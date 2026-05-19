Overname Belgische profclub loopt vast: supporters komen met vlammend communiqué

Johan Walckiers, voetbaljournalist
De supporters van RWDM Brussels hebben met een scherp en ongemeen krachtig communiqué zwaar uitgehaald naar de vastgelopen overname van hun club. Het collectief "Wij zijn RWDM" spreekt van een "situatie van extreme ernst" en waarschuwt dat het voortbestaan van de club in het gedrang komt.

Volgens de fans, die zich al jaren sterk identificeren met de club uit Sint-Jans-Molenbeek, zit het overnameproces momenteel volledig geblokkeerd. Nochtans klonk het enkele dagen geleden nog dat de gesprekken in een vergevorderd stadium zaten. Die vooruitgang lijkt nu volledig stilgevallen door interne spanningen tussen Cork Gully Advisory, Ares Management en eigenaar John Textor.

Machtsspelletjes

In hun verklaring sparen de supporters niemand. Ze spreken over “machtsspelletjes, persoonlijke belangen en strategische blokkeringen” die volgens hen geen plaats meer hebben in een dossier dat zo cruciaal is voor het voortbestaan van de club. “Elk verloren uur brengt RWDM dichter bij de afgrond”, klinkt het bijzonder dramatisch.

De fanbasis benadrukt dat het hier niet alleen om een sportief project gaat, maar om een breder maatschappelijk verhaal. In hun communiqué wijzen ze op de mogelijke gevolgen voor meer dan 600 jeugdspelers die hun sportieve omkadering dreigen te verliezen. Ook de sociale en economische impact op Molenbeek wordt nadrukkelijk aangehaald.

Einde van professionele voetbal in Molenbeek

Daarnaast vrezen de supporters voor het verdwijnen van een historisch symbool. RWDM wordt omschreven als een volksclub met een diepgewortelde voetbalcultuur, gedragen door generaties supporters, vrijwilligers en medewerkers. “Een gemeenschap die al eerder zware klappen kreeg en opnieuw in de steek gelaten dreigt te worden”, klinkt het.

De waarschuwing gaat zelfs nog verder: zonder oplossing dreigt volgens het collectief het einde van het professionele voetbal in Molenbeek. Het benadrukt de urgentie van de situatie en de fragiele positie waarin de club zich bevindt.

Tegelijkertijd willen de supporters duidelijk maken dat er wel degelijk perspectief is. “Er bestaan overnemers. Er is een oplossing”, stellen ze. Maar dan moeten alle betrokken partijen volgens hen hun verantwoordelijkheid nemen en de blokkades onmiddellijk opheffen.

De boodschap eindigt met een duidelijke oproep én waarschuwing: er moet snel een doorbraak komen, want “morgen kan het definitief te laat zijn”.

