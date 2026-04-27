PSG-coach Luis Enrique heeft duidelijke mening over Vincent Kompany

Luis Enrique heeft zich op de persconferentie voor PSG-Bayern lovend uitgelaten over Vincent Kompany. De Spaanse trainer had opvallend veel lof voor de Belg.

Bayern neemt het dinsdagavond op tegen PSG in de heenwedstrijd van de halve finales van de Champions League. Luis Enrique wilde daarbij benadrukken hoeveel respect hij heeft voor zijn komende tegenstander én voor trainer Vincent Kompany.

Over de Belgische coach sprak hij in bijzonder lovende bewoordingen: “Vincent Kompany is een trainer van topniveau, dat heeft hij in Engeland al bewezen. Toen hij twee jaar geleden bij Bayern tekende, zagen we meteen hoe sterk de ploeg was die hij aan het bouwen was en hoe moeilijk die te bespelen zou zijn.”

“Het is een van de ploegen waar ik het liefst naar kijk, omdat ze altijd aanvallend spelen. Ik hou van alle trainers, maar zeker van coaches die vol op de aanval inzetten, en hij hoort daar absoluut bij”, voegde hij eraan toe.

Luis Enrique blikt ook vooruit op de topper van dinsdag

De PSG-trainer ging ook in op de wedstrijd zelf: “Ook al kunnen beide ploegen heel goed aanvallen, je moet natuurlijk ook goed kunnen verdedigen. Dat zal de sleutel zijn. Je moet goed aanvallen én goed verdedigen. Het wordt een aantrekkelijke wedstrijd voor iedereen en voor twee ploegen die een heel sterk seizoen draaien.”

“Een duel tussen de twee beste ploegen van Europa? Je mag niet alleen naar de aanvallende statistieken kijken, ook het defensieve aspect telt mee”, benadrukte Luis Enrique. “Arsenal heeft bijvoorbeeld ook uitstekend werk geleverd. Als je puur naar regelmaat kijkt, staat Bayern net iets verder dan wij: zij hebben maar twee wedstrijden verloren. Maar als ik kijk naar wat wij als ploeg laten zien, dan is er niemand beter dan wij.”