Zulte Waregem kent ook in eigen huis geen problemen met La Louvière en wint met ruime cijfers

Zulte Waregem heeft thuis met 4-0 afgerekend met La Louvière. Essevee kwam op voorsprong via een tweeklapper van Erenbjerg. Invaller Opoku maakte er ook twee en zorgde mee voor de eindstand.

Erenbjerg breekt de ban

Zowel Zulte Waregem als La Louvière hadden de laatste drie speeldagen van de Relegation Play Offs niet meer om voor te spelen aangezien Dender hen niet meer kan bijhalen in het klassement en dus de daarbijhorende barrage zal spelen tegen een ploeg uit de Challenger Pro League. Die zekerheid zorgde ervoor dat Essevee voor de eerste keer sinds speeldag twee nog eens met Jelle Vossen aan een competitiewedstrijd begon.

Het was evenwel niet Jelle Vossen maar wel Jeppe Erenbjerg die de aandacht naar zich toe trok in de eerste helft. De Deense aanvallende middenvelder zorgde namelijk met twee doelpunten kort na elkaar voor een comfortabele voorsprong.

Bij zijn eerste treffer mocht vooral de vooractie van Pauguin er wezen, al had hij wel gelukt dat de voorzet richting Erenbjerg gedevieerd werd. Ementa profiteerde dan weer van de desorganisatie bij La Louvière na een reeks kleine kansjes voor de thuisploeg. Het resultaat was echter tweemaal hetzelfde: Erenbjerg mocht van dichtbij onbedreigd scoren.





Na een halfuur spelen was het bijna helemaal over en uit voor de bezoekers maar Paguin besloot in één tijd op de paal en niet in het doel van De Schrevel. Al was het niet zo dat La Louvière aanspraak maakte op de aansluitingstreffer.

Opoku te snel voor lijnrechter

Ook na rust lukte het La Louvière niet om in de wedstrijd te komen. De grootste kans van de partij voor Les Loups was voor Gueulette maar die raakte niet voorbij Gabriel. Bovendien ging de vlag in de hoogte voor buitenspel, wat terecht bleek.

Bij de 2-0 van Zulte Waregem ging de vlag echter onterecht ook in de lucht. En niet veel later werd ook de ingevallen Opoku afgevlagd nadat hij door Ementa in het straatje werd gestuurd en fraai de 3-0 in doel stifte. De VAR bekeek het zaakje en kende de 3-0 wel toe.

Diezelfde situatie deed zich 10 minuten later opnieuw voor, al werd er bij een 3-0 stand wel enorm zwak verdedigd door la Louvière. Opoku hield kinderlijk zijn man af en besloot van dichtbij een half metertje naast De Schrevel die te laat reageerde. Opnieuw ging de vlag de lucht in maar voor de derde keer moest de VAR de beslissing op het veld terugkeren én Ementa een hattrick aan assists geven.

Zulte Waregem klimt zo voor wat het waard is naar de leiding van de relegation play offs. La Louvière pakt 0 op 12 maar is al zeker van het behoud.