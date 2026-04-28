De duiventil Anderlecht: meer dan een elftal vertrekt deze zomer

Aernout Van Lindt
| 1 reacties
Foto: © photonews
Word fan van Anderlecht! 4344

RSC Anderlecht lijkt de derde plaats in de Champions' Play-offs stilaan te mogen vergeten. Als ze nog een goed Europees ticket willen pakken, dan lijkt de bekerfinale misschien wel de grootste kanshebber op dit moment. En wat gaat er deze zomer gebeuren?

Thorgan Hazard staat op vertrekken bij RSC Anderlecht. Hij zou kunnen terugkeren naar Lens. Maar het is nu al duidelijk dat hij lang niet de enige zal zijn die op vertrekken staat bij paars-wit. Veel andere spelers lijken ook te gaan vertrekken.

In alle linies lijken er spelers dicht bij een vertrek te staan, terwijl er dan ook heel wat spelers zullen moeten gaan bijkomen. Joachim Imbrechts is de huidige derde doelman die volgens Het Laatste Nieuws graag zou vertrekken in de zoektocht naar (meer) speelminuten.

Veel vertrekkers achteraan?

Bij de verdedigers wordt gedacht aan een vertrek van Lucas Hey, al ligt die nog langer onder contract. Het is ook een vraag wat er met Sardella zal gebeuren, voor Augustinsson is het komende zomer de laatste keer dat er gecasht kan worden en dan is er nog ene Thomas Foket in de B-kern.

De dure aankoopoptie van Mihajlo Ilic wordt alvast niet gelicht, over Moussa Diarra is nog geen zekerheid - daar is da aankoopoptie ook iets kleiner met 'amper' twee miljoen euro en dus zou paars-wit alsnog kunnen moven voor hem.

En dan nog Hazard & co die gaan vertrekken ...

Thorgan Hazard zal dus zoals geweten vertrekken en ook over Yari Verschaeren is iedereen het erover eens dat hij aan zijn laatste weken bij paars-wit bezig is. En dan is er nog het dossier van Nathan De Cat, die veel geld moet opbrengen.

Met het geld dat voor hem zou vrijkomen, kunnen er dan weer veel andere deals gedaan worden. Er wordt gedroomd van Romelu Lukaku, maar dat wordt niet makkelijk. Ook Alexis Flips staat nog op de loonlijst, vooraan zou Mihajlo Cvetkovic nog wat geld kunnen opleveren en lijkt Coba Da Costa terug naar Spanje te moeten.

Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht

Meer nieuws

Anderlecht verwachtte er veel meer van en hij vraagt ook veel aandacht: waarom Bertaccini probleemgeval is

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 5
KAA Gent KAA Gent 0-2 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 1-4 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 1-3 Union SG Union SG

Play-off 2

 Speeldag 5
OH Leuven OH Leuven 0-2 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 1-1 Standard Standard
Westerlo Westerlo 2-4 Antwerp Antwerp

Play-off 3

 Speeldag 5
Cercle Brugge Cercle Brugge 01/05 Zulte Waregem Zulte Waregem
FCV Dender EH FCV Dender EH 03/05 La Louvière La Louvière

Nieuwste reacties

Vital Verheyen Vital Verheyen over 🎥 Ware thriller en chaos op het Kiel: Beerschot schakelt Patro Eisden uit in minuut 117 en gaat naar finale Soloria Soloria over 🎥 Mee in de VAR-kamer tijdens de uitsluiting van Killian Sardella: "Stop met die cinema" IXL IXL over Moet deze Belg mee naar het WK? "Voor zijn statistieken én als joker" André Coenen André Coenen over Bommetje: Europees topvoetbal dreigt deels achter betaalmuur te verdwijnen in België André Coenen André Coenen over Bryan Heynen schuift verantwoordelijkheid weg nadat hij fout maakt die doelpunt oplevert Vital Verheyen Vital Verheyen over Toekomst Nathan De Cat? Die contractverlenging ziet er niet goed uit Strider Strider over Antwerp ziet absoluut toptalent na één jaar alweer vertrekken naar... Club Brugge Andreas2962 Andreas2962 over 🎥 Ongezien: Stijn Stijnen vervangt Nainggolan door gepensioneerde assistent-trainer Goro Goro over STVV-fan riskeert twee jaar stadionverbod voor vuistslag Goro Goro over Beerschot stuurt duidelijke boodschap naar eigen fans na kwetsende gezangen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved