Marc Overmars heeft plan met Vincent Janssen, voor Gyrano Kerk liggen de kaarten anders

Bij Antwerp staan er opnieuw een paar cruciale weken voor de deur. Met Vincent Janssen en Gyrano Kerk beschikt de club over twee absolute sleutelpionnen, maar het is allerminst zeker dat beide aanvallers ook volgend seizoen nog op de Bosuil te zien zullen zijn.

Dat beide spelers belangrijk zijn voor het huidige Antwerp staat buiten kijf. Janssen is als aanvoerder niet alleen een aanspeelpunt in de spits, maar ook een leider op en naast het veld. Kerk brengt dan weer snelheid, diepgang en dreiging op de flank. Toch hangt er onzekerheid rond hun toekomst, en dat heeft vooral met het financiële plaatje te maken.

Kerk en Janssen zijn grootverdieners

Beide Nederlanders behoren tot de grootverdieners binnen de kern, en dat weegt door op het budget. Voor Kerk lijkt een vertrek zelfs stilaan het meest logische scenario. De flankaanvaller wordt in december 31 en zou openstaan voor een nieuw avontuur. Binnen de club groeit het gevoel dat zijn profiel vervangbaar is, zeker gezien de kostprijs.

Voor Janssen ligt dat anders. Marc Overmars wil de spits absoluut aan boord houden en ook de speler zelf staat open voor een langer verblijf. Maar ook hier is geld de doorslaggevende factor. Janssen is bereid om in te leveren, alleen blijft de vraag hoeveel precies. Of club en speler elkaar daarin vinden, is voorlopig onzeker.

Je kan niet alles op de jeugd zetten en bovenaan meedraaien

Volgens ex-Antwerp-coach Regi Van Acker ligt de sleutel niet alleen op het veld, maar ook in de communicatie naar de fans. “Er wordt nogal gemakkelijk gezegd: ‘We gaan alles op de jeugd zetten’”, stelt hij in GvA. “Ik gaf de jeugd ook graag kansen, maar alleen met jeugd wordt het toch moeilijk om Europese plaatsen te halen.”

Van Acker benadrukt dat een duidelijke visie cruciaal is: “Als je het geduld hebt om iets op te bouwen en dat goed kan uitleggen aan de supporters, dan kan je ook Janssen en oudere spelers laten gaan. Maar dan kan je ook niet de duurste abonnementen van België vragen.”





Toch maakt hij een duidelijk onderscheid tussen beide spelers. “We moeten proberen te bouwen met de jeugd die goed genoeg is en daarnaast ervaring behouden. Janssen zou ik zeker proberen te houden, als kapitein, met zijn leiderschap en ervaring.”

Over Kerk is hij minder stellig: “Snelheid heb je ook nodig, maar of dat dan Kerk moet zijn… dat weet ik niet.”

