Nieuwe duidelijkheid over Carl Hoefkens na opvallend ziekenhuisbezoek

Carl Hoefkens moest afgelopen weekend naar het ziekenhuis na de wedstrijd van NAC Breda tegen Ajax. Ondertussen kwam zijn club met een positieve update.

NAC Breda heeft afgelopen weekend met 0-2 verloren van Ajax. Dat was ook de wedstrijd waarin Rode Duivel Mika Godts uitpakte met een fenomenaal doelpunt. Hij dribbelde iedereen, zelfs de doelman, om nadien de netten te doen trillen.

Voor Breda was het opnieuw een teleurstellende resultaat, want met nog drie wedstrijden te gaan staat de club op een degradatieplaats. Na afloop verscheen er geen Carl Hoefkens op de persconferentie om uitleg te komen geven.

Zijn club kwam toen al snel met een statement. "Hoofdtrainer Carl Hoefkens was na afloop van de wedstrijd tegen Ajax fysiek niet in staat om voor de media te verschijnen. Hij is uit voorzorg voor controle naar het ziekenhuis gegaan en maakt het op dit moment goed."

Opvallend nieuws, maar toch meteen geruststellend. Ondertussen kwam NAC Breda opnieuw met een update. "Hoofdtrainer Carl Hoefkens maakt het goed en hervat morgen (dinsdag) zijn werkzaamheden in Zundert."

Wat er juist aan de hand was, is nog niet geweten. Met nog drie wedstrijden te gaan én een achterstand van vijf punten op de eerste ploeg uit de degradatiezone zal Hoefkens nog bijzonder veel werk hebben.



