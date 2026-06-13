Doku heeft misschien één ding om Dodi Lukebakio te benijden: "Maar ook op dat vlak wordt hij beter"

Jeremy Doku is zonder twijfel de beste flankaanvaller van de Rode Duivels en een van de beste dribbelaars ter wereld. Maar op één vlak moet hij nog stappen zetten: vaker op doel trappen.

Dodi Lukebakio zal wel blij zijn dat Jeremy Doku niet zijn rechtstreekse concurrent is en nu bij de Rode Duivels op de linkerflank speelt, zijn beste positie. Want met alle respect voor de vleugelspeler van Benfica: het is duidelijk dat Doku dat duel om een basisplaats zou winnen. Lukebakio probeert intussen ook af te raken van wat steeds meer begint te lijken op een imago van supersub bij de nationale ploeg.

"Jeremy is onze X-factor, hij is een van de belangrijkste spelers van het team. Weegt de druk op hem? Helemaal niet, hij is chill", zegt Dodi Lukebakio over de winger van Manchester City. Maar Dodi denkt er niet aan om de beroemde kapbeweging van "Jerre" te imiteren. "Nee, ik ben ouder dan hij, ik heb mijn eigen bewegingen", lacht hij. "En sowieso: wat hij doet, dat kan alleen hij. Je kan je laten inspireren door spelers, maar je moet je persoonlijkheid behouden".

Jeremy Doku beseft dat hij zijn cijfers nog moet verbeteren

Toch toonde Lukebakio tijdens de interlandbreak van afgelopen maart een kwaliteit die Doku nog een beetje mist: van ver uithalen en de verste winkelhaak schoonvegen. "Hij kan dat ook, hij gaat daarin goed vooruit en hij heeft in Engeland al een paar knappe goals gemaakt. Jeremy is nog erg jong en heeft een enorme progressiemarge", vindt de andere ex-Anderlechtspeler.

"Maar het gevaar dat hij meebrengt, maakt het voor de rest van het team makkelijker. Ik denk dat niemand tegen hem kan verdedigen", benadrukt Lukebakio, die er wel aan toevoegt dat Doku na de match tegen Tunesië zich ervan bewust was dat hij soms te altruïstisch was geweest. "We hebben erover gepraat, ja. Hij weet het, hij is zich daarvan bewust".



Hoe dan ook is Jeremy Doku een van de redenen, zo niet de voornaamste reden, waarom de wereld tijdens dit WK de ogen op België gericht zal houden. "Zijn spel is prachtig om te zien, hij heeft enorm veel vooruitgang geboekt. Jeremy werkt hard om zich te verbeteren, en dat begint ook in de statistieken te komen. Ik twijfel er niet aan, hij zal in de toekomst veel doelpunten maken".