Hallucinant: dit is wat je moet neertellen voor een pint in de fanzones van het WK!

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| Reageer
Hallucinant: dit is wat je moet neertellen voor een pint in de fanzones van het WK!
Foto: © photonews

Voeg Voetbalkrant toe als voorkeursbron op Google!

De commotie rond dit WK 2026 houdt maar niet op. Sinds de aftrap van het toernooi openden de verschillende fanzones in de VS, Mexico en Canada hun deuren. En de prijzen doen heel wat wenkbrauwen fronsen...

Het is een klassieker: bij elk WK organiseert de FIFA ‘fanzones’ (of Fan Festivals) waar supporters naartoe kunnen om wedstrijden op een groot scherm te bekijken, in een feestelijke sfeer die onlosmakelijk bij het toernooi hoort. Probleem: in die fanzones liggen de prijzen vaak een pak hoger dan elders.

Deze keer lijkt de FIFA echter nog een stapje verder te gaan dan anders. Enkele uren na de aftrap van dit WK 2026 deelden heel wat fans op sociale media de prijzen in die fanzones... en die zijn buitensporig. Hou u vast, want als u van plan was eens een goed feestje te bouwen...

Kansas City en Los Angeles: 19 dollar voor een bier!

In de fanzone van Los Angeles (waar de supporters van de Rode Duivels zich dus kunnen begeven in de marge van de match tegen Iran) kost een bier van 47 cl (16 oz in Amerikaanse maten) ... 19 dollar. Dat is de prijs voor een Michelob Ultra (sponsor van het toernooi) maar ook, ironisch genoeg... voor een Stella Artois. Zo’n 17 euro dus, voor net geen halve liter Stella.

Welcome to the LA FIFA fanfest where a beer is $19 and a water bottle is $7. And remember these are prices for watching the game ON A TELEVISION. pic.twitter.com/Apl1b9ctBe

— Cerianne Robertson (@cerianneR) June 11, 2026



Lees ook... "We hebben echt wel wapens": waarom de wereldtitel niet uit de lucht zou komen vallen

Dezelfde tarieven in Kansas City, met Michelob en Budweiser aan 19 dollar. In Seattle kennen we de prijzen in het Lumen Field, het stadion waar de Rode Duivels zullen spelen: 18 dollar voor een bier. De prijzen in de fanzone zullen vergelijkbaar zijn.

In Canada zijn de prijzen een stuk schappelijker

Die buitensporige prijzen vallen nog meer op wanneer je ze vergelijkt met wat er geldt aan de andere kant van de grens, in Canada. In Vancouver, ook een stad waar de Duivels en hun fans naartoe trekken, kost een bier (dit keer zo’n 35 cl) 9 Canadese dollar, omgerekend ongeveer 5,6 euro. Dat is al een stuk redelijker...

Holy smokes….prices for the FIFA World Cup fan fest in Kansas City….from $18 Busch Light to $5 for a bag of Doritos

📷by @HaroldRKuntz3 pic.twitter.com/kXd0NkVUpZ

— Wu Tang is for the Children (@WUTangKids) June 10, 2026

IT'S HOW MUCH! 📢👂

A fan in Seattle has revealed food and drink prices ahead of the 2026 World Cup... and they aren't cheap. 😳

💧 Bottle of water: £4.40
🍺 Beer: £14.00

Fans heading to the tournament might want to budget a little extra for refreshments. 🤯

📸: @NoahRiffe pic.twitter.com/zsEwv3bOgy

— SPORF (@Sporf) June 11, 2026
Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Nederland - Japan live op Voetbalkrant.com vanaf 22:00 (14/06).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
WK
WK Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
België
Frankrijk

Meer nieuws

WK-LIVE 13/6: lijk gevonden in kofferbak, slechte grap Infantino

WK-LIVE 13/6: lijk gevonden in kofferbak, slechte grap Infantino

08:23
Axel Witsel heel duidelijk: "Dat is een kwestie van ego, en dat heb ik nooit gehad"

Axel Witsel heel duidelijk: "Dat is een kwestie van ego, en dat heb ik nooit gehad"

06:00
📷 "Welkom op het kerkhof van Steve": supporters Antwerp met voeten vooruit

📷 "Welkom op het kerkhof van Steve": supporters Antwerp met voeten vooruit

08:00
1
Opmerkelijk! Duivels duiken vlak voor de match tegen Egypte de sauna of jacuzzi in

Opmerkelijk! Duivels duiken vlak voor de match tegen Egypte de sauna of jacuzzi in

22:30
Stoppen of doorgaan? Wat doet Kevin De Bruyne na het WK?

Stoppen of doorgaan? Wat doet Kevin De Bruyne na het WK?

