Voor Nederlandse columnist kan Mika Godts blijkbaar weinig goed doen: "De grote Godts..."
Mika Godts blijft de gemoederen beroeren in Nederland. Onze landgenoot kreeg na het gelijkspel tegen Heerenveen opnieuw stevige kritiek van columnist Henk Spaan, die zich de voorbije maanden wel vaker scherp uitliet over de flankaanvaller.

Opvallend, want Godts kan nochtans uitstekende cijfers voorleggen dit seizoen. De twintigjarige Belg was in 42 officiële wedstrijden rechtstreeks betrokken bij liefst 31 doelpunten voor Ajax, goed voor 17 goals en 14 assists. Daarmee is hij ondanks zijn jonge leeftijd de productiefste speler van de Amsterdammers.

Godts verloor 16 keer de bal

Toch blijft Spaan bijzonder kritisch voor de voormalige speler van KRC Genk. In zijn vaste rubriek deelde hij na het teleurstellende 0-0-gelijkspel tegen Heerenveen opnieuw een sneer uit aan Godts.

Waar hij nog positief was over spelers als Anton Gaaei, Youri Baas, Lucas Rosa en Davy Klaassen, spaarde hij de Belgische winger allerminst. “Je hoort weleens dat de grote jongens opstaan als het moet. De grote Godts verloor minimaal zestien keer de bal”, schreef Spaan scherp.

Ook al klap nadat hij het WK miste

De kritiek komt op een opvallend moment voor Godts. Vorige week kreeg hij immers ook al een ontgoocheling te verwerken toen hij naast een selectie voor het WK met België greep. Daardoor kan hij zich nu volledig focussen op het slot van het seizoen bij Ajax.

Dat seizoenseinde dreigt trouwens nog bijzonder spannend te worden. Door het puntenverlies tegen Heerenveen is Ajax veroordeeld tot de play-offs om alsnog Europees voetbal af te dwingen. Donderdag wacht daarin een cruciale confrontatie tegen FC Groningen.

Ondanks de aanhoudende kritiek blijft Godts wel één van de lichtpunten bij Ajax dit seizoen. Veel fans vonden trouwens dat hij had moeten opgeroepen worden voor de Rode Duivels. Zeker gezien zijn leeftijd én zijn indrukwekkende statistieken.

Beerschot neemt afscheid van clubicoon

Pep Guardiola heeft beslissing genomen, opvolger intussen al gekend

Spectaculaire terugkeer voor Carl Hoefkens? 'Twee JPL-clubs strijden voor coach NAC Breda'

Felice Mazzu zag een ander OHL tegen Antwerp: nu wordt het zaak om de lijn door te trekken

DONE DEAL: KAA Gent komt met dubbelslag richting toekomst

DONE DEAL: Zulte Waregem heeft beet én neemt meteen duidelijk besluit over Steve Colpaert

Overname Belgische profclub loopt vast: supporters komen met vlammend communiqué

Lommel SK legt gedurfd plan op tafel voor terugwedstrijd tegen Dender

Michael Verschueren moest harde kern Anderlecht al kalmeren: hun woede is helemaal op... Marc Coucke gericht

Leko weet waarom Club nog geen kampioen is, Vanaken waarschuwt voor valkuil van Union

Smaakmaker van Westerlo geniet tijdens de play-offs: "Leuk om zelf eens in de kijker te lopen"

'Kogel door de kerk: Zulte Waregem heeft akkoord met nieuwe trainer'

Anderlecht gaat niet doorgaan met Taravel: hoe de coach dezelfde fouten maakte als zijn voorgangers

Mohamed Berte spuwt zijn gal in cruciale week voor FCV Dender

Antonio Conte gaat Napoli verlaten voor grootste uitdaging uit zijn carrière, belangrijk ook voor De Bruyne

Niemand spreekt meer over Nicky Hayen bij Club Brugge... Ruud Vormer legt uit hoe Leko dat deed

Dévy Rigaux krijgt mogelijk clubicoon van Feyenoord naast zich die hij zelf nog naar Club Brugge probeerde halen

Vandaag crisisoverleg van de Pro League: er wordt vooral gekeken naar... Club Brugge

Genk neemt harde beslissing: vorig seizoen nog heel belangrijke speler mag vertrekken

Ineens is vertrek bij Club Brugge geen uitgemaakte zaak meer: publiekslieveling kan blijven

Slechts vijf JPL-trainers zeker dat ze er volgend seizoen nog zullen zijn? Hierbij een overzicht

Analist ziet toch nog een gevaar bij Antwerp in laatste twee matchen: "Zou niet de goeie keuze zijn"

Ruud Vormer geeft Jelle Vossen een extra alternatief: "En Vanaken ook altijd welkom"

U bent het roerend eens met de analisten over Club Brugge

Club Brugge bereidt enorm feest voor: dit staat er op het programma om 2de ster te vieren

Faris Haroun voert direct ingrijpende veranderingen door in de wedstrijdselectie van Antwerp

Anderlecht schakelt deze kolossale en bekende ex-judoka in om veiligheid spelers te garanderen

STVV gaat heel interessante spits in Challenger Pro League halen

Supporters geloven er in, net als de spelers: Lommel wil nu écht gaan promoveren tegen Dender

Hein Vanhaezebrouck ziet dat Ivan Leko geluk heeft gehad en duidt dat moment ook aan

Zulte Waregem neemt opnieuw afscheid van pion

'Monaco troeft PSG en Duitse topclubs af voor JPL-sensatie'

Had Anderlecht een penalty moeten krijgen voor ingreep van Miras? Jonathan Lardot oordeelt...

Hij liet België links liggen, maar moet nu ook thuis blijven van het WK

Michael Verschueren moest zelf ingrijpen: voorzitter kon de vrede zondag nog bewaren

Nicky Hayen kondigt een belangrijke terugkeer aan bij KRC Genk

 Speeldag 34
Heracles Heracles 1-2 FC Groningen FC Groningen
AZ Alkmaar AZ Alkmaar 3-3 NAC NAC
Sparta Rotterdam Sparta Rotterdam 2-3 Excelsior Excelsior
NEC NEC 2-1 Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles
FC Volendam FC Volendam 1-2 Telstar Telstar
Utrecht Utrecht 2-0 Fortuna Sittard Fortuna Sittard
PSV PSV 5-1 FC Twente FC Twente
Zwolle Zwolle 0-2 Feyenoord Feyenoord
Heerenveen Heerenveen 0-0 Ajax Ajax

