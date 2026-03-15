Kapitaalsvernietiging? De keuze van Taravel tegen Mechelen maakt het andermaal pijnlijk duidelijk

Kapitaalsvernietiging? De keuze van Taravel tegen Mechelen maakt het andermaal pijnlijk duidelijk
RSC Anderlecht ging op bezoek bij KV Mechelen op zoek naar het laatste benodigde puntje om zeker te zijn van de Champions' Play-offs. Het was dan ook uitkijken naar hoe Jérémy Taravel zijn namen op het wedstrijdblad zou zetten.

Colin Coosemans - Ilay Camara - Moussa Diarra - Mihajlo Ilic - Ludwig Augustinsson - Nathan-Dylan Saliba - Enric Llansana - Tristan Degreef - Nathan De Cat - Mihajlo Cvetkovic - Thorgan Hazard. Dat waren de elf namen van Jérémy Taravel voor KV Mechelen - RSC Anderlecht.

Taravel kiest voor Hazard in de spits bij Anderlecht

Thorgan Hazard werd dus andermaal uitgespeeld als 'valse negen'. Sinds Taravel de plak zwaait bij paars-wit is de ervaren winger dé man om het in een centralere rol allemaal te gaan bewijzen, met diverse andere spelers in steun.

In de laatste vier wedstrijden pakte paars-wit met hem als centrumspits een knappe 8 op 12. Bovendien scoorde Hazard vijf keer én gaf hij ook een assist. Daarmee lijkt hij het gelijk van Taravel te bewijzen, al was het voetbal niet altijd even goed.

Minder goed nieuws voor Adriano Bertaccini?

Voor sommige spelers is het wel minder goed nieuws. Denk daarbij bijvoorbeeld aan Adriano Bertaccini, die de laatste weken steevast op de bank moet gaan plaatsnemen ten koste van Thorgan Hazard. Kapitaalsvernietiging?

Lees ook... LIVE: Doelhout houdt Anderlecht weer van voorsprong, nu mikt Saliba op de kruising!
De laatste twee wedstrijden verzamelde hij samen nog 28 speelminuten en ook tegen Mechelen moest hij alvast op de bank beginnen. Aan de 25-jarige aanvaller om de komende weken te laten zien op training dat hij ook zijn kansen moet krijgen.

LIVE: Doelhout houdt Anderlecht weer van voorsprong, nu mikt Saliba op de kruising! Live

LIVE: Doelhout houdt Anderlecht weer van voorsprong, nu mikt Saliba op de kruising!

19:51
LIVE: La Louvière houdt voorsprong voorlopig vast in Brugge: rusten! Live

LIVE: La Louvière houdt voorsprong voorlopig vast in Brugge: rusten!

20:10
Moedige getuigenis van speler Anderlecht: "Bij de U10 noemden ze me een neger"

Moedige getuigenis van speler Anderlecht: "Bij de U10 noemden ze me een neger"

16:00
🎥 Familie van ex-speler uit JPL aangevallen ... door eigen supporters

🎥 Familie van ex-speler uit JPL aangevallen ... door eigen supporters

20:00
Issame Charaï richt zich na nederlaag meteen tot de fans van Westerlo

Issame Charaï richt zich na nederlaag meteen tot de fans van Westerlo

19:25
Ontgoocheling troef bij Standard-trainer Euvrard nu top 6 quasi onmogelijk wordt na debacle op de Bosuil Reactie

Ontgoocheling troef bij Standard-trainer Euvrard nu top 6 quasi onmogelijk wordt na debacle op de Bosuil

19:24
🎥 Hallo Rudi Garcia? Belg scoort opnieuw op prachtige wijze en zet kandidatuur kracht bij

🎥 Hallo Rudi Garcia? Belg scoort opnieuw op prachtige wijze en zet kandidatuur kracht bij

19:30
Joseph Oosting heeft moeite met één bepaalde fase en wijst richting eigen speler na duel tegen Standard Reactie

Joseph Oosting heeft moeite met één bepaalde fase en wijst richting eigen speler na duel tegen Standard

19:13
4
LIVE: Play-off1-ticket(s) op het spel tussen Anderlecht en Mechelen in uitverkocht Achter de Kazerne

LIVE: Play-off1-ticket(s) op het spel tussen Anderlecht en Mechelen in uitverkocht Achter de Kazerne

10:45
Hasi doet boekje open over zijn relatie met Renard en het dossier van Rits

Hasi doet boekje open over zijn relatie met Renard en het dossier van Rits

11:00
"Niks tegen de pers zeggen": zorgen bij Club Brugge om Vanaken zijn heel groot

"Niks tegen de pers zeggen": zorgen bij Club Brugge om Vanaken zijn heel groot

19:00
3
Geen top 6 voor Rouches: Antwerp en Standard delen de punten na knotsgekke tweede helft

Geen top 6 voor Rouches: Antwerp en Standard delen de punten na knotsgekke tweede helft

18:02
Anderlecht heeft mooie winst geboekt met aanstelling van Taravel: "In die volgorde"

Anderlecht heeft mooie winst geboekt met aanstelling van Taravel: "In die volgorde"

10:00
1
Succesformule op tafel: zo kan KV Mechelen Anderlecht kloppen volgens Philippe Albert

Succesformule op tafel: zo kan KV Mechelen Anderlecht kloppen volgens Philippe Albert

09:30
🎥 Wouter Vrancken is duidelijk na nederlaag in Limburgse derby: "Eigenlijk verliep alles goed, behalve..."

🎥 Wouter Vrancken is duidelijk na nederlaag in Limburgse derby: "Eigenlijk verliep alles goed, behalve..."

17:15
Lokeren in crisis? Dit doen ze op het veld - en Lommel haalt uit

Lokeren in crisis? Dit doen ze op het veld - en Lommel haalt uit

18:00
🎥 "Ze kunnen niet normaal doen": Standardfans maken het te bont in Antwerp en krijgen storm van kritiek

🎥 "Ze kunnen niet normaal doen": Standardfans maken het te bont in Antwerp en krijgen storm van kritiek

17:00
7
🎥 KRC Genk klopt STVV in Limburgse derby: dit heeft coach Nicky Hayen te zeggen Reactie

🎥 KRC Genk klopt STVV in Limburgse derby: dit heeft coach Nicky Hayen te zeggen

16:35
2
Levert recordtransfer Club Brugge nog meer op? 'Chelsea, Man City en Bayern openen de jacht'

Levert recordtransfer Club Brugge nog meer op? 'Chelsea, Man City en Bayern openen de jacht'

17:30
D-Day voor Belgisch voetbal: drie teams op één dag zeker van Champions' Play-offs?

D-Day voor Belgisch voetbal: drie teams op één dag zeker van Champions' Play-offs?

13:30
Eén flits maakt het verschil in zeer matige derby tussen Genk en STVV

Eén flits maakt het verschil in zeer matige derby tussen Genk en STVV

15:24
Binnenkort een zestienjarige in doel? Noodlot achtervolgt Vincent Kompany

Binnenkort een zestienjarige in doel? Noodlot achtervolgt Vincent Kompany

16:30
'Alarmfase rood: Arsenal klopt aan voor nieuwe sterkhouder Club Brugge'

'Alarmfase rood: Arsenal klopt aan voor nieuwe sterkhouder Club Brugge'

15:30
1
Vader ergert zich dood aan één ding van Nathan De Cat

Vader ergert zich dood aan één ding van Nathan De Cat

07:00
3
🎥 De beelden zijn veelzeggend, fans Genk in katwijm: "Niet normaal meer"

🎥 De beelden zijn veelzeggend, fans Genk in katwijm: "Niet normaal meer"

14:30
🎥 Raskin in bloedvorm, eerste goal voor Tuur Rommens: Belgische connectie slaat toe

🎥 Raskin in bloedvorm, eerste goal voor Tuur Rommens: Belgische connectie slaat toe

15:00
🎥 Club Brugge-coach Ivan Leko is duidelijjk na zeer moeilijke wedstrijd op Westerlo

🎥 Club Brugge-coach Ivan Leko is duidelijjk na zeer moeilijke wedstrijd op Westerlo

13:15
(Gewezen) Great Old-toppers komen de supporters opzwepen in Antwerp - Standard

(Gewezen) Great Old-toppers komen de supporters opzwepen in Antwerp - Standard

14:00
Al acht jaar geen Rode Duivel, maar hij leeft nog steeds op hoop: "Gebrek aan erkenning"

Al acht jaar geen Rode Duivel, maar hij leeft nog steeds op hoop: "Gebrek aan erkenning"

13:02
Besnik Hasi spreekt klare taal over ontslag van Lucas Biglia

Besnik Hasi spreekt klare taal over ontslag van Lucas Biglia

21:40
1
Dit is het moment waarop Rudi Garcia de volgende selectie van de Rode Duivels bekend zal maken

Dit is het moment waarop Rudi Garcia de volgende selectie van de Rode Duivels bekend zal maken

12:30
LIVE: Doorprikt Antwerp de top 6 droom van Standard?

LIVE: Doorprikt Antwerp de top 6 droom van Standard?

11:00
🎥 Dubbel feest in Kortrijk: volgende week kan promotie al een feit zijn

🎥 Dubbel feest in Kortrijk: volgende week kan promotie al een feit zijn

12:00
1
Wesley Sonck beaamt uitspraken van Olivier Deschacht: "Hij zal niet de enige zijn" De derde helft

Wesley Sonck beaamt uitspraken van Olivier Deschacht: "Hij zal niet de enige zijn"

11:30
1
Geloof bij Dender ebt volledig weg: "Zelfs als we La Louvière twee keer kloppen..."

Geloof bij Dender ebt volledig weg: "Zelfs als we La Louvière twee keer kloppen..."

10:30
1
Zien we Steven Defour volgend seizoen weer als trainer? Hij geeft zelf het antwoord

Zien we Steven Defour volgend seizoen weer als trainer? Hij geeft zelf het antwoord

06:30

Jupiler Pro League

 Speeldag 29
KAA Gent KAA Gent 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Charleroi Charleroi 0-2 OH Leuven OH Leuven
Union SG Union SG 2-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Westerlo Westerlo 1-2 Club Brugge Club Brugge
KRC Genk KRC Genk 1-0 STVV STVV
Antwerp Antwerp 1-1 Standard Standard
KV Mechelen KV Mechelen 0-0 Anderlecht Anderlecht
Cercle Brugge Cercle Brugge 0-1 La Louvière La Louvière

