Jelle Vossen genoot van terugkeer en zege tegen La Louvière

Zulte Waregem won zondagavond gemakkelijk van La Louvière. Het werd maar liefst 4-0 in de Elindus Arena.

Er stond niets meer op het spel in de wedstrijd tussen Zulte Waregem en La Louvière in de Relegation Play-offs. Dender is zeker van de laatste plaats in het klassement waardoor de overige wedstrijden zonder inzet zullen zijn.

Zulte Waregem gaf hun supporters een show en won met 4-0 van La Louvière. Na 25 minuten spelen zette Jeppe Erenbjerg een dubbele voorsprong op het bord. Na de rust zorgde invaller Joseph Opoku met twee doelpunten voor de 4-0-eindstand.

Vossen aan de aftrap

Bij Zulte Waregem stond Jelle Vossen voor het eerst sinds lang nog eens aan de aftrap. De 37-jarige spits mocht voor het eerst sinds 2 augustus nog eens aan een wedstrijd beginnen.

"Ik denk dat we een goeie wedstrijd spelen. We waren in de eerste helft heel dominant en de bal ging goed rond. Het werd zo een makkelijke zege, en die was ook verdiend", sprak Vossen na de wedstrijd bij Sporza.

"Ik heb er enorm van genoten"

"Zelf heb ik er ook enorm van genoten, dat kan ik niet ontkennen. Zeker in thuiswedstrijden, want die zijn altijd speciaal. Volgend seizoen? Ik weet nog niet wat er dan zal gebeuren. Dat is voorlopig nog afwachten. Het is nu de zege die telt, daar gaan we van genieten", besloot de spits.