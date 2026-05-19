Spectaculaire terugkeer voor Carl Hoefkens? 'Twee JPL-clubs strijden voor coach NAC Breda'

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| 2 reacties
Spectaculaire terugkeer voor Carl Hoefkens? 'Twee JPL-clubs strijden voor coach NAC Breda'
Foto: © photonews

Voeg Voetbalkrant toe als voorkeursbron op Google!

Het is nog niet officieel, maar iedereen verwacht dat er een einde aan het avontuur van Carl Hoefkens zal komen bij NAC Breda. De coach zal eerstdaags met het bestuur spreken over een mogelijk einde. Ondertussen kloppen er met OH Leuven en SK Beveren twee clubs aan.

NAC Breda is officieel gedegradeerd uit de Eredivisie na een dramatisch seizoen waarin sportieve en juridische problemen elkaar opvolgden. De supporters waren de laatste speeldagen al bijzonder kritisch richting bestuur.

En ook richting coach Carl Hoefkens. De gewezen oefenmeester van Club Brugge kon zijn team niet meer van de degradatie behoeden en werd door de supporters vocaal aangevallen. De strijd tegen degradatie was lang en bitter, maar de club uit Breda faalde.

Einde verhaal voor Carl Hoefkens bij NAC Breda?

En dus is de vraag: gaat NAC Breda volgend seizoen in de Keuken Kampioen Divisie nog wel verder met zijn T1? De kans lijkt eerder klein en de komende uren of dagen zullen er gesprekken volgen met het bestuur van NAC.

Ondertussen mag volgens Voetbal International de coach zich opmaken voor een nieuw avontuur in België. Nadat hij eerder al een van de vele namen was in de geruchtenmolen van RSC Anderlecht, komen er nu twee nieuwe clubs naar voren.

'OH Leuven én SK Beveren hengelen naar de diensten van Carl Hoefkens van NAC Breda'

De meest logische of verwachte piste zou volgens het Nederlandse medium OH Leuven zijn. Aan Den Dreef willen ze volgend seizoen een nieuwe weg in slaan na toch wel uiterst teleurstellende Europe Play-offs, waarin pas dit weekend een eerste overwinning uit acht speeldagen werd gepakt.

Ook SK Beveren - waar de coach na het successeizoen in de Challenger Pro League zal vertrekken - heeft nood aan een nieuwe coach en zou volgens VI ondertussen hebben geïnformeerd naar de diensten van Hoefkens. Die zal er eerst met NAC Breda moeten uitkomen en kan daarna een spectaculaire terugkeer naar ons land maken. Het laatste woord is er zeker nog niet over gezegd.

2 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Nederlandse Eredivisie
Nederlandse Eredivisie Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Club Brugge
Carl Hoefkens

Meer nieuws

Beerschot neemt afscheid van clubicoon

Beerschot neemt afscheid van clubicoon

14:20
Michael Verschueren moest harde kern Anderlecht al kalmeren: hun woede is helemaal op... Marc Coucke gericht

Michael Verschueren moest harde kern Anderlecht al kalmeren: hun woede is helemaal op... Marc Coucke gericht

11:30
18
'Kogel door de kerk: Zulte Waregem heeft akkoord met nieuwe trainer'

'Kogel door de kerk: Zulte Waregem heeft akkoord met nieuwe trainer'

10:52
10
Pep Guardiola heeft beslissing genomen, opvolger intussen al gekend

Pep Guardiola heeft beslissing genomen, opvolger intussen al gekend

14:00
1
Anderlecht gaat niet doorgaan met Taravel: hoe de coach dezelfde fouten maakte als zijn voorgangers

Anderlecht gaat niet doorgaan met Taravel: hoe de coach dezelfde fouten maakte als zijn voorgangers

10:30
5
Niemand spreekt meer over Nicky Hayen bij Club Brugge... Ruud Vormer legt uit hoe Leko dat deed

Niemand spreekt meer over Nicky Hayen bij Club Brugge... Ruud Vormer legt uit hoe Leko dat deed

