Het Haïti van Hannes Delcroix op het WK: "Je beseft wat voetbal daar betekent"

Hannes Delcroix, ooit Rode Duivel, speelt nu met Haïti op het WK. Een land met politieke problemen dat die even kan vergeten dankzij de deelname van zijn voetbalhelden aan het WK.

Roberto Martinez selecteerde Hannes Delcroix in 2020 voor de Rode Duivels. Delcroix speelde toen in een oefeninterland tegen Zwitserland. Uiteindelijk koos de 27-jarige Delcroix voor zijn geboorteland Haïti.

De linksvoetige verdediger werd op 28 februari 1999 geboren in Haïti, maar groeide op in België. Delcroix genoot een opleiding bij Antwerp en Beerschot en brak door bij RSC Anderlecht. Via Burnley en Swansea kwam Delcroix nu bij het Zwitserse Lugano terecht.

Geweld in Haïti

Bij Haïti is Delcroix een vaste waarde. Een land dat met de deelname aan het WK even alle problemen kan vergeten. Het geweld in het land nam sinds de moord op president Jovenel Moïse in 2021 steeds meer de bovenhand.

Door het geweld in eigen land speelt Haïti zijn "thuiswedstrijden" zelfs al een tijdje niet meer op eigen bodem. "Op het moment dat we ons plaatsten, was er gelukkig alleen maar vreugde", klonk het bij Delcroix.

"Hoop voor de mensen van Haïti"

"Voor de spelers, de staf, maar zeker ook voor de mensen in Haïti. Ik hoop dat we hen op zijn minst wat hoop hebben kunnen geven. Zeker door de situatie nu is deze kwalificatie écht welgekomen."



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Haïti is niet extreem ambitieus. Het WK zal Haïti niet winnen, maar de kwalificatie op zich was al een hele prestatie. Bovendien heeft Haïti met Brazilië, Marokko en Schotland niet de makkelijkste groep.

Moeilijke groepsfase

"Toen ik Brazilië zag verschijnen, dacht ik meteen: geweldig. Daar doe je het voor als voetballer. Tegen zulke landen wil je jezelf meten", klonk het bij Delcroix. "En dan ook nog Marokko, dat ondertussen ook een topland is geworden. Kijk maar naar hun prestaties van de voorbije jaren."

Al lijkt Haïti wel zin te hebben in een stunt: "In 1974 hebben we geen wedstrijd kunnen winnen. Als dat nu wel lukt, zou dat al prachtig zijn. En we willen dat mensen ook gewoon zien dat wij kunnen voetballen. Dat we meer zijn dan een klein voetballand dat toevallig aanwezig is."