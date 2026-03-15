Kapitaalsvernietiging? De keuze van Taravel tegen Mechelen maakt het andermaal pijnlijk duidelijk

RSC Anderlecht ging op bezoek bij KV Mechelen op zoek naar het laatste benodigde puntje om zeker te zijn van de Champions' Play-offs. Het was dan ook uitkijken naar hoe Jérémy Taravel zijn namen op het wedstrijdblad zou zetten.

Colin Coosemans - Ilay Camara - Moussa Diarra - Mihajlo Ilic - Ludwig Augustinsson - Nathan-Dylan Saliba - Enric Llansana - Tristan Degreef - Nathan De Cat - Mihajlo Cvetkovic - Thorgan Hazard. Dat waren de elf namen van Jérémy Taravel voor KV Mechelen - RSC Anderlecht.

Taravel kiest voor Hazard in de spits bij Anderlecht

Thorgan Hazard werd dus andermaal uitgespeeld als 'valse negen'. Sinds Taravel de plak zwaait bij paars-wit is de ervaren winger dé man om het in een centralere rol allemaal te gaan bewijzen, met diverse andere spelers in steun.

In de laatste vier wedstrijden pakte paars-wit met hem als centrumspits een knappe 8 op 12. Bovendien scoorde Hazard vijf keer én gaf hij ook een assist. Daarmee lijkt hij het gelijk van Taravel te bewijzen, al was het voetbal niet altijd even goed.

Minder goed nieuws voor Adriano Bertaccini?

Voor sommige spelers is het wel minder goed nieuws. Denk daarbij bijvoorbeeld aan Adriano Bertaccini, die de laatste weken steevast op de bank moet gaan plaatsnemen ten koste van Thorgan Hazard. Kapitaalsvernietiging?

De laatste twee wedstrijden verzamelde hij samen nog 28 speelminuten en ook tegen Mechelen moest hij alvast op de bank beginnen. Aan de 25-jarige aanvaller om de komende weken te laten zien op training dat hij ook zijn kansen moet krijgen.