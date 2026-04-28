Supportersfederatie Beerschot scherp na incidenten op het Kiel

De nasleep van de bewogen promotiewedstrijd tussen Beerschot en Patro Eisden Maasmechelen blijft nazinderen. Niet alleen de club zelf, maar ook de supportersfederatie laat nu duidelijk van zich horen na de kwetsende spreekkoren aan het adres van Radja Nainggolan.

Tijdens de wedstrijd liep het volledig uit de hand toen fans zich richtten op de overleden moeder van Nainggolan. Na zijn doelpunt voor Patro Eisden escaleerde de situatie, waardoor de wedstrijd zelfs twintig minuten werd stilgelegd. Het incident zorgde voor veel verontwaardiging, ook binnen de eigen achterban van Beerschot.

Dit helpt de ploeg niet

Frank De Lee, spreekbuis van de supporters, steekt zijn mening niet onder stoelen of banken. “Ook ik vond die gezangen irriterend", zegt hij duidelijk bij VRT. Volgens hem gaat het hier niet om de typische, creatieve supporterscultuur waar Beerschot om bekendstaat. “Ik zou ook niet graag hebben dat ze bijvoorbeeld zulke dingen over mijn moeder roepen.”

De Lee probeerde tijdens de wedstrijd zelf in te grijpen. “Ik heb medesupporters aangemaand om ermee te stoppen", legt hij uit. Hij benadrukt dat dergelijke uitlatingen niet alleen ongepast zijn, maar ook contraproductief werken voor de ploeg. “Het is jammer dat fans zich daaraan laten vangen, want ze helpen er hun ploeg ook niet mee.”

Tegelijk nuanceert hij de situatie enigszins vanuit sportief oogpunt. “Een ervaren profspeler als Nainggolan zou daar boven moeten staan", stelt De Lee. “Hij kent de club, heeft hier gespeeld en is daarna naar de rivaal getrokken. Dan weet je dat je reactie krijgt op het Kiel.”

Nainggolan had iets mogen verwachten, maar dit keuren ze niet goed

Toch trekt hij een duidelijke grens. “Dat er reacties komen, oké. Maar dat overleden mensen daarin betrokken worden, dat keur ik absoluut niet goed,” klinkt het resoluut. Volgens de supportersfederatie moet passie nooit overslaan in respectloos gedrag.



Ook Nainggolan zelf reageerde achteraf scherp. Hij wees erop dat zelfs jonge supporters meededen aan de spreekkoren en veroordeelde het gebrek aan respect. Zijn reactie onderstreept volgens velen hoe ver de situatie ontspoord was.

Op sportief vlak trok Beerschot uiteindelijk wel aan het langste eind met een 3-2 zege na verlengingen. De Antwerpenaren mogen het nu in de finale opnemen tegen Lommel SK, met daarna mogelijk nog een beslissend duel tegen Dender. Maar naast het veld is de boodschap van de supportersfederatie duidelijk: steun je ploeg, maar verlies het respect niet uit het oog.