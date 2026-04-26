Datum: 26/04/2026 19:15
Competitie: Play-off 3
Speeldag: Speeldag 4
Zulte Waregem kent ook in eigen huis geen problemen met La Louvière en wint met ruime cijfers
Zulte Waregem heeft thuis met 4-0 afgerekend met La Louvière. Essevee kwam op voorsprong via een tweeklapper van Erenbjerg. Invaller Opoku maakte er ook twee en zorgde mee voor de eindstand.

Erenbjerg breekt de ban

Zowel Zulte Waregem als La Louvière hadden de laatste drie speeldagen van de Relegation Play Offs niet meer om voor te spelen aangezien Dender hen niet meer kan bijhalen in het klassement en dus de daarbijhorende barrage zal spelen tegen een ploeg uit de Challenger Pro League. Die zekerheid zorgde ervoor dat Essevee voor de eerste keer sinds speeldag twee nog eens met Jelle Vossen aan een competitiewedstrijd begon.

Het was evenwel niet Jelle Vossen maar wel Jeppe Erenbjerg die de aandacht naar zich toe trok in de eerste helft. De Deense aanvallende middenvelder zorgde namelijk met twee doelpunten kort na elkaar voor een comfortabele voorsprong.

Bij zijn eerste treffer mocht vooral de vooractie van Pauguin er wezen, al had hij wel gelukt dat de voorzet richting Erenbjerg gedevieerd werd. Ementa profiteerde dan weer van de desorganisatie bij La Louvière na een reeks kleine kansjes voor de thuisploeg. Het resultaat was echter tweemaal hetzelfde: Erenbjerg mocht van dichtbij onbedreigd scoren.

Na een halfuur spelen was het bijna helemaal over en uit voor de bezoekers maar Paguin besloot in één tijd op de paal en niet in het doel van De Schrevel. Al was het niet zo dat La Louvière aanspraak maakte op de aansluitingstreffer.

Opoku te snel voor lijnrechter

Ook na rust lukte het La Louvière niet om in de wedstrijd te komen. De grootste kans van de partij voor Les Loups was voor Gueulette maar die raakte niet voorbij Gabriel. Bovendien ging de vlag in de hoogte voor buitenspel, wat terecht bleek.

Bij de 2-0 van Zulte Waregem ging de vlag echter onterecht ook in de lucht. En niet veel later werd ook de ingevallen Opoku afgevlagd nadat hij door Ementa in het straatje werd gestuurd en fraai de 3-0 in doel stifte. De VAR bekeek het zaakje en kende de 3-0 wel toe.

Diezelfde situatie deed zich 10 minuten later opnieuw voor, al werd er bij een 3-0 stand wel enorm zwak verdedigd door la Louvière. Opoku hield kinderlijk zijn man af en besloot van dichtbij een half metertje naast De Schrevel die te laat reageerde. Opnieuw ging de vlag de lucht in maar voor de derde keer moest de VAR de beslissing op het veld terugkeren én Ementa een hattrick aan assists geven. 

Zulte Waregem klimt zo voor wat het waard is naar de leiding van de relegation play offs. La Louvière pakt 0 op 12 maar is al zeker van het behoud.

Opstellingen

Zulte Waregem Zulte Waregem
Gabriel Brent 90' 7.11 -
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
De Jaegere Benoit 67' 7.29 -
  • Nauwkeurige passes: 37/41 (90.2%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Kiilerich Jakob 90' 7.46 -
  • Nauwkeurige passes: 61/67 (91%)
Lemoine Laurent 90' 6.84 -
  • Nauwkeurige passes: 48/56 (85.7%)
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
Ake Marley 90' 6.67 -
  • Nauwkeurige passes: 16/17 (94.1%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/5 (40%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/7 (28.6%)
Lofolomo Enrique   63' 6.39 -
  • Nauwkeurige passes: 20/24 (83.3%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
Claes Thomas 90' 6.62 -
  • Nauwkeurige passes: 26/35 (74.3%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
Paugain Wilguens 62' 6.64 -
  • Nauwkeurige passes: 21/25 (84%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
  • Schoten op doelkader: 1
  • Succesvolle dribbels: 2/4 (50%)
Erenbjerg Jeppe ⚽ ⚽ 79' 9.83 -
  • Goals: 2
  • Nauwkeurige passes: 31/39 (79.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 3/3
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Vossen Jelle 63' 6.26 -
  • Nauwkeurige passes: 11/14 (78.6%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Ementa Anosike A A A 90' 8.32 -
  • Assists: 3
  • Nauwkeurige passes: 18/31 (58.1%)
  • Sleutelpasses: 4
Bank
Bostyn Louis 0'  
Gavriel Stavros 0'  
Hedl Tobias 0'  
Opoku Joseph ⚽ ⚽ 27' 8.47 -
  • Goals: 2
  • Nauwkeurige passes: 7/7 (100%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 2/2
Willen Lukas 23' 7.07 -
  • Nauwkeurige passes: 13/14 (92.9%)
  • Sleutelpasses: 1
Ujka Serxho 11' 6.99 -
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Asare Dirk 27' 6.93 -
  • Nauwkeurige passes: 5/7 (71.4%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Cappelle Yannick 28' 6.95 -
  • Nauwkeurige passes: 8/8 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
van Keymolen Siebe 0'  
 

La Louvière La Louvière
De Schrevel Celestin 90' 5.64 -
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 7/18 (38.9%)
Alain Lamego Djibril 90' -
Okou Yllan 90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 37/41 (90.2%)
  • Intercepties: 4
Maisonneuve Maxence 90' 5.68 -
  • Nauwkeurige passes: 41/49 (83.7%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/6 (33.3%)
Gillot Nolan 71' 6.08 -
  • Nauwkeurige passes: 30/36 (83.3%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 4/7 (57.1%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Gueulette Samuel   90' 6.34 -
  • Nauwkeurige passes: 18/21 (85.7%)
  • Schoten op doel: 1/2
Soumaré Bryan 79' 6.56 -
  • Nauwkeurige passes: 19/20 (95%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Lahssaini Sami 71' 5.97 -
  • Nauwkeurige passes: 15/20 (75%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Liongola Jordi 90' 6.44 -
  • Nauwkeurige passes: 19/23 (82.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/4 (0%)
Beka Beka Alexis 45' 5.87 -
  • Nauwkeurige passes: 15/18 (83.3%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Afriyie Jerry 45' 6.31 -
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Bank
Faye Wagane 0'  
Lutonda Thierry 19' 5.74 -
  • Nauwkeurige passes: 5/6 (83.3%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Moussa Fall Pape 45' 6.38 -
  • Nauwkeurige passes: 5/6 (83.3%)
  • Schoten op doel: 0/2
Makembo-Ntemo Noah 11' 5.82 -
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Peano Marcos Hernán 0'  
Ito Joël 19' 5.99 -
  • Nauwkeurige passes: 7/9 (77.8%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
Nsingi Nachon 45' 6.51 -
  • Nauwkeurige passes: 6/7 (85.7%)
  • Sleutelpasses: 1
Makaté Cristian 0'  
Maës Owen 0'  
