Hallucinant: dit is wat je moet neertellen voor een pint in de fanzones van het WK!

De commotie rond dit WK 2026 houdt maar niet op. Sinds de aftrap van het toernooi openden de verschillende fanzones in de VS, Mexico en Canada hun deuren. En de prijzen doen heel wat wenkbrauwen fronsen...

Het is een klassieker: bij elk WK organiseert de FIFA ‘fanzones’ (of Fan Festivals) waar supporters naartoe kunnen om wedstrijden op een groot scherm te bekijken, in een feestelijke sfeer die onlosmakelijk bij het toernooi hoort. Probleem: in die fanzones liggen de prijzen vaak een pak hoger dan elders.

Deze keer lijkt de FIFA echter nog een stapje verder te gaan dan anders. Enkele uren na de aftrap van dit WK 2026 deelden heel wat fans op sociale media de prijzen in die fanzones... en die zijn buitensporig. Hou u vast, want als u van plan was eens een goed feestje te bouwen...

Kansas City en Los Angeles: 19 dollar voor een bier!

In de fanzone van Los Angeles (waar de supporters van de Rode Duivels zich dus kunnen begeven in de marge van de match tegen Iran) kost een bier van 47 cl (16 oz in Amerikaanse maten) ... 19 dollar. Dat is de prijs voor een Michelob Ultra (sponsor van het toernooi) maar ook, ironisch genoeg... voor een Stella Artois. Zo’n 17 euro dus, voor net geen halve liter Stella.

Welcome to the LA FIFA fanfest where a beer is $19 and a water bottle is $7. And remember these are prices for watching the game ON A TELEVISION. pic.twitter.com/Apl1b9ctBe — Cerianne Robertson (@cerianneR) June 11, 2026





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Dezelfde tarieven in Kansas City, met Michelob en Budweiser aan 19 dollar. In Seattle kennen we de prijzen in het Lumen Field, het stadion waar de Rode Duivels zullen spelen: 18 dollar voor een bier. De prijzen in de fanzone zullen vergelijkbaar zijn.

In Canada zijn de prijzen een stuk schappelijker

Die buitensporige prijzen vallen nog meer op wanneer je ze vergelijkt met wat er geldt aan de andere kant van de grens, in Canada. In Vancouver, ook een stad waar de Duivels en hun fans naartoe trekken, kost een bier (dit keer zo’n 35 cl) 9 Canadese dollar, omgerekend ongeveer 5,6 euro. Dat is al een stuk redelijker...

Holy smokes….prices for the FIFA World Cup fan fest in Kansas City….from $18 Busch Light to $5 for a bag of Doritos



📷by @HaroldRKuntz3 pic.twitter.com/kXd0NkVUpZ — Wu Tang is for the Children (@WUTangKids) June 10, 2026