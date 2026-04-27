De eerste rechtstreekse rode kaart uit zijn carrière: Sardella staat niet bekend om "door het lint gaan"

Het was best opmerkelijk om Killian Sardella zondag zo zijn kalmte te zien verliezen. De verdediger speelt al sinds zijn 17de in het profvoetbal en had tot nu toe nog nooit een rode kaart gepakt.

Na het opnieuw bekijken van de beelden van de uitsluiting van Killian Sardella kon iedereen het over één ding eens zijn: de Anderlechtspeler had nooit zo mogen reageren tegenover Guilherme Smith. Of je nu vindt dat de VAR moest ingrijpen of niet (en dus dat Vergoote een "clear error" maakte), één zaak is duidelijk: de actie van Sardella op zich verdient rood en is, bovendien op dat moment in de match, gewoon erg dom.

Dat was ook wat David Hubert benadrukte. Hij kent Killian Sardella bijzonder goed, omdat hij hem destijds nog coachte (en zelfs drie keer naast hem speelde bij de Futures!): "Je moet je emoties kunnen beheersen in zo'n wedstrijd." Daar heeft hij uiteraard gelijk in, en los van wat je van de VAR-interventie vindt: Sardella heeft zichzelf en zijn ploeg in de problemen gebracht.

Killian Sardella had nog nooit rechtstreeks rood gekregen

Maar de vraag kwam ook: is Killian Sardella iemand die dit vaker doet? Het antwoord is duidelijk: nee. We kijken met een gekleurde bril naar de jonge verdediger, die nog maar 23 is, door zijn chaotische beginjaren: fouten heeft Sardella er heel wat gemaakt. Uit zijn match gaan, dat is hem ook wel eens overkomen — maar niet op deze manier.

Want deze rode kaart was inderdaad de... eerste uit zijn nog jonge carrière. Althans: de eerste rechtstreeks rode kaart. Zijn eerste uitsluiting na twee gele kaarten? Die dateert... van februari, in de halve finale van de Beker van België. Toen pakte hij tegen Antwerp een tweede, wat domme, maar eigenlijk erg lichte gele kaart.



Het is dus een seizoen van primeurs voor iemand die al op zijn 16de bij de A-kern zat en op zijn 17de door Vincent Kompany voor het eerst echt in het diepe werd gegooid. Kompany trouwens, voor de volledigheid, werd nooit uitgesloten in een shirt van Anderlecht (zijn eerste rode kaart pakte hij bij Hamburg).

Kortom: je kon verrast zijn door deze reactie van Killian Sardella, die de voorbije seizoenen net een duidelijke stap heeft gezet in maturiteit en in hoe hij zijn wedstrijden beheert. Ook al speelt hij tot dusver niet zijn beste jaargang (dat blijft 2023-2024, toen hij 6 assists gaf en zijn eerste goal bij de A-ploeg maakte), verre van zelfs, "Kiki" was wel sterk aan de Play-offs begonnen. Hij had daarbij opnieuw die rol als centrale verdediger opgepikt, waarin zijn uitstekende lange bal echt een wapen is.

Toch ligt zijn toekomst niet op die positie, en Sardella zal de toekomstige coach van RSC Anderlecht, wie dat ook wordt, moeten overtuigen dat hij volgend seizoen de nummer 1 op de rechtsback kan blijven, ondanks de concurrentie van Ilay Camara — die het moeilijk heeft om wedstrijden aan elkaar te rijgen. Deze rode kaart mag hem niet schaden: ze was helemaal niet "typisch" voor de houding van de speler sinds het begin van zijn carrière...