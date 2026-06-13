🎥 "Een team dat zo goed speelt is moeilijk te vinden, hé?": USA maakt stevige indruk tegen Paraguay

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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🎥 "Een team dat zo goed speelt is moeilijk te vinden, hé?": USA maakt stevige indruk tegen Paraguay
Foto: © photonews

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Goedemorgen! Op het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico heeft ook het derde thuisland zijn eerste wedstrijd afgewerkt. En de States hebben indruk gemaakt, zoveel is duidelijk. Ze wonnen met 4-1 van Paraguay.

Een derde openingsceremonie in twee dagen werd het. Jason Sudakis opende de debatten in de Verenigde Staten en dat leverde meteen de nodige humor en leuke zaken op. Al was het natuurlijk ook meteen tijd om te gaan voetballen op een hoog niveau.

Na Mexico en Canada heeft nu ook het derde thuisland van dit wereldkampioenschap zijn eerste wedstrijd achter de rug. De Verenigde Staten namen het in eigen huis op tegen Paraguay en wilden daarin meteen uitpakken met een statement richting de rest van de groepsfase.

Verenigde Staten maken indruk tegen Paraguay en winnen met 4-1

Dat zou ook lukken, want ze grepen de Zuid-Amerikanen meteen naar de keel. Al na een dikke vijf minuten leverde dat een doelpunt op, toen Bobadilla de bal in zijn eigen doel verwerkte. Wat later zagen de Amerikanen een tweede doelpunt nog afgekeurd worden voor buitenspel, maar even later werd het wel 2-0.

Twee goals van Balogun voor de rust zorgden voor een 3-0 bij de rust, waardoor de wedstrijd wel héél snel gespeeld was. Na de koffie probeerde Paraguay nog wel wat terug te doen, maar verder dan een eerredder van Mauricio kwamen ze uiteindelijk niet.

Verenigde Staten nu al zeker van volgende ronde?

In de 98e minuut werd door Team USA alsnog een orgelpunt gezet op een al indrukwekkende wedstrijd. Reyna zorgde nog voor de erg knappe 4-1 in Los Angeles, waardoor de Amerikanen met een heel goed gevoel hun eerste wedstrijd konden afwerken.

In een groep met ook nog Turkije en Australië hebben de Verenigde Staten op die manier ook al meteen een eerste stap gezet richting de 1/16e finales. Op doelsaldo mogen ze zelfs al bijna zeker zijn van die volgende ronde, al blijft het met twee woorden spreken. "In de eerste helft waren we echt geweldig. Een team dat zó goed speelt is moeilijk te vinden, hé?", kon er achteraf ook bij coach Mauricio Pochettino een lachje af.

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