09:30
3
Leko weet waarom Club nog geen kampioen is, Vanaken waarschuwt voor valkuil van Union Reactie

Leko weet waarom Club nog geen kampioen is, Vanaken waarschuwt voor valkuil van Union

11:00
DONE DEAL: KAA Gent komt met dubbelslag richting toekomst

DONE DEAL: KAA Gent komt met dubbelslag richting toekomst

13:00
Felice Mazzu zag een ander OHL tegen Antwerp: nu wordt het zaak om de lijn door te trekken

Felice Mazzu zag een ander OHL tegen Antwerp: nu wordt het zaak om de lijn door te trekken

13:15
Overname Belgische profclub loopt vast: supporters komen met vlammend communiqué

Overname Belgische profclub loopt vast: supporters komen met vlammend communiqué

12:20
Voor Nederlandse columnist kan Mika Godts blijkbaar weinig goed doen: "De grote Godts..."

Voor Nederlandse columnist kan Mika Godts blijkbaar weinig goed doen: "De grote Godts..."

12:00
1
Vandaag crisisoverleg van de Pro League: er wordt vooral gekeken naar... Club Brugge

Vandaag crisisoverleg van de Pro League: er wordt vooral gekeken naar... Club Brugge

08:30
41
Dévy Rigaux krijgt mogelijk clubicoon van Feyenoord naast zich die hij zelf nog naar Club Brugge probeerde halen

Dévy Rigaux krijgt mogelijk clubicoon van Feyenoord naast zich die hij zelf nog naar Club Brugge probeerde halen

09:00
DONE DEAL: Zulte Waregem heeft beet én neemt meteen duidelijk besluit over Steve Colpaert

DONE DEAL: Zulte Waregem heeft beet én neemt meteen duidelijk besluit over Steve Colpaert

12:40
1
Ineens is vertrek bij Club Brugge geen uitgemaakte zaak meer: publiekslieveling kan blijven

Ineens is vertrek bij Club Brugge geen uitgemaakte zaak meer: publiekslieveling kan blijven

07:20
8
Lommel SK legt gedurfd plan op tafel voor terugwedstrijd tegen Dender

Lommel SK legt gedurfd plan op tafel voor terugwedstrijd tegen Dender

12:15
Smaakmaker van Westerlo geniet tijdens de play-offs: "Leuk om zelf eens in de kijker te lopen"

Smaakmaker van Westerlo geniet tijdens de play-offs: "Leuk om zelf eens in de kijker te lopen"

11:15
Slechts vijf JPL-trainers zeker dat ze er volgend seizoen nog zullen zijn? Hierbij een overzicht

Slechts vijf JPL-trainers zeker dat ze er volgend seizoen nog zullen zijn? Hierbij een overzicht

07:00
4
Mohamed Berte spuwt zijn gal in cruciale week voor FCV Dender

Mohamed Berte spuwt zijn gal in cruciale week voor FCV Dender

10:15
1
Antonio Conte gaat Napoli verlaten voor grootste uitdaging uit zijn carrière, belangrijk ook voor De Bruyne

Antonio Conte gaat Napoli verlaten voor grootste uitdaging uit zijn carrière, belangrijk ook voor De Bruyne

10:00
2
Genk neemt harde beslissing: vorig seizoen nog heel belangrijke speler mag vertrekken

Genk neemt harde beslissing: vorig seizoen nog heel belangrijke speler mag vertrekken

08:00
5
Hein Vanhaezebrouck ziet dat Ivan Leko geluk heeft gehad en duidt dat moment ook aan

Hein Vanhaezebrouck ziet dat Ivan Leko geluk heeft gehad en duidt dat moment ook aan

21:00
4
U bent het roerend eens met de analisten over Club Brugge

U bent het roerend eens met de analisten over Club Brugge

23:00
5
Club Brugge bereidt enorm feest voor: dit staat er op het programma om 2de ster te vieren

Club Brugge bereidt enorm feest voor: dit staat er op het programma om 2de ster te vieren

22:30
7
Analist ziet toch nog een gevaar bij Antwerp in laatste twee matchen: "Zou niet de goeie keuze zijn"

Analist ziet toch nog een gevaar bij Antwerp in laatste twee matchen: "Zou niet de goeie keuze zijn"

06:30
6
Anderlecht schakelt deze kolossale en bekende ex-judoka in om veiligheid spelers te garanderen

Anderlecht schakelt deze kolossale en bekende ex-judoka in om veiligheid spelers te garanderen

21:40
3
Ruud Vormer geeft Jelle Vossen een extra alternatief: "En Vanaken ook altijd welkom"

Ruud Vormer geeft Jelle Vossen een extra alternatief: "En Vanaken ook altijd welkom"

23:30
STVV gaat heel interessante spits in Challenger Pro League halen

STVV gaat heel interessante spits in Challenger Pro League halen

21:20
3
Michael Verschueren moest zelf ingrijpen: voorzitter kon de vrede zondag nog bewaren

Michael Verschueren moest zelf ingrijpen: voorzitter kon de vrede zondag nog bewaren

20:00
Faris Haroun voert direct ingrijpende veranderingen door in de wedstrijdselectie van Antwerp

Faris Haroun voert direct ingrijpende veranderingen door in de wedstrijdselectie van Antwerp

22:01
2
OFFICIEEL: Club Brugge haalt Duits jeugdinternational binnen

OFFICIEEL: Club Brugge haalt Duits jeugdinternational binnen

18:58
5
Toekomstig kampioen Club Brugge sterk vertegenwoordigd, maar ook enkele verrassingen

Toekomstig kampioen Club Brugge sterk vertegenwoordigd, maar ook enkele verrassingen

18:40
2
Had Anderlecht een penalty moeten krijgen voor ingreep van Miras? Jonathan Lardot oordeelt...

Had Anderlecht een penalty moeten krijgen voor ingreep van Miras? Jonathan Lardot oordeelt...

20:20
4
Supporters geloven er in, net als de spelers: Lommel wil nu écht gaan promoveren tegen Dender

Supporters geloven er in, net als de spelers: Lommel wil nu écht gaan promoveren tegen Dender

21:07
2
Zulte Waregem neemt opnieuw afscheid van pion

Zulte Waregem neemt opnieuw afscheid van pion

20:51
'Monaco troeft PSG en Duitse topclubs af voor JPL-sensatie'

'Monaco troeft PSG en Duitse topclubs af voor JPL-sensatie'

20:40
1

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Play-offs - Finale (T)
K Beerschot VA K Beerschot VA 1-3 Lommel SK Lommel SK
K Beerschot VA K Beerschot VA - Lommel SK Lommel SK

Nieuwste reacties

Dirk Van Aerschot Dirk Van Aerschot over 'David Hubert op de wip na dramatische nederlaag in Brugge' Swakke25 Swakke25 over Michael Verschueren moest harde kern Anderlecht al kalmeren: hun woede is helemaal op... Marc Coucke gericht Demogorgon Demogorgon over 'Kogel door de kerk: Zulte Waregem heeft akkoord met nieuwe trainer' Dirk ie Dirk ie over Spectaculaire terugkeer voor Carl Hoefkens? 'Twee JPL-clubs strijden voor coach NAC Breda' TatstOn TatstOn over Club Brugge komt meteen met vlammend statement na hitlergroet van 'zogenaamde supporter' The voice of reason 2.O The voice of reason 2.O over Vandaag crisisoverleg van de Pro League: er wordt vooral gekeken naar... Club Brugge FCB vo altijd FCB vo altijd over Club Brugge bereidt enorm feest voor: dit staat er op het programma om 2de ster te vieren bink bink over Genk neemt harde beslissing: vorig seizoen nog heel belangrijke speler mag vertrekken TatstOn TatstOn over Anderlecht gaat niet doorgaan met Taravel: hoe de coach dezelfde fouten maakte als zijn voorgangers Stigo12 Stigo12 over Beerschot sneuvelt in eigen huis: dit heeft aanvoerder Sanusi te zeggen na bekerexit Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved