Brandon Morren
Karel Geraerts moet vrezen bij Reims na harde uithaal van eigen aanhang
Reims gaf gisterenavond de overwinning nog uit handen tegen Nancy. Karel Geraerts komt daardoor steeds meer onder druk te staan in de Champagne.

Na de overtuigende zege tegen Red Star, waarmee Reims in de top vijf bleef, viel de ploeg opnieuw terug in oude gewoontes door niet voorbij Nancy te raken. Nochtans stond Reims al sinds de negende minuut 1-0 voor en speelde het het laatste halfuur zelfs met een man meer. Toch liet het zijn tegenstander, vijftiende in de stand, nog langszij komen op vijf minuten van het einde.

“Dit voelt als een zware nederlaag. Iedereen is heel ontgoocheld”, gaf Karel Geraerts toe op de persconferentie. “Dat doelpunt was absoluut vermijdbaar. We hadden de middelen om die fase al veel vroeger af te stoppen.”

Reims moet in deze slotfase van het seizoen knokken om zijn vijfde plaats vast te houden, de laatste plek die recht geeft op barrages voor promotie naar de Ligue 1. De rechtstreekse promotie is al weken buiten bereik. De Champenois kwamen nog goed weg, want ook Rodez, dat evenveel punten telt, liet punten liggen tegen het zestiende geplaatste Laval.

Reims moet zich dringend herpakken

De ploeg heeft nog twee wedstrijden om die barrageplaats veilig te stellen, te beginnen met een lastige verplaatsing naar Le Mans, de nummer twee, volgende week. Maar op de tribunes is van enthousiasme weinig sprake.

Het supportersaccount Reims VDT (Vu Des Tribunes) spaart Karel Geraerts niet: “Prutscoach: Reims blijft in rondjes draaien”, klinkt het op sociale media. “Karel Geraerts zit er sinds vorige zomer, en toch… er komt niets uit. Geen herkenbaar spel, geen duidelijke progressie, geen identiteit”, luidt de kritiek.

Hoewel onze landgenoot niet als enige schuldige wordt aangewezen, groeit de druk wel stevig. “Je hebt het gevoel dat dit een ploeg is die voortdurend improviseert, zonder vaste structuur, met spelers die elkaar soms pas op het veld lijken te ontdekken. Ook zijn keuzes roepen vragen op. Sommigen spelen één wedstrijd en verdwijnen dan weer. Anderen duiken op, spelen twee matchen en verdwijnen vervolgens opnieuw. Er zit geen lijn in.”

Karel Geraerts zwaar onder vuur

Het oordeel is bijzonder hard: “Dat is misschien nog het frustrerendste van alles: het gebrek aan wedstrijdgevoel. Een coach moet de juiste momenten aanvoelen, bijsturen en invloed uitoefenen. Vandaag is dat niet het geval. Reims ondergaat zijn wedstrijden meer dan dat het ze controleert.”

“Daar komt nog bij dat zijn communicatie allesbehalve geruststelt. Eenvoudige uitspraken, soms té eenvoudig, bijna kinderlijk. Los van wat je op het veld ziet. Alsof alles goed gaat, terwijl het spel zwak, voorspelbaar en vooral dodelijk saai is”, besluit het supporterscollectief. De match tegen Le Mans wordt dan ook bijzonder gevaarlijk. Als Reims de barrages nog misloopt, zal het seizoen als mislukt worden beschouwd, zeker omdat de uitgesproken ambitie rechtstreekse promotie was.

Ligue 2

 Speeldag 32
Annecy FC Annecy FC 5-1 Pau Pau
Red Star 93 Red Star 93 3-2 Guingamp Guingamp
Amiens Amiens 0-1 Montpellier Montpellier
Clermont FC Clermont FC 1-1 Bastia Bastia
Laval Laval 0-0 Rodez Rodez
Reims Reims 1-1 Nancy Nancy
Grenoble Grenoble 1-1 Le Mans Le Mans
Saint-Etienne Saint-Etienne 0-3 Troyes Troyes
Boulogne Boulogne 27/04 Dunkerque Dunkerque

