Thibaut Courtois is duidelijk over toekomst bij Real Madrid

Daan Blockx
Daan Blockx, voetbaljournalist
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Thibaut Courtois is duidelijk over toekomst bij Real Madrid
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Thibaut Courtois focust zich momenteel op successen op het WK met de Rode Duivels. Over zijn contract bij Real Madrid maakt de Rode Duivel zich geen zorgen.

De 34-jarige Thibaut Courtois denkt stilaan aan zijn toekomst. Het ziet ernaar uit dat dit het laatste WK wordt van de Rode Duivel. Dat kondigde Courtois eerder al aan zonder de woorden effectief uit te spreken.

Mourinho als nieuwe coach

Bij Real Madrid is er nog geen greintje twijfel aan de kwaliteiten van Courtois. De Rode Duivel behoort dan ook nog steeds tot de beste doelmannen ter wereld en dat weet ook José Mourinho, de kersverse coach van de Koninklijke.

"Mijn toekomst? Bij Real Madrid. Zodra je 30 bent, krijg je alleen maar verlengingen van 1 jaar. Dus ik ben er vrij ontspannen over", staat te lezen in een post van Fabrizio Romano op X. De bekende Italiaanse voetbaljournalist deelt de woorden van Courtois.

Courtois denkt al aan opvolger

"Als ik blijf presteren zoals ik dat doe, zal een verlenging geen probleem zijn", klonk het bij Thibaut Courtois. "Maar het is een topclub en op een gegeven moment zullen ze moeten nadenken over mijn opvolger", vulde de Belg aan.

Die opvolger lijkt nog niet in de rangen te zitten. Het bestuur van Real Madrid spreekt al enkele weken over grote transfers en een nieuwe lading Galácticos. Grote namen zoals Konaté, Bernardo Silva en Dumfries lijken op weg naar Real Madrid.

Over een nieuwe doelman werd nog niet meteen gesproken. Real Madrid rekent dus duidelijk nog enkele jaren op Thibaut Courtois. De 34-jarige Courtois kan nog enkele jaren op topniveau presteren.

Gevulde carrière

Thibaut Courtois begon in 2009 als jonge snaak aan zijn carrière bij Genk. Door zijn goede prestaties volgde in 2011 de overstap naar de Premier League bij Chelsea. Nadien verdedigde hij enkele jaren het doel van Atlético Madrid, keerde terug naar Chelsea om in 2018 een transfer te maken naar Real Madrid.

Courtois vulde bij Real Madrid de prijzenkast van de Koninklijke met 12 trofeeën. De Belg won drie keer La Liga, de Spaanse competitie. Daarnaast mocht hij ook twee keer de beker met de grote oren heffen.

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