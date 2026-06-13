📷 Dit zijn Amerikanen niet gewend: New York Knicks-fans moeten wijken voor... Brazilianen

Na de openingsdagen van het WK is het zaterdag eindelijk de beurt aan één van de absolute topfavorieten. Vijfvoudig wereldkampioen Brazilië maakt zijn entree op het toernooi en doet dat meteen in een wedstrijd die nu al één van de blikvangers van de groepsfase genoemd wordt.

De Seleção neemt het in New York op tegen Marokko, de revelatie van het vorige WK. De Noord-Afrikanen verbaasden in Qatar vriend en vijand door als eerste Afrikaanse land ooit de halve finales van een wereldkampioenschap te bereiken. Vier jaar later willen ze bewijzen dat die prestatie geen toevalstreffer was.

Voor Brazilië begint ondertussen de jacht op een zesde wereldtitel. De druk ligt zoals altijd enorm hoog bij de Zuid-Amerikanen, die op elk groot toernooi tot de favorieten behoren. Een overtuigende start tegen een sterke tegenstander zou meteen een duidelijk signaal naar de concurrentie sturen.

New York Knicks kunnen voor eerst in 53 jaar NBA-kampioen worden

De wedstrijd krijgt bovendien een bijzonder decor. New York maakt zich op voor een sportavond die de stad mogelijk volledig op zijn kop zet. Enkele uren na Brazilië-Marroko kunnen immers ook de New York Knicks geschiedenis schrijven in de NBA. Als de basketbalploeg haar finale tegen San Antonio wint, pakt ze haar eerste titel sinds 1973.

Het zorgt ervoor dat duizenden Braziliaanse en Marokkaanse supporters zich zullen mengen met basketbalfans in een stad die nu al in de ban is van sport. Hoe dat gaat aflopen, wordt nog afwachten. Want als de Knicks zich tot kampioen kronen, gaan de straten overstromen.

Ook elders op het WK staat er zaterdag heel wat op het programma. Qatar probeert zich te herpakken tegen Zwitserland, terwijl Schotland en Haïti elkaar bekampen in een duel dat belangrijk kan worden in de strijd om kwalificatie voor de volgende ronde.





Later op de avond staat ook Australië tegenover Turkije. Een affiche die voor Europese kijkers op een ongewoon tijdstip wordt afgewerkt, maar daarom niet minder belangrijk is voor het verdere verloop van het toernooi.

🇧🇷🟢🟡 Brazil has officially taken over Times Square! 👏 pic.twitter.com/JzaQUoc6Sf — Ultras Clips (@ultras_clips) June 13, 2026