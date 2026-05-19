Antonio Conte gaat Napoli verlaten voor grootste uitdaging uit zijn carrière, belangrijk ook voor De Bruyne

Het lijkt slechts een kwestie van tijd voor Antonio Conte zijn vertrek bij SSC Napoli officieel maakt. De ervaren coach staat op polepositie om na de verkiezingen van de Italiaanse voetbalbond in juni bondscoach te worden van Italië.

De signalen uit Napels zijn de voorbije weken steeds duidelijker geworden. Conte zelf liet al verstaan dat hij een terugkeer naar de nationale ploeg wel ziet zitten. Intern werd het dossier ook besproken met voorzitter Aurelio De Laurentiis, die vooral duidelijkheid wilde om niet verrast te worden. Die gesprekken lijken nu te hebben geleid tot een stilzwijgend akkoord: het einde van een succesvolle, maar soms ook complexe samenwerking.

Steeds meer botsingen met bestuur

Nochtans kan Conte terugblikken op sterke resultaten bij Napoli. Hij leidde de club naar een verrassende landstitel, pakte de Supercup en verzekerde zich van Champions League-voetbal. Maar achter de schermen botsten visieverschillen over de toekomst van de club steeds vaker. Onder meer de nood aan infrastructuur en een modernere structuur zorgden voor spanningen.

Napoli kijkt intussen al vooruit en onderzoekt mogelijke opvolgers. Namen als Maurizio Sarri en Massimiliano Allegri circuleren nadrukkelijk. Het lijkt erop dat de club zich voorbereidt op een nieuwe cyclus, zonder Conte aan het roer.

Antonio Conte wordt waarschijnlijk Italiaans bondscoach

Een trainerswissel kan ook gevolgen hebben voor de toekomst van Kevin De Bruyne. De Rode Duivel heeft nog een contract voor één seizoen, maar de voorbije maanden ontstonden er toch twijfels over zijn rol en toekomst bij Napoli. Een nieuwe coach kan die kaarten volledig herschudden.

Toch voelt De Bruyne zich uitstekend in Napels. Hij is er sportief én privé helemaal gesetteld. Zijn twee zonen spelen bij de jeugdopleiding van de club en de middenvelder investeerde recent nog in een grote villa in de regio.





De mogelijke komst van een nieuwe trainer wordt dan ook een cruciale factor. Blijft Napoli bouwen rond De Bruyne, of kiest het voor een andere koers? Veel zal afhangen van wie Conte opvolgt en welke sportieve visie die meebrengt.