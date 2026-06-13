WK-LIVE 13/6: Zo dadelijk begint De Bruyne aan zijn persconferentie: "Ik wil me meer amuseren"
Foto: © photonews
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Het WK nadert met rasse schreden. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.
Deze man doet Kevin De Bruyne spontaan glimlachen: "Hij maakt mijn leven zoveel makkelijker"
Kevin De Bruyne kwam deze middag - 23u15 in België - de pers te woord staan. Kalm zoals altijd. De sterspeler van de Duivels gaf aan dat hij zich op zijn vierde WK vooral meer wil amuseren dan in de vorige drie. En daar speelt Jeremy Doku een grote rol in. (Lees meer)
Hoe zie jij de evolutie van Jeremy Doku?
"Hij is efficiënter geworden, maar ook weet hij nu wanneer hij moet gaan en wanneer hij moet passen. Als we een groot toernooi willen spelen, zullen we hem nodig hebben."
De Kevin die bijstuurt gaat toch niet meer veranderen?
"Ik ga altijd duwen naar een manier om te winnen. Ik ga proberen om ervan te genieten."
Wat betekent dat vierde WK nu echt?
"Het is altijd geweest 'ik moet goed spelen, ik moet scoren'. Je moet meer de momenten nemen om te genieten. Ik weet dat ik geen tien jaar meer te gaan heb. Ik wil gewoon genieten van wat er me nog rest."
De bondscoach noemt je de mooiste voetballer aller tijden. Komt dat nog binnen bij jou?
"Ik neem dat met een korreltje zout omdat ik mijn job probeer te doen. Ik ben creatief op het veld en dat zien mensen graag. Een compliment terug; Hij heeft een heel goeie band gecreëerd met iedereen in de staf. Hij heeft iedereen on board gekregen na een moeilijk EK en Nations League."
Voel jij je nu beter?
"Het EK voelde ik me goed, het WK in Qatar was chaotisch. Het EK was een beetje zoals ik mij nu voel."
"Hier speel ik meer op mijn positie. Ik denk wel dat ik meer vrijheid heb hier."
Welke ambities mogen we hebben met deze groep?
"We zijn goed vertrokken. We staan scherp zag ik in die twee weken. Hopelijk kunnen we gewoon goed starten, dat gaat helpen naar de toekomst."
Het was geen makkelijk seizoen voor jou, maar heeft Napoli iets voor je betekent voor dit toernooi?
"Het is moeilijk. Ik vond dat ik redelijk goed was gezien alles wat ik meemaakte. Ik ervaarde een heel andere stijl in Italië. Je pikt daar wel iets van op qua verdedigen enzo."
Met alles wat je al bereikt hebt... Wat betekent een vierde WK?
"Ik kan er nu meer van genieten. Als je jong bent voel je die druk. Nu heb ik een betere indruk wat het is om je land voor een vierde keer te vertegenwoordigen. Als je 16 jaar voor je land speelt, heb je wel iets betekent."
"Mijn ervaring in deze toernooien is dat de openingsmatch altijd moeilijk is. In alle drie de WK's die ik deed, was er geen enkele makkelijke eerste match. Egypte zal fysiek spelen, dus er zullen niet veel openingen zijn."
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Kevin De Bruyne wordt verwacht om 14u15 Seattle-time in het oefencomplex van de Seattle Sounders. Intussen wordt er ook een rondleiding gegeven in het stadion van Seattle, waar we ook aanwezig zullen zijn.
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Donald Trump legt de lat plots hoog
De Verenigde Staten hebben hun eerste duel van dit WK gewonnen tegen Paraguay met indrukwekkende cijfers: 4-1. En dus is er plots heel veel vertrouwen bij en rond de nationale ploeg. Ook Donald Trump heeft zich meteen eens laten horen in de debatten.
En daarbij was hij toch wel groots in de uitspraken in een telefoongesprek met bondscoach Pochettino. "Ik wilde even zeggen dat u een fantastische man en coach bent. Ik weet ook hoe geweldig de spelers zijn. Ik denk dat jullie een grote kans maken op de titel", aldus Donald Trump. Benieuwd waar het Amerikaanse schip al dan niet zal stranden de komende weken.
Marokko klaar voor clash met Brazilië?
Marokko was de voorbije grote toernooien een van de revelaties, zo niet dé revelatie van het toernooi. En dus is de vraag in hoeverre ze hun glorieus WK 2022 kunnen herhalen met - wie weet - een nieuwe halve finale? Dan moeten ze wel goed aan het toernooi proberen te starten.
Eerste tegenstander is grootmacht Brazilië. De Belgische bondscoach van Marokko - Mohamed Ouahbi - sprak op zijn persconferentie: "We hebben geen schrik. Ze respecteren ons bij Brazilië. We hebben een plaats ingenomen in het internationale voetbal en hebben een nieuwe rol opgenomen. Ik hou ervan om respect te krijgen. Nu moeten we dit bevestigen en nog jaren laten duren. We willen een kanshebber zijn en blijven op elk toernooi."
Cyle Larin tevreden met goal op WK
Cyle Larin - die we nog kennen van bij Club Brugge en Zulte Waregem - scoorde een belangrijk doelpunt voor Canada op het WK. Daar had hij achteraf bij de FIFA ook wel wat over te zeggen. "Ik scoor altijd wanneer Canada me nodig heeft", was hij best opgepompt en vol vertrouwen.
Hij zat aan één goal op 24 caps, maar de goal tegen Bosnië en Herzegovina is natuurlijk belangrijker dan de voorbije weken, maanden en zelfs jaren. "Ik heb hard gewerkt om elke wedstrijd te spelen, maar soms heb je daar geen controle over. Ik moet mijn kansen grijpen en dat heb ik vandaag gedaan. We hebben vertrouwen voor de volgende match in Vancouver, met de fans opnieuw achter ons."
Gianni Infantino haalt uit naar Italië
Gianni Infantino is met een poging tot grap gekomen op de Braziliaanse radio. Daarbij is hij echter toch wel wat uit de bocht gegaan, waardoor ze bij Italië op hun achterste poten staan omwille van wat de sterke man van de Wereldvoetbalbond FIFA heeft gezegd. Hij prikte stevig naar de niet-kwalificatie van Italië voor dit WK.
"Misschien kwalificeert Italië zich wel voor een WK met 64 teams, of misschien gaan we wel naar 228 teams", klonk het. Pittig detail: de Wereldvoetbalbond FIFA heeft maar 211 leden. De vraag is hoe ze in Italië op dat nieuws zullen reageren.
Lijk gevonden in kofferbak in Mexico
In het noordwesten van Mexico is vlak bij het stadion waar de Iraanse voetballers trainen, een lijk aangetroffen in de kofferbak van een auto. Dat stelden journalisten van persbureau AFP vast en werd genotuleerd door Het Laatste Nieuws.
Volgens een eerste verslag was het lichaam in een zwarte zak gewikkeld en vertoonde het sporen van geweld. De auto stond er volgens een woordvoerder van het parket al sinds woensdag geparkeerd. Tijuana is een gevaarlijke stad, voorlopig is er geen enkele link met het wereldkampioenschap aangegeven. De onderzoeken lopen nog naar het lijk, dat in een zwarte zak zou zijn gewikkeld.
Ook Portugal is in de Verenigde Staten
Een superster is geland op Amerikaanse bodem. Ook Cristiano Ronaldo en de rest van de Portugese nationale ploeg zijn klaar voor hun wereldkampioenschap in de Verenigde Staten. Ze willen beter doen dan de kwartfinale van hun vorige toernooi, toen ze door Marokko werden uitgeschakeld.
CR7 & co zijn in stijl aangekomen. Het pak was strak en het brilletje was hip. Goed starten is belangrijk volgens Ronaldo aan dit toernooi. Portugal speelt woensdag tegen Congo in Houston. Daarna werken ze de rest van hun groepsfase af met wedstrijden tegen Oezbekistan in Houston op 23 juni en Colombia in Miami op 27 juni.
Diefstal in het kamp van de Engelsen
Heel veel deining en reuring bij de Engelse nationale ploeg. Bij de verhuis naar hun trainingskamp in Missouri is een busje vol trainingsmateriaal leeggeroofd. Dat weet Het Laatste Nieuws te melden. Ook de voetbalschoenen van enkele vedetten zijn spoorloos en die zijn daar niet blij mee.
De spelers maken vandaag per vliegtuig de oversteek, maar al hun trainingsmateriaal was al eerder met een busje op weg naar Missouri. Bij die verhuis van Florida naar Missouri is hun busje met materiaal echter beroofd. Een zeer pijnlijke zaak, al durven we te vermoeden dat de sterren snel aan nieuwe schoenen zullen raken via sponsors.
Sfeer in Canada heel goed
De wedstrijd tussen Canada en Bosnië-Herzegovina leverde een 1-1 gelijkspel en een teleurstelling voor het thuisland op. Maar aan sfeer geen gebrek in Canada. "De sfeer was heerlijk. Er heerste een echte WK-sfeer met de Canadezen en de Bosniërs die langs het water samen naar het stadion wandelden."
"Ik heb me echt wel geamuseerd, ook al was de match niet top. Toronto is een fijne stad. Het is een smeltkroes, zeer multicultureel. Er heerst hier echt wel een goeie vibe", was Filip Joos zeer duidelijk in zijn analyse voor Sporza Daily op vrijdagnacht. Aan de Canadezen om nu ook op het veld met de voeten te gaan antwoorden?
Neymar nog niet fit voor matchdag 1
De Rode Duivels komen maandagavond een eerste keer in actie, maar deze nacht is het al tijd voor Brazilië om zijn eerste wedstrijd te spelen. Zoals verwacht zullen we daarbij nog geen Neymar Junior aan het werk zien. Hij is nog niet fit en moet dus passen voor het duel tegen Marokko.
De clash tussen Brazilië en Marokko lijkt de eerste wedstrijd die naam waardig te gaan worden. Bondscoach Carlo Ancelotti wilde de Braziliaanse ster alvast roemen om zijn voorbeeldfunctie, ook als hij niet speelt. Iedereen in Brazilië hoopt dat Neymar snel tot speelminuten kan gaan komen.
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Het WK nadert met rasse schreden. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.
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