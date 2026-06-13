"Ik zou ons geen grenzen opleggen": Nathan Saliba droomt van een groot WK met Canada

Canada begon zijn WK met een gelijkspel tegen Bosnië-Herzegovina (1-1). De Anderlecht-middenvelder kwam in die eerste wedstrijd niet in actie, maar maakt wel deel uit van de Canadese selectie voor het WK. Voorafgaand aan dit toernooi sprak hij met de RTBF.

Nathan Saliba wil met zijn land niet zomaar deelnemen: "Het is niet iets wat je elke dag meemaakt, een WK in eigen land. Het zal enorm motiverend zijn om voor je familie en vrienden te spelen in stadions waar je al eerder hebt gespeeld. Ik zou ons geen grenzen opleggen in het toernooi. Volgens mij kunnen we geschiedenis schrijven en best ver geraken."

Canada in een haalbare groep

De Canadezen zitten bovendien in een behoorlijk haalbare groep, samen met Bosnië-Herzegovina, Zwitserland en Qatar. Kwalificatie voor minstens de zestiende finales is uiteraard een realistisch doel.

Atiba Hutchinson, een boegbeeld van het Canadese voetbal

Op het vorige WK in Qatar nam Canada het op tegen België met aanvoerder Atiba Hutchinson. De intussen gestopte speler maakte indruk op de Anderlecht-speler: "Hij heeft heel lang bij de nationale ploeg gespeeld. Ik zag hem op tv en spelers die met hem hebben samengespeeld, bevestigden het ook: hij was een heel goede leider, iemand die de groep samenbracht en een uitstekende middenvelder. Omdat hij op mijn positie speelde, heb ik hem vaak geobserveerd."

Atiba Hutchinson kwam maar liefst 104 keer uit voor Canada. Hij is onvermijdelijk een van de grote namen uit de recente geschiedenis van het Canadese voetbal. Deze zomer spelen de Canadezen hun tweede WK op rij.



Vorige keer waren ze niet geplaatst als gastland, maar hadden ze het via de kwalificaties afgedwongen. Ze wonnen toen geen enkele wedstrijd en leden drie nederlagen tegen België, Marokko en Kroatië.