22:00
🎥 "Een team dat zo goed speelt is moeilijk te vinden, hé?": USA maakt stevige indruk tegen Paraguay

🎥 "Een team dat zo goed speelt is moeilijk te vinden, hé?": USA maakt stevige indruk tegen Paraguay

07:30
"We hebben echt wel wapens": waarom de wereldtitel niet uit de lucht zou komen vallen Analyse

"We hebben echt wel wapens": waarom de wereldtitel niet uit de lucht zou komen vallen

17:00
2
Van Rode Duivel naar WK-ganger: opmerkelijke keuze van ex-Anderlechtverdediger loont

Van Rode Duivel naar WK-ganger: opmerkelijke keuze van ex-Anderlechtverdediger loont

06:30
"Een circusartiest" - Julien Duranville krijgt stevige kritiek na zijn passage in Zwitserland

"Een circusartiest" - Julien Duranville krijgt stevige kritiek na zijn passage in Zwitserland

07:15
WK-LIVE 12/6: Nu persconferentie Witsel en Seys om 18u50: "De sfeer is veel beter, maar dat is niet moeilijk"

WK-LIVE 12/6: Nu persconferentie Witsel en Seys om 18u50: "De sfeer is veel beter, maar dat is niet moeilijk"

19:13
2
Rode Duivels houden zich vast: scheidsrechter voor match tegen Egypte heeft reputatie

Rode Duivels houden zich vast: scheidsrechter voor match tegen Egypte heeft reputatie

19:00
4
Canada ontsnapt aan nieuwe WK-kater dankzij gouden invalbeurt van voormalig Club Brugge-spits

Canada ontsnapt aan nieuwe WK-kater dankzij gouden invalbeurt van voormalig Club Brugge-spits

22:58
Christian Burgess, werkt dat ook wel in Gent? Het is niet altijd gelukt buiten het Dudenpark

Christian Burgess, werkt dat ook wel in Gent? Het is niet altijd gelukt buiten het Dudenpark

23:30
3
Ex-speler Zulte Waregem, Mechelen, Antwerp, Lierse en Westerlo stopt met voetballen

Ex-speler Zulte Waregem, Mechelen, Antwerp, Lierse en Westerlo stopt met voetballen

23:00
Axel Witsel heeft een duidelijke boodschap voor Standard

Axel Witsel heeft een duidelijke boodschap voor Standard

19:50
1
Joaquin Seys zweet peentjes op training: "Doku is niveau Lamine Yamal"

Joaquin Seys zweet peentjes op training: "Doku is niveau Lamine Yamal"

20:30
Daar is de miserie al: Ghanese sterspeler mag Canada niet binnen

Daar is de miserie al: Ghanese sterspeler mag Canada niet binnen

20:45
7
KV Mechelen dreigt ook sterkhouder in defensie te verliezen: het wordt helemaal opnieuw beginnen

KV Mechelen dreigt ook sterkhouder in defensie te verliezen: het wordt helemaal opnieuw beginnen

21:30
Heeft Rudi Garcia zijn Dries Mertens gevonden? "Zou het niet fijn vinden, maar..." Interview

Heeft Rudi Garcia zijn Dries Mertens gevonden? "Zou het niet fijn vinden, maar..."

16:00
Ex-speler van Lokeren, KV Mechelen en Antwerp zet punt achter carrière: "Ik heb mijn jongensdroom beleefd"

Ex-speler van Lokeren, KV Mechelen en Antwerp zet punt achter carrière: "Ik heb mijn jongensdroom beleefd"

19:30
'Sébastien Pocognoli zegt neen tegen verschillende opties'

'Sébastien Pocognoli zegt neen tegen verschillende opties'

18:30
2
Dodi Lukebakio schept duidelijkheid over wat er gebeurde op het EK in Duitsland Interview

Dodi Lukebakio schept duidelijkheid over wat er gebeurde op het EK in Duitsland

13:00
Zo houden de JPL-clubs zich bezig de komende weken

Zo houden de JPL-clubs zich bezig de komende weken

18:00
'KV Mechelen hakt knoop door over Vanderbiest en houdt OH Leuven af'

'KV Mechelen hakt knoop door over Vanderbiest en houdt OH Leuven af'

17:30
11
DONE DEAL: Doelman van Club Brugge naar andere JPL-club

DONE DEAL: Doelman van Club Brugge naar andere JPL-club

16:30
4
Transfernieuws en Transfergeruchten 12/06: Da Costa - De Cat

Transfernieuws en Transfergeruchten 12/06: Da Costa - De Cat

15:00
Doelman kopen of niet? Club Brugge heeft volgens kenners nog een bijzondere optie

Doelman kopen of niet? Club Brugge heeft volgens kenners nog een bijzondere optie

15:30
7
'Drie JPL-clubs bikkelen om groeibriljant uit CPL'

'Drie JPL-clubs bikkelen om groeibriljant uit CPL'

15:00
WK heeft verstrekkende gevolgen voor Rode Duivel, broer getuigt: "Hij ging getuige zijn op mijn huwelijk"

WK heeft verstrekkende gevolgen voor Rode Duivel, broer getuigt: "Hij ging getuige zijn op mijn huwelijk"

12:30
Ongeziene verrassing? 'Deze Belgische topclub wil Burgess in huis halen'

Ongeziene verrassing? 'Deze Belgische topclub wil Burgess in huis halen'

14:30
26
UPDATE: 'Het is Club Brugge menens, maar Denen doen moeilijk voor groeibriljant'

UPDATE: 'Het is Club Brugge menens, maar Denen doen moeilijk voor groeibriljant'

14:00
3
DONE DEAL: Grote verrassing is rond voor ex-coach Standard, Lierse en Beerschot

DONE DEAL: Grote verrassing is rond voor ex-coach Standard, Lierse en Beerschot

13:30
Bondscoach Rudi Garcia heeft keuze in de verdediging gemaakt, maar nog niet op het middenveld

Bondscoach Rudi Garcia heeft keuze in de verdediging gemaakt, maar nog niet op het middenveld

12/06
3
Iedereen met dezelfde vraag: WK begint met record én opvallend beeld van scheidsrechter

Iedereen met dezelfde vraag: WK begint met record én opvallend beeld van scheidsrechter

12:00
Peter Vandenbempt ergert zich al na één dag op WK: "Ik vind het idioot"

Peter Vandenbempt ergert zich al na één dag op WK: "Ik vind het idioot"

11:00
19
Real Madrid speelt grote rol in 'the last dance' van Courtois: dit is waarom Opinie

Real Madrid speelt grote rol in 'the last dance' van Courtois: dit is waarom

12/06
2

Meer nieuws

Populairste artikels

WK

 Speeldag 1
Mexico Mexico 2-0 Zuid-Afrika Zuid-Afrika
Zuid-Korea Zuid-Korea 2-1 Tsjechië Tsjechië
Canada Canada 1-1 Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina
Verenigde Staten Verenigde Staten 4-1 Paraguay Paraguay
Qatar Qatar 21:00 Zwitserland Zwitserland
Brazilië Brazilië 14/06 Marokko Marokko
Haitï Haitï 14/06 Schotland Schotland
Australië Australië 14/06 Turkije Turkije
Duitsland Duitsland 14/06 Curacao Curacao
Nederland Nederland 14/06 Japan Japan
Ivoorkust Ivoorkust 15/06 Ecuador Ecuador
Zweden Zweden 15/06 Tunesië Tunesië
Spanje Spanje 15/06 Kaapverdische Eilanden Kaapverdische Eilanden
België België 15/06 Egypte Egypte
Saudi-Arabië Saudi-Arabië 16/06 Uruguay Uruguay
Iran Iran 16/06 Nieuw-Zeeland Nieuw-Zeeland
Frankrijk Frankrijk 16/06 Senegal Senegal
Irak Irak 17/06 Noorwegen Noorwegen
Argentinië Argentinië 17/06 Algerije Algerije
Oostenrijk Oostenrijk 17/06 Jordanië Jordanië
Portugal Portugal 17/06 DR Congo DR Congo
Engeland Engeland 17/06 Kroatië Kroatië
Ghana Ghana 18/06 Panama Panama
Oezbekistan Oezbekistan 18/06 Colombia Colombia

Nieuwste reacties

Canard-i Canard-i over 📷 "Welkom op het kerkhof van Steve": supporters Antwerp met voeten vooruit aangespoelde aangespoelde over 'KV Mechelen hakt knoop door over Vanderbiest en houdt OH Leuven af' Timmy89 Timmy89 over Daar is de miserie al: Ghanese sterspeler mag Canada niet binnen Mr. Saab Mr. Saab over Ongeziene verrassing? 'Deze Belgische topclub wil Burgess in huis halen' TIGERMANIA TIGERMANIA over Christian Burgess, werkt dat ook wel in Gent? Het is niet altijd gelukt buiten het Dudenpark André Coenen André Coenen over Verenigde Staten - Paraguay: 4-1 André Coenen André Coenen over Axel Witsel heeft een duidelijke boodschap voor Standard SeniorClub SeniorClub over DONE DEAL: Doelman van Club Brugge naar andere JPL-club Vital Verheyen Vital Verheyen over Canada - Bosnië-Herzegovina: 1-1 Geert66 Geert66 over Rode Duivels houden zich vast: scheidsrechter voor match tegen Egypte heeft reputatie Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved