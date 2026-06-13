Dit zijn onze verwachte elf Rode Duivels voor de match tegen Egypte

Johan Walckiers
Johan Walckiers, Rode Duivels-volger
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Dit zijn onze verwachte elf Rode Duivels voor de match tegen Egypte
Foto: © photonews
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Maandag beginnen de Rode Duivels aan hun WK-campagne. Achter de schermen lijkt bondscoach Rudi Garcia zijn ploeg stilaan in de plooi te hebben gelegd. Na de oefenwedstrijden tegen Kroatië en Tunesië is het gros van de basiself duidelijk, maar twee posities blijven voer voor discussie.

Meer bepaald linksachter en links centraal in de verdediging. Voor de rest lijkt de puzzel grotendeels gelegd. Thibaut Courtois staat onder de lat, terwijl ook Thomas Meunier, Nathan Ngoy, Amadou Onana, Youri Tielemans, Kevin De Bruyne, Jérémy Doku, Charles De Ketelaere en Leandro Trossard op papier zo goed als zeker zijn van hun plaats. Maar de echte discussie speelt zich af in de achterhoede. 

Castagne lijkt de favoriet op links

Maandenlang was Maxim De Cuyper een vaste waarde bij Garcia. De linksachter verzamelde basisplaatsen aan de lopende band en bracht bovendien rendement met doelpunten en assists.

Toch lijkt de wind de voorbije weken wat gedraaid. Garcia liet na de ruime zege tegen Tunesië verstaan dat hij veel belang hecht aan defensieve stabiliteit. En net daar heeft Timothy Castagne een streepje voor.

De Egyptenaren beschikken met spelers als Mohamed Salah en Omar Marmoush over snelheid en diepgang in de omschakeling. Dat maakt de kans groot dat Garcia kiest voor zekerheid in plaats van extra aanvallende impulsen.

Bovendien kan Castagne achter Doku voor het nodige evenwicht zorgen. Terwijl de winger zijn acties maakt, blijft er iemand achter die defensief orde op zaken kan stellen. Alles wijst er dan ook op dat Castagne maandag aan de aftrap verschijnt.

Theate krijgt volgens ons de voorkeur

De tweede vraag draait rond de positie naast Ngoy. Brandon Mechele maakte een sterke indruk tegen Tunesië en bewees de voorbije seizoenen bij Club Brugge dat hij ook op internationaal niveau overeind blijft. Toch denken wij dat Garcia uiteindelijk zal terugvallen op Arthur Theate.

De verdediger geniet al maanden het vertrouwen van de bondscoach en kent diens verwachtingen door en door. Bovendien biedt zijn linkervoet een extra troef in de opbouw. In wedstrijden waarin België wellicht veel de bal zal hebben, kan dat een belangrijke factor worden.

Mechele heeft misschien wat meer lengte en fysieke présence, maar Theate brengt ervaring binnen deze nationale ploeg en heeft zich onder Garcia al vaker bewezen.

Twee keuzes die veel kunnen zeggen

Natuurlijk blijft het tot de officiële opstelling speculeren. Garcia heeft de luxe dat hij voor beide posities over valabele alternatieven beschikt. En voor de rest kan hij ook nog altijd voor een verrassing zorgen. We denken dan bijvoorbeeld over de snellere en diep lopende Fernandez-Pardo in de plaats van De Ketelaere.

Toch lijkt de richting duidelijk. Als België maandag tegen Egypte aan het WK begint, verwachten wij dat Castagne de voorkeur krijgt op linksachter en dat Theate naast Ngoy het centrum van de defensie vormt.

Dat zou meteen ook veel vertellen over de filosofie van Garcia: eerst zorgen voor evenwicht en stabiliteit, daarna pas denken aan het spektakel. Op een WK is dat vaak geen slechte aanpak. 

Onze verwachte elf: Courtois - Meunier, Ngoy, Theate, Castagne - Onana, Tielemans, De Bruyne - Doku, De Ketelaere, Trossard
 

10 reacties
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