan

🎥 Inter viert dubbel, maar Lukaku blijft mikpunt van woede in Milaan

"Gevaarlijk randdebielgedrag": Jeremie Vaneeckhout (Groen) furieus na hitlergroet tijdens(?) Club - Union

62
Winnares 'De Mol' verbaasde met uitspraak over Beerschot en Antwerp

Serie A

 Speeldag 37
Como Como 1-0 Parma Parma
AS Roma AS Roma 2-0 Lazio Lazio
Pisa Pisa 0-3 Napoli Napoli
Genoa Genoa 1-2 AC Milan AC Milan
Juventus Juventus 0-2 Fiorentina Fiorentina
Inter Milaan Inter Milaan 1-1 Hellas Verona Hellas Verona
Atalanta Atalanta 0-1 Bologna Bologna
Udinese Udinese 0-1 Cremonese Cremonese
Cagliari Cagliari 2-1 Torino Torino
Sassuolo Sassuolo 2-3 Lecce Lecce

