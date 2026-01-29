Opvolger voor Onyedika: 'Club Brugge wil shoppen bij ... KRC Genk'

Club Brugge wil deze winter - en anders komende zomer - flink de transfermarkt op. Het weet dat het Raphaël Onyedika op een bepaald moment zal zien vertrekken voor vele miljoenen en dus moet er een opvolger gevonden worden. Misschien in eigen land?

De kans dat Raphaël Onyedika deze winter al vertrekt, is eerder klein. Club Brugge wil hem koste wat het koste nog een paar maanden in huis houden en de plaatsing voor de tussenronde in de Champions League kan zeker helpen.

Club Brugge gaat op zoek naar vervanger voor Raphaël Onyedika

Maar komende zomer lijkt het er dan weer wel goed uit te zien voor de jonge centrale middenvelder. En dus moet Club Brugge sowieso op zoek naar een vervanger. Mogelijk kunnen ze al deze winter gaan kijken op de transfermarkt.

Of een oogje openhouden om een eventueel vertrek van Onyedika meteen te kunnen opvangen. En daartoe kijken ze volgens AfricaFoot naar niemand minder dan Ibrahima Sory Bangoura, die momenteel bij KRC Genk speelt.

'Club Brugge wil Ibrahima Sory Bangoura van KRC Genk'

Bij de Limburgers ligt hij nog onder contract tot juni 2028 en hij heeft volgens Transfermarkt bovendien een transferwaarde van liefst 8 miljoen euro. Goedkoop wordt de 22-jarige middenvelder uit Guinee dan ook zeker niet.

Lees ook... Na Europese topavond voor België: dit is de impact op de UEFA-coëfficiënt›

Dit seizoen speelde hij tot dusver al in achttien wedstrijden mee, waarin hij tot 706 speelminuten kwam. Een echte sterkhouder is hij daarmee niet - de voorbije weken moet hij het vaak stellen met een rol als invaller bij Genk.