Recordbedrag in zicht: WK-winnaar mag deze gigantische som bijschrijven

Het WK komt met rasse schreden dichterbij. FIFA kondigt het wereldkampioenschap van komende zomer aan als het grootste, beste én duurste ooit. En de wereldvoetbalbond heeft beslist om er nog wat extra geld tegenaan te gooien.

Op elf juni trappen gastland Mexico en Zuid-Afrika het WK 2026 op gang in het Estadio Azteca in Mexico-Stad. Tot de finale op negentien juli zullen 48 landen strijden om de gouden plak.

Die 48 landen - waaronder dus ook België - hebben goed nieuws gekregen van FIFA. De wereldvoetbalbond heeft beslist om de startpremie voor de deelnemende landen omhoog te trekken.

Ieder deelnemend land is op die manier al zeker van 8,5 miljoen euro. Dat bedrag ligt zo'n vijftien procent hoger dan hetgeen aanvankelijk voorzien was door de wereldvoetbalbond.

Het was Duitsland dat de alarmbel luidde en een hogere startvergoeding vroeg. De verplaatsingskosten en andere extraatjes van een toernooi in de Verenigde Staten, Canada en Mexico zijn simpelweg een pak hoger dan bij een toernooi dat in één land wordt gespeeld.

Geldpot van 871 miljoen (!) euro



FIFA voorziet een geldpot van maar liefst 871 miljoen euro voor de deelnemers aan het WK. Zo zal de uiteindelijke wereldkampioen maar liefst 43 miljoen euro ontvangen. Ook dat is een recordbedrag.