🎥 Ware thriller en chaos op het Kiel: Beerschot schakelt Patro Eisden uit in minuut 117 en gaat naar finale

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| 3 reacties
🎥 Ware thriller en chaos op het Kiel: Beerschot schakelt Patro Eisden uit in minuut 117 en gaat naar finale
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

3 uur duurde het voor er een winnaar was. De promotieclash tussen Beerschot en Patro Eisden groeide uit tot een ware thriller. De match werd stilgelegd na een goal van Nainggolan en in de extra tijd scoorde Beerschot de gelijkmaker. In de verlengingen werd Haraguchi de held van het Kiel.

De thuisploeg kende een droomstart. Al na enkele minuten ging de bal op de stip na een fout in de zestien. Brian Plat bleef koel en zette Beerschot vroeg op voorsprong, wat het Kiel meteen in vuur en vlam zette.

Beerschot na twee minuten op voorsprong

Patro Eisden herstelde echter snel van die klap en zocht nadrukkelijk de gelijkmaker. Onder impuls van Radja Nainggolan en een gretige aanvalslinie kwamen de bezoekers steeds beter in de wedstrijd, al bleef efficiëntie uit voor rust.

Na de pauze kantelde het duel helemaal. Patro kwam scherper uit de kleedkamer en werd daarvoor beloond toen Raymond Asante op de juiste plaats stond om de gelijkmaker binnen te prikken. Alles was opnieuw te herdoen.

Nainggolan scoort, wedstrijd stilgelegd

Beerschot begon te twijfelen en zag hoe Patro het momentum overnam. Niet veel later was het Nainggolan die met een knappe trap de bezoekers zelfs op voorsprong bracht, wat zorgde voor frustratie bij de thuisaanhang. Nainggolan vierde immers heel uitbundig en ostentatief voor het thuisvak.

Die frustratie sloeg om in chaos. Bekertjes vlogen richting het veld en er weerklonken beledigingen, waarop scheidsrechter Simon Bourdeaud’hui ingreep en de wedstrijd stillegde. Beide ploegen verdwenen naar de kleedkamer terwijl de spanning hoog opliep.

Stijnen stuurt assistent het veld op

Na een lange onderbreking, en zelfs berichten over een opstootje in de tunnel, werd de match toch hervat. Beerschot ging daarna gretig op zoek naar de gelijkmaker, maar uitgespeelde kansen bleven uit in een nerveus slot. Van Eenoo zijn vrije trap streelde wel nog de lat. Opmerkelijk: Nainggolan werd vervangen door Yassin Gueroui. Dat is de assistent van Stijn Stijnen en al een jaar gestopt met voetballen...

In laatste seconden

In de extra tijd van de reguliere speeltijd scoorde invaller Brahic de gelijkmaker. De twee verlengingen leken een maat voor niets te worden tot Haraguchi in de laatste minuut de 3-2 aantekende en Beerschot zo naar de finale tegen Lommel stuurde.

3 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Patro Eisden Maasmechelen
K Beerschot VA

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Promotion Play-offs - Halve finales (T)
Luik FC Luik FC 1-2 Lommel SK Lommel SK
K Beerschot VA K Beerschot VA 2-2 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen

Nieuwste reacties

Beerschot 2020 Beerschot 2020 over 🎥 Ware thriller en chaos op het Kiel: Beerschot schakelt Patro Eisden uit in minuut 117 en gaat naar finale filip.dhose filip.dhose over Rik Verheye heeft goed nieuws over het licentiedossier van Sporting Hasselt JaKu JaKu over Hoe Tristan Degreef het geheime plan van Anderlecht zomaar te grabbel gooide JaKu JaKu over Mogelijk transfertarget Club Brugge spreekt zich uit over interesse van blauw-zwart The Purple Knight The Purple Knight over K Beerschot VA - Patro Eisden Maasmechelen: 2-2 dbr1609 dbr1609 over KAA Gent-supporters krijgen zware straf na veroordeling Don Bozhinov Don Bozhinov over Westerlo - Antwerp: 2-4 Dirk1897 Dirk1897 over Philippe Albert heeft duidelijke mening over rode kaart voor Sardella FCB vo altijd FCB vo altijd over Ook Union-coach David Hubert heeft kritiek aan adres refs: "Dat is nu al twee keer! Dat mag blijkbaar" Vital Verheyen Vital Verheyen over Anderlecht heeft de sleutel ontdekt om Union SG te kloppen in de bekerfinale Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved