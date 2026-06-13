Frustratie bij Europese fans groeit door nieuwe WK-regel: "Dit gaat enkel over geld"

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Frustratie bij Europese fans groeit door nieuwe WK-regel: "Dit gaat enkel over geld"
Foto: © photonews

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Het WK 2026 is nog maar net begonnen of een van de nieuwe regels zorgt al voor flink wat discussie. De verplichte drankonderbrekingen tijdens elke wedstrijd vallen niet bij iedereen in goede aarde. 

Wat door de FIFA wordt voorgesteld als een maatregel voor het welzijn van de spelers, wordt door steeds meer waarnemers gezien als een commerciële ingreep die vooral de televisiezenders ten goede komt.

Cooling break bij 23 graden

Tijdens de openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika werd het duel na amper 24 minuten stilgelegd voor een zogenaamde hydration break. Op zich niets ongewoons wanneer de temperaturen richting veertig graden gaan, maar in Mexico-Stad werd er gespeeld bij een aangename 23 graden. Toch volgde er een onderbreking van drie minuten, waarin de Amerikaanse uitzendrechtenhouder FOX Sports meteen overschakelde naar een reeks advertenties.

Het is precies dat wat veel Europese voetbalfans stoort. In Europa zijn drankpauzes geen automatisme, maar een beslissing die de scheidsrechter neemt wanneer de weersomstandigheden daarom vragen. Op dit WK is het echter een verplichte regel geworden voor alle 104 wedstrijden, ongeacht temperatuur of omstandigheden.

Zelfs coaches hebben hun twijfels. Amerikaans bondscoach Mauricio Pochettino gaf openlijk aan dat hij enkel voorstander is van drankpauzes bij extreme hitte. "Wanneer de omstandigheden goed zijn, is het niet nodig", klonk het. Voormalig Amerikaans international Carli Lloyd ging nog een stap verder en liet op sociale media verstaan dat ze de maatregel ronduit haat.

Enkel en alleen voor de tv-zenders

Voorstanders wijzen erop dat er op dit WK ongetwijfeld wedstrijden zullen zijn waarbij extra hydratatie noodzakelijk is. Daar bestaat nauwelijks discussie over. De vraag is echter waarom dezelfde regel ook geldt voor wedstrijden die onder ideale omstandigheden worden gespeeld.

Het gevolg is dat het ritme van wedstrijden wordt onderbroken en dat trainers de pauzes gebruiken als tactische time-outs. Dat doet voor veel Europese supporters afbreuk aan een van de grootste charmes van voetbal: een spel dat normaal gesproken 45 minuten onafgebroken doorgaat.

Met recordinkomsten in het vooruitzicht en steeds grotere commerciële belangen rond het WK groeit de indruk dat deze onderbrekingen minder te maken hebben met de gezondheid van spelers dan met extra reclameminuten. En dat is een evolutie waar heel wat voetballiefhebbers zich nu al vragen bij stellen.

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