Nieuwe duidelijkheid over Carl Hoefkens na opvallend ziekenhuisbezoek

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| Reageer
Foto: © photonews
Word fan van NAC! 43

Carl Hoefkens moest afgelopen weekend naar het ziekenhuis na de wedstrijd van NAC Breda tegen Ajax. Ondertussen kwam zijn club met een positieve update.

NAC Breda heeft afgelopen weekend met 0-2 verloren van Ajax. Dat was ook de wedstrijd waarin Rode Duivel Mika Godts uitpakte met een fenomenaal doelpunt. Hij dribbelde iedereen, zelfs de doelman, om nadien de netten te doen trillen.

Voor Breda was het opnieuw een teleurstellende resultaat, want met nog drie wedstrijden te gaan staat de club op een degradatieplaats. Na afloop verscheen er geen Carl Hoefkens op de persconferentie om uitleg te komen geven.

NAC Breda komt met nieuwe update over Carl Hoefkens

Zijn club kwam toen al snel met een statement. "Hoofdtrainer Carl Hoefkens was na afloop van de wedstrijd tegen Ajax fysiek niet in staat om voor de media te verschijnen. Hij is uit voorzorg voor controle naar het ziekenhuis gegaan en maakt het op dit moment goed."

Opvallend nieuws, maar toch meteen geruststellend. Ondertussen kwam NAC Breda opnieuw met een update. "Hoofdtrainer Carl Hoefkens maakt het goed en hervat morgen (dinsdag) zijn werkzaamheden in Zundert."

Wat er juist aan de hand was, is nog niet geweten. Met nog drie wedstrijden te gaan én een achterstand van vijf punten op de eerste ploeg uit de degradatiezone zal Hoefkens nog bijzonder veel werk hebben.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Nederlandse Eredivisie
Nederlandse Eredivisie Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
NAC
Carl Hoefkens

Meer nieuws

Vincent Kompany dient Luis Enrique van antwoord na straffe uitspraak

Meer nieuws

Populairste artikels

Nederlandse Eredivisie

 Speeldag 31
Telstar Telstar 4-1 Sparta Rotterdam Sparta Rotterdam
Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles 0-0 AZ Alkmaar AZ Alkmaar
PSV PSV 6-1 Zwolle Zwolle
Feyenoord Feyenoord 3-1 FC Groningen FC Groningen
Heerenveen Heerenveen 2-1 Fortuna Sittard Fortuna Sittard
NAC NAC 0-2 Ajax Ajax
FC Twente FC Twente 1-1 NEC NEC
Excelsior Excelsior 5-0 Utrecht Utrecht
Heracles Heracles 0-2 FC Volendam FC Volendam

Nieuwste reacties

André Coenen André Coenen over Supporters Standard ondernemen alweer actie voor verplaatsing naar Antwerp Goro Goro over Onze analist fileert Beerschot-Patro: "Nainggolan, dat kon je verwachten... Het heeft Beerschot geholpen" wolfskin wolfskin over 🎥 Mee in de VAR-kamer tijdens de uitsluiting van Killian Sardella: "Stop met die cinema" Goro Goro over 🎥 Ongezien: Stijn Stijnen vervangt Nainggolan door gepensioneerde assistent-trainer Andreas2962 Andreas2962 over 📷 Speciaal bezoek voor Romelu Lukaku in Antwerpen en duidelijke boodschap richting het WK Demaes Demaes over Antwerp ziet absoluut toptalent na één jaar alweer vertrekken naar... Club Brugge Goro Goro over Na pijnlijke exit stuurt Stijn Stijnen meteen duidelijke boodschap uit: "Bij deze is iedereen gewaarschuwd" rinus michels rinus michels over Jonathan Lardot is heel duidelijk over rode kaart voor Killian Sardella De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over "Het verstand van een goudvis": Radja Nainggolan haalt uit na kwetsende spreekkoren van Beerschot-fans Goro Goro over Hoe Tristan Degreef het geheime plan van Anderlecht zomaar te grabbel gooide Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved