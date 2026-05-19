Voor Nederlandse columnist kan Mika Godts blijkbaar weinig goed doen: "De grote Godts..."

Mika Godts blijft de gemoederen beroeren in Nederland. Onze landgenoot kreeg na het gelijkspel tegen Heerenveen opnieuw stevige kritiek van columnist Henk Spaan, die zich de voorbije maanden wel vaker scherp uitliet over de flankaanvaller.

Opvallend, want Godts kan nochtans uitstekende cijfers voorleggen dit seizoen. De twintigjarige Belg was in 42 officiële wedstrijden rechtstreeks betrokken bij liefst 31 doelpunten voor Ajax, goed voor 17 goals en 14 assists. Daarmee is hij ondanks zijn jonge leeftijd de productiefste speler van de Amsterdammers.

Godts verloor 16 keer de bal

Toch blijft Spaan bijzonder kritisch voor de voormalige speler van KRC Genk. In zijn vaste rubriek deelde hij na het teleurstellende 0-0-gelijkspel tegen Heerenveen opnieuw een sneer uit aan Godts.

Waar hij nog positief was over spelers als Anton Gaaei, Youri Baas, Lucas Rosa en Davy Klaassen, spaarde hij de Belgische winger allerminst. “Je hoort weleens dat de grote jongens opstaan als het moet. De grote Godts verloor minimaal zestien keer de bal”, schreef Spaan scherp.

Ook al klap nadat hij het WK miste

De kritiek komt op een opvallend moment voor Godts. Vorige week kreeg hij immers ook al een ontgoocheling te verwerken toen hij naast een selectie voor het WK met België greep. Daardoor kan hij zich nu volledig focussen op het slot van het seizoen bij Ajax.

Dat seizoenseinde dreigt trouwens nog bijzonder spannend te worden. Door het puntenverlies tegen Heerenveen is Ajax veroordeeld tot de play-offs om alsnog Europees voetbal af te dwingen. Donderdag wacht daarin een cruciale confrontatie tegen FC Groningen.





Ondanks de aanhoudende kritiek blijft Godts wel één van de lichtpunten bij Ajax dit seizoen. Veel fans vonden trouwens dat hij had moeten opgeroepen worden voor de Rode Duivels. Zeker gezien zijn leeftijd én zijn indrukwekkende statistieken.