Daan Blockx, voetbaljournalist
Jelle Vossen genoot van terugkeer en zege tegen La Louvière
Zulte Waregem won zondagavond gemakkelijk van La Louvière. Het werd maar liefst 4-0 in de Elindus Arena.

Er stond niets meer op het spel in de wedstrijd tussen Zulte Waregem en La Louvière in de Relegation Play-offs. Dender is zeker van de laatste plaats in het klassement waardoor de overige wedstrijden zonder inzet zullen zijn.

Zulte Waregem gaf hun supporters een show en won met 4-0 van La Louvière. Na 25 minuten spelen zette Jeppe Erenbjerg een dubbele voorsprong op het bord. Na de rust zorgde invaller Joseph Opoku met twee doelpunten voor de 4-0-eindstand.

Vossen aan de aftrap

Bij Zulte Waregem stond Jelle Vossen voor het eerst sinds lang nog eens aan de aftrap. De 37-jarige spits mocht voor het eerst sinds 2 augustus nog eens aan een wedstrijd beginnen.

"Ik denk dat we een goeie wedstrijd spelen. We waren in de eerste helft heel dominant en de bal ging goed rond. Het werd zo een makkelijke zege, en die was ook verdiend", sprak Vossen na de wedstrijd bij Sporza.

"Ik heb er enorm van genoten"

"Zelf heb ik er ook enorm van genoten, dat kan ik niet ontkennen. Zeker in thuiswedstrijden, want die zijn altijd speciaal. Volgend seizoen? Ik weet nog niet wat er dan zal gebeuren. Dat is voorlopig nog afwachten. Het is nu de zege die telt, daar gaan we van genieten", besloot de spits.

Zulte Waregem kent ook in eigen huis geen problemen met La Louvière en wint met ruime cijfers

Meningen lopen uiteen over kritisch KVM-publiek: "Dansen niet op tafel" vs "Liever met mooi voetbal in Play-off 2?" Reactie

Jérémy Taravel zag Anderlecht de evenknie zijn van Union: "In eerste helft waren we zelfs beter" Reactie

Spitsenprobleem bij Gent? "Tijdens de zomer kunnen we conclusies trekken"

Voormalig Anderlecht-speler beslissend in Griekse bekerfinale

Ook Union-coach David Hubert heeft kritiek aan adres refs: "Dat is nu al twee keer! Dat mag blijkbaar" Reactie

Vanderbiest is streng voor spelers na verlies tegen STVV en 1 op 15: "Dat is niet oké"

Anderlecht-kapitein Colin Coosemans haalt zwaar uit naar de VAR van dienst Reactie

"Hij drijft de tegenstander tot waanzin": Jérémy Doku maakt zelfs een rivaliserende legende helemaal gek

Vanaken na zege op Gent: "We moeten ons niet fixeren op Union"

Union baas in Brussel: Zorgane straft Anderlecht in eerste helft af, maar wat als...

🎥 Sardella krijgt rood voor "kopstoot', maar Anderlecht-fans ergeren zich blauw dat Union-speler ontsnapte

"Iedereen zegt me dat ik vaker moet trappen": de klik van Jérémy Doku komt op het juiste moment

🎥 Terecht? Sardella krijgt discutabele rode kaart in Brusselse derby

Nicky Hayen reageert teleurgesteld na gelijkspel tegen Standard: "Dan werk je keihard, maar..."

STVV beseft heel goed dat het Anderlecht in lastig parket brengt en haalt zijn gram: "Wat wil je dat ik zeg?" Reactie

Vincent Janssen is duidelijk over rode kaart Bayram: "Ik was verbaasd dat het eerst geel was..."

Speelt Standard sterkhouder Epolo kwijt? "Ik wil een mooi bedrag opbrengen"

Winst in Gent én leidersplaats voor Ivan Leko: "Vorig jaar Union SG 28 op 30, dus ..."

STVV trakteert Mechelen op nieuwe pandoering en zet Anderlecht met achtpuntenkloof zwaar onder druk

Club Brugge (even) leider: Vanaken, Stankovic en Vetlesen spreken klare taal

AS Monaco geeft 0-2-voorsprong helemaal weg: gefrustreerde Pocognoli spaart zijn ploeg niet

Na bloedstollende ontknoping op slotspeeldag: Sporting Hasselt grijpt titel in Eerste nationale

Hoe Pep Guardiola Vincent Kompany aan zijn job als coach bij Bayern München hielp

Rik De Mil is duidelijk: "Met wat hier rondliep moet Club Brugge kampioen worden"

Grote promotiedroom is voorbij voor Norwich: dit heeft Philippe Clement te zeggen

Thorgan Hazard naar Lens? Verhaal krijgt opvallende extra lading door Eden

Club Brugge wint Slag om Vlaanderen in Gent en is (minstens voor) eventjes leider

Het rommelt bij OH Leuven: Siebe Schrijvers is bijzonder scherp voor ploegmaats

Nieuw enorm schandaal in Italië: scheidsrechtersbaas zet stap opzij na zware beschuldigingen

Scheidsrechter Laforge had 24 minuten nodig om te bekomen: spanning liep hoog op in Westerlo tijdens rust

Belgisch goudhaantje Mika Godts staat voor toptransfer: 'Europese topclubs schuiven aan'

Karel Geraerts moet vrezen bij Reims na harde uithaal van eigen aanhang

Moet Rudi Garcia hem meenemen naar het WK? Hugo Cuypers kan niet stoppen met scoren

LIVE: Wat levert de 'factor De Mil' op tegen de 'factor Leko' in Slag om Vlaanderen?

Casper Nielsen bleef ondanks heerlijk doelpunt op zijn honger zitten na gelijkspel tegen KRC Genk

