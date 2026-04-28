De duiventil Anderlecht: meer dan een elftal vertrekt deze zomer

RSC Anderlecht lijkt de derde plaats in de Champions' Play-offs stilaan te mogen vergeten. Als ze nog een goed Europees ticket willen pakken, dan lijkt de bekerfinale misschien wel de grootste kanshebber op dit moment. En wat gaat er deze zomer gebeuren?

Thorgan Hazard staat op vertrekken bij RSC Anderlecht. Hij zou kunnen terugkeren naar Lens. Maar het is nu al duidelijk dat hij lang niet de enige zal zijn die op vertrekken staat bij paars-wit. Veel andere spelers lijken ook te gaan vertrekken.

In alle linies lijken er spelers dicht bij een vertrek te staan, terwijl er dan ook heel wat spelers zullen moeten gaan bijkomen. Joachim Imbrechts is de huidige derde doelman die volgens Het Laatste Nieuws graag zou vertrekken in de zoektocht naar (meer) speelminuten.

Veel vertrekkers achteraan?

Bij de verdedigers wordt gedacht aan een vertrek van Lucas Hey, al ligt die nog langer onder contract. Het is ook een vraag wat er met Sardella zal gebeuren, voor Augustinsson is het komende zomer de laatste keer dat er gecasht kan worden en dan is er nog ene Thomas Foket in de B-kern.

De dure aankoopoptie van Mihajlo Ilic wordt alvast niet gelicht, over Moussa Diarra is nog geen zekerheid - daar is da aankoopoptie ook iets kleiner met 'amper' twee miljoen euro en dus zou paars-wit alsnog kunnen moven voor hem.

En dan nog Hazard & co die gaan vertrekken ...

Thorgan Hazard zal dus zoals geweten vertrekken en ook over Yari Verschaeren is iedereen het erover eens dat hij aan zijn laatste weken bij paars-wit bezig is. En dan is er nog het dossier van Nathan De Cat, die veel geld moet opbrengen.





Met het geld dat voor hem zou vrijkomen, kunnen er dan weer veel andere deals gedaan worden. Er wordt gedroomd van Romelu Lukaku, maar dat wordt niet makkelijk. Ook Alexis Flips staat nog op de loonlijst, vooraan zou Mihajlo Cvetkovic nog wat geld kunnen opleveren en lijkt Coba Da Costa terug naar Spanje te moeten.