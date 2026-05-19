Spectaculaire terugkeer voor Carl Hoefkens? 'Twee JPL-clubs strijden voor coach NAC Breda'

Het is nog niet officieel, maar iedereen verwacht dat er een einde aan het avontuur van Carl Hoefkens zal komen bij NAC Breda. De coach zal eerstdaags met het bestuur spreken over een mogelijk einde. Ondertussen kloppen er met OH Leuven en SK Beveren twee clubs aan.

NAC Breda is officieel gedegradeerd uit de Eredivisie na een dramatisch seizoen waarin sportieve en juridische problemen elkaar opvolgden. De supporters waren de laatste speeldagen al bijzonder kritisch richting bestuur.

En ook richting coach Carl Hoefkens. De gewezen oefenmeester van Club Brugge kon zijn team niet meer van de degradatie behoeden en werd door de supporters vocaal aangevallen. De strijd tegen degradatie was lang en bitter, maar de club uit Breda faalde.

Einde verhaal voor Carl Hoefkens bij NAC Breda?

En dus is de vraag: gaat NAC Breda volgend seizoen in de Keuken Kampioen Divisie nog wel verder met zijn T1? De kans lijkt eerder klein en de komende uren of dagen zullen er gesprekken volgen met het bestuur van NAC.

Ondertussen mag volgens Voetbal International de coach zich opmaken voor een nieuw avontuur in België. Nadat hij eerder al een van de vele namen was in de geruchtenmolen van RSC Anderlecht, komen er nu twee nieuwe clubs naar voren.

'OH Leuven én SK Beveren hengelen naar de diensten van Carl Hoefkens van NAC Breda'

De meest logische of verwachte piste zou volgens het Nederlandse medium OH Leuven zijn. Aan Den Dreef willen ze volgend seizoen een nieuwe weg in slaan na toch wel uiterst teleurstellende Europe Play-offs, waarin pas dit weekend een eerste overwinning uit acht speeldagen werd gepakt.





Ook SK Beveren - waar de coach na het successeizoen in de Challenger Pro League zal vertrekken - heeft nood aan een nieuwe coach en zou volgens VI ondertussen hebben geïnformeerd naar de diensten van Hoefkens. Die zal er eerst met NAC Breda moeten uitkomen en kan daarna een spectaculaire terugkeer naar ons land maken. Het laatste woord is er zeker nog niet over gezegd.