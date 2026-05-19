Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
DONE DEAL: KAA Gent komt met dubbelslag richting toekomst
KAA Gent is nog volop in strijd voor de Europese plaatsen dit seizoen in de Champions' Play-offs. Maar ondertussen is het toch ook al uitkijken naar volgend seizoen toe. En de seizoenen daarna. Er wordt alvast ingezet op de jeugd.

KAA Gent wil er ook de volgende jaren staan. Daartoe hebben ze nu al een paar stevige slagen uitgedeeld aan de mogelijke concurrentie, door een paar van de grotere talenten langer vast te leggen en zo te binden aan de club.

De Buffalo's hebben een contractverlenging gegeven aan doelman Victor De Coninck, die ondertussen al deel uitmaakt van de A-kern. Dat hebben de Buffalo's laten weten in een persbericht op hun eigen webstek deze week.

Victor De Coninck én Finn De Spiegeleer tekenen bij voor KAA Gent

"Victor De Coninck heeft zijn contract bij KAA Gent met een seizoen verlengd. De 20-jarige keeper tekende bij tot 2027. Victor is een rasechte Gentenaar en speelt van jongs af voor KAA Gent. Hij maakt nu deel uit van onze A-kern. Proficiat en veel succes, Victor!", klinkt het.

En daar houdt het niet bij op, want ook Finn De Spiegeleer zal nog een paar jaren actief zijn en blijven bij KAA Gent. Hij tekende een contract tot 2029. Ook dat hebben de Buffalo's deze week laten weten in een officieel bericht.

KAA Gent neemt stevige opties op de toekomst met De Coninck en De Spiegeleer

"Finn De Spiegeleer heeft zijn eerste profcontract op zak bij KAA Gent. De jonge Buffalo is pas 15 geworden en mag zijn verjaardag op het Buffalo Talent Center vieren met een contract tot 2029. Finn is een Buffalo in hart en nieren."

"Hij is al acht jaar lang - sinds de U7 - een van onze talenten in de jeugdopleiding. Met zijn 1m80 is Finn op zijn 15e een centrale verdediger die indruk maakt. Hij was dit seizoen kapitein en leider bij de U15 en speelde ook al enkele wedstrijden mee met het U16-elftal. Een welverdiende proficiat en veel succes, Finn!"

