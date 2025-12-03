Beerschot sneuvelt in eigen huis: dit heeft aanvoerder Sanusi te zeggen na bekerexit

Beerschot moest dinsdagavond zijn meerdere erkennen in La Louvière. De Kielse Ratten gingen met 1-2 onderuit en missen zo een ticket voor de kwartfinales van de Beker van België, ondanks een late aansluitingstreffer.

Beerschot speelde dinsdagavond thuis tegen La Louvière voor een plaats in de kwartfinales van de Beker van België. De Kielse Ratten gingen met 1-2 onderuit nadat de Waalse club al snel een dubbele voorsprong beet had.

De wet van de sterkste werd gevolgd. RAAL, dat ondertussen alweer wat ervaring in de JPL opbouwde, stond via Fall voor de rust 0-2 op voorsprong. Beerschot scoorde de aansluitingstreffer pas in de blessuretijd.

Gemengde gevoelens, maar toch vooral trots bij Sanusi

"Ik denk dat we een verdienstelijke partij speelden, al incasseerden we twee doelpunten die misschien wel te vermijden vielen", zegt Ryan Sanusi bij Het Nieuwsblad. "De 1-2 na de pauze viel iets te laat, maar toch ben ik trots op de prestatie van de jongens."

"Dat het er nooit echt had ingezeten voor ons? Zo kan je ernaar kijken, maar als je die twee doelpunten voor de rust niet slikt kan het een heel andere partij worden", gaat Sanusi verder.

