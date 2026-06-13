Franse bondscoach Deschamps is bezorgd en spreekt over "burn-out"

De bondscoach van Frankrijk, Didier Deschamps, reageert kritisch op het drukke speelschema en vreest dat het voor gezondheidsproblemen zal zorgen bij spelers. Niet enkel fysiek maar ook mentaal.

Didier Deschamps bouwde als speler en als bondscoach een mooi palmares op. Deschamps speelde onder andere voor Marseille, Chelsea en Juventus. De intussen 57-jarige Deschamps won de Champions League met Marseille.

Bij Juventus kroonde hij zich drie keer tot kampioen van de Serie A en won hij een tweede keer de Champions League. Daarnaast verzamelde hij 103 interlands voor Frankrijk en won hij in 1998 het WK.

Champions League finale met Monaco

Als coach trainde hij eerst Monaco, waarmee hij in 2004 de finale van de Champions League bereikte. Nadien stond hij nog aan het roer van Juventus en Marseille voordat hij in 2012 bondscoach werd van Frankrijk.

In 2018 won hij het WK met de Franse nationale ploeg en dat kunstje wil Deschamps in 2026 dolgraag herhalen. Door de grotere editie van het WK (dit jaar doen er 48 teams mee in plaats van 32) spelen ook vermoeidheid en het aantal wedstrijden een extra rol.

Spektakel en geld

Bovendien verhoogde ook de Champions League het aantal wedstrijden. Toernooien blijven zich hervormen met het oog op spektakel en financiële winst, maar dat gaat ten koste van de spelers, die veel meer wedstrijden moeten spelen.





"Er doen al 48 teams mee aan het WK. Daar komen nog extra competities bij, zoals het WK voor clubteams", sprak Deschamps bij de Duitse krant Welt. "Het risico op overbelasting kan daarom niet worden uitgesloten."

Mentale toestand van spelers

"We kunnen nu de fysieke vermoeidheid van een speler meten. Maar wat we niet kunnen meten, is hun mentale toestand. En die speelt een cruciale rol in het voetbal", voegde Deschamps toe.

Dinsdag speelt Frankrijk zijn eerste wedstrijd van het WK. De mannen van Didier Deschamps nemen het in die eerste wedstrijd van groep I op tegen Senegal. Irak en Noorwegen zijn de andere twee landen die de groep vervolledigen.