Axel Witsel heel duidelijk: "Dat is een kwestie van ego, en dat heb ik nooit gehad"

Axel Witsel heeft in zijn carrière zowat alles meegemaakt. Grote transfers, prijzen, meer dan honderd interlands en nu ook een vierde wereldkampioenschap met de Rode Duivels. Op zijn 37e is de middenvelder nog altijd van de partij, al beseft hij beter dan wie ook dat niets eeuwig duurt.

Toch wil hij voorlopig niets weten van een nieuwe aankondiging rond zijn afscheid. "Ik heb ooit al eens gezegd dat ik zou stoppen, dus dat ga ik geen tweede keer doen", lachte Witsel. "Wanneer ik stop met voetballen, stop ik ook echt met alles. Maar voorlopig ben ik daar nog niet mee bezig."

Witsel wil niet meer dezelfde fout maken

De voormalige sterkhouder van de nationale ploeg begrijpt wel waarom Thibaut Courtois nadenkt over zijn toekomst als international. Al wil hij daar niet te veel conclusies aan verbinden. "Dat is een persoonlijke beslissing. We hebben daar niet over gesproken. Natuurlijk vraagt het fysiek veel om club en nationale ploeg te combineren. Op een bepaalde leeftijd begin je ook te denken aan die rustperiodes van vier of vijf dagen die je tijdens interlandperiodes mist."

Toch denkt Witsel dat zijn beslissing nog niet vaststaat. "Aan de andere kant is er ook de fierheid om voor je land te spelen. Hij zegt dat vandaag, maar misschien denkt hij daar na het toernooi weer anders over. Zoiets kan evolueren."

Zelf geniet Witsel zichtbaar van het moment. Vier WK's spelen had hij nooit durven voorspellen toen hij als jonge middenvelder doorbrak. "Dat had ik nooit ingerekend. Ik ben superblij dat ik hier opnieuw bij ben, samen met jongens als Romelu. Niet iedereen krijgt de kans om vier WK's te spelen. Daar ben ik echt fier op."

Zijn rol binnen de selectie is ondertussen veranderd. Waar hij vroeger een onbetwiste basisspeler was, behoort hij nu tot de ervaren krachten die de groep mee dragen. "Dat gaat heel goed. Dat is een kwestie van ego en ik heb dat eigenlijk nooit gehad. Ik heb altijd collectief gedacht. Nu heb ik een andere rol en daar heb ik geen enkel probleem mee. De bondscoach weet dat hij op mij kan rekenen."



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Ook eventuele records houden hem niet bezig. "Dat verhaal van het aantal caps zit niet in mijn hoofd. Ik heb daar zelfs niet over gesproken met Jan Vertonghen."

De sfeer van 2014 in Brazilië

Wat Witsel vooral opvalt, is de sfeer binnen de huidige groep. Volgens hem is die zelfs beter dan op het vorige grote toernooi. "Dat is ook niet zo moeilijk", glimlachte hij. "Maar het doet me wel denken aan 2014. Toen hadden we ook een nieuwe generatie met enkele anciens erbij. Sinds ik teruggekeerd ben bij de groep, voelde ik die ambiance meteen."

Niet alleen naast het veld merkt hij dat verschil. "Je voelt veel intensiteit op training. Dat soort dingen merk je onmiddellijk als ervaren speler. Het basecamp is uitstekend, het hotel is top en de trainingsvelden zijn van heel hoge kwaliteit. Alles is aanwezig om een mooi toernooi te spelen."

