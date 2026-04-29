Recordbedrag in zicht: WK-winnaar mag deze gigantische som bijschrijven

Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
Het WK komt met rasse schreden dichterbij. FIFA kondigt het wereldkampioenschap van komende zomer aan als het grootste, beste én duurste ooit. En de wereldvoetbalbond heeft beslist om er nog wat extra geld tegenaan te gooien.

Op elf juni trappen gastland Mexico en Zuid-Afrika het WK 2026 op gang in het Estadio Azteca in Mexico-Stad. Tot de finale op negentien juli zullen 48 landen strijden om de gouden plak.

Die 48 landen - waaronder dus ook België - hebben goed nieuws gekregen van FIFA. De wereldvoetbalbond heeft beslist om de startpremie voor de deelnemende landen omhoog te trekken.

Ieder deelnemend land is al zeker van 8,5 miljoen euro

Ieder deelnemend land is op die manier al zeker van 8,5 miljoen euro. Dat bedrag ligt zo'n vijftien procent hoger dan hetgeen aanvankelijk voorzien was door de wereldvoetbalbond.

Het was Duitsland dat de alarmbel luidde en een hogere startvergoeding vroeg. De verplaatsingskosten en andere extraatjes van een toernooi in de Verenigde Staten, Canada en Mexico zijn simpelweg een pak hoger dan bij een toernooi dat in één land wordt gespeeld.

Geldpot van 871 miljoen (!) euro


FIFA voorziet een geldpot van maar liefst 871 miljoen euro voor de deelnemers aan het WK. Zo zal de uiteindelijke wereldkampioen maar liefst 43 miljoen euro ontvangen. Ook dat is een recordbedrag.

Herhaalt Anderlecht het Simic-succes? 'Deze speler wordt alvast gevolgd door Duitse en Italiaanse clubs'

Doorgestuurd in Spanje, Duitsland én Frankrijk: Arthur Vermeeren kan zich géén foute keuze meer veroorloven

Doorbraak is nabij: 'Kevin Mac Allister op weg van Union naar de Premier League'

Ondanks de heisa én het duw- en trekwerk: Anderlecht wil volgend seizoen door met Keisuke Goto

KBVB kan beslissing wel smaken: "Grotere ambitie om te herinvesteren"

Krijgt Senne Lammens gezelschap van drie (!) Rode Duivels? 'Manchester United aast op drie landgenoten én zal de portefeuille moeten opentrekken'

🎥 Nooit meegemaakt in België: supporters van Fenerbahçe wachten Tedesco op

José Mourinho is dé topkandidaat bij Real Madrid: The Special One reageert nu zelf

Al na enkele maanden voorbij: 'Watford neemt afscheid van Edward Still'

Meevaller voor de KBVB: FIFA verhoogt de premie voor deelnemers

Antoine Sibierski op komst: RSC Anderlecht mikt op deze deadline voor nieuwe sportief directeur

Verrassende koerswijziging bij Barça: 'Catalanen trekken stekker uit Rashford-dossier'

Peter Vandenbempt toch kritisch na PSG-Bayern: "Dat was Conference League-niveau"

Club Brugge, Gent, Anderlecht... Miljoenen in de clubkas of gratis versterkingen?

Krijgt failliete KV Oostende zijn geld nog te zien? 85-jarige Duitse zakenman moet het uitleggen

Het verhaal van Noa Lang wordt pijnlijk: Galatasaray neemt harde beslissing

Lars Friis legt sleutel tot succes bij Cercle Brugge op tafel

Romelu Lukaku deelt twee wel heel cryptische berichten: "Ik negeer niets!"

Nieuwe regel op het WK: mond bedekken kan rood opleveren

Straf! Belg is de duurste jonge doelman ter wereld met een waarde van... 47 miljoen euro

Ineens is ook Kevin De Bruyne niet meer zeker van zijn toekomst bij Napoli: dit is er aan de hand

Eindelijk goed nieuws! Belgische topclub ziet witte rook voor bouw nieuw stadion

Westerlo reageert op onrust: zowel vice-voorzitter als technisch directeur riskeren schorsing

Het strafste verhaal van 2025/26: het bedrijf dat achter de schermen meeschreef aan het succes van Bodø/Glimt Interview

Breaking: FIFA wil nieuwe regel invoeren die mogelijk heel voordelig kan zijn voor Belgische clubs

Kompany ook zwaar gefrustreerd: "Ik begrijp niet hoe je zo'n fout kan maken op dit niveau"

Zulte Waregem niet als eindstation? "Ik denk dat ik nog hoger kan"

CEO van de Pro League, maar Lorin Parys krijgt er nog een voorzitterspostje bovenop (en een zwaar)

Deze Vlaamse en Waalse zangers maakten het officiële Belgische WK-lied: "Kiss the grass"

Tuchtcommissie ook onverbiddelijk voor Bayram, Sardella verscheen niet

Anderlecht heeft weer een probleem met verhuurde (dure) speler: amper impact gehad

Hoe Union Anderlecht de weg toont in zijn hersteltraject (en ze kunnen er maar beter een voorbeeld aan nemen)

Héél uitzonderlijk: L'Équipe deelt twee keer een 9 uit na PSG-Bayern

Crisis bij Real Madrid: José Mourinho? Deze andere topnamen circuleren ook als nieuwe trainer

Englebert maakt moeilijke keuze: wil hij Bertaccini of liever Merlen terug?

"Even een harde boemerang om op te vangen voor KV Mechelen" Opinie

